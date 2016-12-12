Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый раз
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения «Золотого мяча» по версии журнала France Football.
«Для меня большая честь выиграть «Золотой мяч», – говорит нападающий. – Сегодня я ощущаю те же эмоции, что и в первый раз. Никогда не думал, что стану четырехкратным обладателем этого трофея. Очень счастлив. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить своих партнеров по «Реалу» и сборной Португалии. Абсолютно всех. Именно они помогли мне выиграть «Золотой мяч».
Мне будет трудно выиграть этот престижный трофей в пятый раз. Но я хотел бы отметить, что думаю и о национальной сборной, поскольку игра за «Реал» и сборную Португалии имеет для меня одинаковое значение. Сделаю все, что в моих силах. Буду упорно работать на тренировках, ведь я очень люблю футбол. Хочу насладиться этим моментом, потому что не так то просто выиграть «Золотой мяч».
В чем разница между первым и последним трофеем? Тогда я испытывал немного другие эмоции, но это не значит, что есть какие-то отличия. В первый раз я был очень рад, ведь это была моя мечта. Очень волновался, особенно мои родные. Мне тогда было 23 года, и это был уникальный момент.
Футбол – моя работа. Я многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшим. Если «Реал» или сборная Португалии не выигрывает трофеи, то и я остаюсь без них. Для меня всегда на первом месте были интересы команды.
Возможно, это был лучший год в моей карьере, как на командном, так и на индивидуальном уровне. Никогда не забуду победу со сборной Португалии на Евро, ведь это был первый международный трофей для меня. Также я хотел бы отметить победу с «Реалом» в Лиге чемпионов. Мне удалось стать лучшим бомбардиром турнира. Очень рад, и каждый день говорю себе: «Криштиану, это стоит того, чтобы работать каждый день». Горжусь тем, что у меня есть люди, которые поддерживают меня, помогают совершенствоваться и выходить из сложных ситуаций. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня! – сказал Роналду в интервью AS.
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