Знарок, ставь на своих! СКА тебя не подведет

Обозреватель «Советского спорта» - о том, кого Олег Знарок оставит в сборной России для участия в Кубке Первого канала.

Сегодня вечером сборная России проведет открытую тренировку в рамках подготовки к московскому этапу Евротура – Кубку Первого канала.

И пусть многие любители хоккея считают этот турнир второстепенным. Но болельщик сборной соскучился по победам.

В сентябре мы вышли из борьбы в полуфинале Кубка мира. В мае довольствовались «бронзой» на чемпионате мира. В апреле заняли последнее место в Евротуре. Год назад провалились на Кубке Первого канала…

Отчасти, я даже немного доволен, что наш чересчур громкий и изначально кичащийся своей мощью проект «Красной Машины» получил от соперников по бамперу. Да и крепенько так получил, начиная с финала ЧМ-2015.

Но, по-моему, пришло время поднять голову и хоть что-то выиграть. Пусть для начала это будут Кубок Карьяла и Кубок Первого канала – два традиционных европейских турнира с участием четырех сборных. С чего-то надо начинать.

Но с кем Знарок пойдет в декабрьский «бой за Москву»?

Возможно, мы это узнаем сегодня вечером. Хотя можно и уже сейчас предсказать кто из расширенного состава останется в сборной.

С вратарями все ясно. За Россию сыграют Сорокин и Шестеркин. Бобков из «Адмирала» заслужил проверки в национальной команде. Но Кубок Первого канала – не место для проверок. Здесь ему могут доверить ворота только в исключительных обстоятельствах.

С защитой тоже особых загадок нет. У нас с игроками обороны для сборной вообще дела в КХЛ не ахти.

Я вот тут припомнил списки лучших игроков КХЛ за последние три месяца. Вратари – Тэйлор, Шестеркин, Мурыгин. Нападающие вообще только россияне – Голышев, Ковальчук, Мозякин. А вот лучшими защитниками месяца в нашей лиге, наоборот, пока становились только иностранцы – Кронвалль, Ли, Робинсон.

Да и чему удивляться, если среди десятки лучших бомбардиров-защи тников КХЛ – всего один россиянин, Вячеслав Войнов. И тот сейчас травмирован.

Впрочем, бомбардиров у нас хватает и в атаке. Поэтому в обороне Знарок наверняка сделает ставку на надежность. Все три защитника из СКА точно остаются. У Белова и Чудинова – лучший «плюс/минус» в лиге. Яковлев тоже недалеко от них отстал. Был бы Войнов на ходу – взяли бы и его.

Еще парочку надо по идее брать из ЦСКА – Ожиганова и Киселевича. Проверенные ребята, привыкли у Квартальнова пластаться. И выходить на лед вместе – тоже.

Есть достаточно крепкая парочка и из чемпионского состава «Магнитки» - Антипин, Береглазов.

Ну и восьмым… Вообще очень хорош Осипов из «Торпедо» - 12 (6+6) очков, «+12». Но неплох и Рушан Рафиков из «Локомотива» - 10 (0+10), «+11». Хоть обоих бери.

В атаке ставка также на игроков СКА. Думаю, капитаном будет Дацюк. Отдать повязку Ковальчуку, который по характеру куда больше подходит на роль вожака, Знарок пока, думаю, не решится.

Но вот готовую тройку Ковальчук - Дацюк – Плотников разбивать смысла нет.

В принципе, и второе забивное звено готово: Гусев – Шипачев – Дадонов.

Но есть вариант, что Знарок поставит туда Мозякина.

И вот тут перед ним будет дилемма. Отправить Барабанова и Гусева в СКА, исходя из того, что они уже сыграли на «Карьяла». Или соорудить из них еще одну тройку с Ткачевым из «Ак Барса» в центре (где еще и более опытный Широков на краю может сыграть) и выйти на турнир действительно базовым клубом сборной.

Еще одна тройка точно будет из ЦСКА. Телегин – Светлаков – Ничушкин. Думаю, так.

Есть, конечно, вариант выпустить с Ткачевым новосибирскую связку Шумакова и Шалунова… Но у «Сибири» в этом сезоне играя явно не ладится.

Решать, конечно, только Знарку. Но я бы на его месте отмел прочь все сомнения и ставил на своих. Уже если создали базовый клуб сборной с желанием растить там команду-семью, как любит Олег Валерьевич, то жеманничать уже не стоит. Надо доверять тем, кого лучше знаешь. И кто верит конкретно в тебя. И в сборной, и в клубе. Тем более, что армейцы и объективно, по статистике этого заслуживают.

Тут редкий счастливый случай – чтоб и по любви, и для пользы дела.

Состав сборной России (вариант Дмитрия Пономаренко)

Вратари: Сорокин, Шестеркин.

Защитники: Белов, Чудинов, Яковлев, Ожиганов, Киселевич, Антипин, Осипов, Рафиков.

Нападающие: Ковальчук – Дацюк – Плотников, Мозякин – Шипачев – Дадонов, Ничушкин – Светлаков – Телегин, Гусев – Ткачев – Барабанов, Широков.



