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Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)
Источник: ХК СКА

Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.

- Это Любовь Николаевна? – спросил я.

- Это Арина Валерьевна, - ответили мне. – А вы от Урганта звоните?

Я сразу представил себя Митей Хрусталевым за тумбой, но вовремя собрался:

- Не от Урганта. Я хотел об Илье поговорить.

...Окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала не был известен даже в девять вечера понедельника. Но я узнал, что Илья Ковальчук во вторник станет гостем самого популярного вечернего шоу на Первом. И если сопоставить эти два факта, то станет ясно – Ковальчук за сборную России сыграет.

Иначе зачем его к Урганту звать?

- Как вы отреагировали на то, что Илью вызвали в сборную России? – спрашиваю уже не у сестры, а у мамы Ковальчука.

- Ой, ну что вы, это большая радость. Выступать за сборную – почетно и важно.

Когда сына не взяли на чемпионат мира, я понимала, что последний матч за сборную России он еще не провел. Хотя были пессимистические высказывания, что мы потеряли Ковальчука. Но я в это вообще не верила. Все неправда, все не так.

- А как сам Илья отреагировал на вызов в национальную команду?

- Очень скупо. «Если я буду нужен сборной, то меня пригласят. И в таком случае я всегда готов».

- Какой вопрос вам сейчас задают чаще всего?

- «Как Илья готовился к этому сезону?» Многие удивлены, как он сейчас играет. А я снова отвечу, что сын к этому чемпионату готовился абсолютно так же, как и ко всем другим. Очень старательно, ответственно.

Помню, как прилетала к нему в Майами. Там Илья тренировался по два-три раза в день. Но так было всегда! Для меня это не было что-то особенное!

Может, сказалось, что он два сезона подряд приезжал вовремя в СКА, и ему не делали поблажек. Я не знаю, как объяснить. Но Илья никогда подготовку не меняет. Он – большой профессионал. Хотя речь идет о моем сыне, я всегда это отмечаю.

- Когда мы видим гол Ковальчука в ворота «Салавата Юлаева», или как он открыл счет в матче уже на 11-й секунде… Да он просто по площадке летает!

- Да, временами выдает шедевры. Но вы же понимаете, это дано или нет. От этого никуда не уйдешь. Можно говорить что угодно. Однако мастерство есть мастерство.

- Некоторые эксперты считали, что все дело в тренере. И в прошлом сезоне при Андрее Назарове предсезонная подготовка была провалена.

- Нет, не соглашусь. Так нельзя говорить! Ни об одном тренере не скажу плохо. Вот после Назарова был Сергей Зубов, а теперь – Олег Знарок. Это не значит, что где-то с Ильей недорабатывали. Сын всегда подходит к делу ответственно. Как тренер считает нужным, так игрок и поступает. А если что случилось – значит, так и должно было быть.

- Но вы ведь согласитесь, что Олег Знарок нашел подход к Илье.

- У меня впечатление одно. Просто раньше Олег Валерьевич знал о моем сыне по слухам. А теперь он с ним познакомился лично. Именно поэтому, наверное, у Знарка отношение к Илье изменилось. Он видит, как сын выкладывается в работе, как к нему относится команда. Илья делает все для того, чтобы СКА побеждал.

Так что любой тренер, который не особо слушает мнение окружающих, будет поступать, как сейчас Знарок. Это всем понятно. Один – мужик, второй – тоже. И они нашли общий язык.

Вообще мой Илюша смотрит на мир через розовые очки. Обо всем говорит в превосходительной форме. «Тренер великолепный, все вокруг великолепно, и даже замечательно». А если что-то происходит: «Мы просто стали заложниками ситуации. Но в целом все великолепно».

- Павел Дацюк в тройке – это тоже великолепно.

- Конечно. Такого центрфорварда давно не хватало Илье. И вот теперь он появился. Дай бог здоровья Паше. Мы его очень хорошо знаем. Еще когда сын выступал за «Атланту», то Дацюк к нам часто приезжал в гости. Прекрасный человек! Такой вот, как и все уральцы. Немногословный, но очень порядочный. Прелесть, я его обожаю!

- Заглядывал к вам на фирменный мамин борщ?

- Ну да, когда его «Детройт» прилетал на выезд в штат Джорджия. И вот Паша Дацюк – всегда у нас.

! Вторая часть интервью мамы Ильи Ковальчука – скоро на Sovsport.ru

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