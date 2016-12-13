Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)

Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.

Первая часть интервью мамы Ильи Ковальчука – ЗДЕСЬ

- Как вы думаете, Илья Ковальчук обгонит Сергея Мозякина в гонке бомбардиров КХЛ?

- Сережа – сильный конкурент. Очень мощно играет в этом году! Я за него рада. Мозякину, бедному, тоже достается. Пусть и дальше набирает очки, не останавливается.

- Они по юношам нигде не пересекались?

- Знаете, вот я Мозякина что-то не помню. Может только, уже потом Илюша с ним вместе был в сборной. Другие ребята – да. По юношам помню Фролова, Трубачева, Григоренко, Артюхина… Игроки 1983-1981 годов рождения. А вот Мозякина в той компании не было.

- Вы слышали, что Илья Ковальчук стал лучшим бомбардиром СКА в чемпионатах России и КХЛ?

- Конечно! Как я могла такое пропустить? Очень счастлива.

Вообще такие достижения в Питере отмечают. Помню, когда Илья забил сотый гол, то болельщики ему вручили хрустальную шайбу. Для сына это было очень неожиданно, он сильно обрадовался. Все время мне эту шайбу показывал, даже хвастался. Шикарный подарок! На ней написано «От сектора СКА».

Вроде обычное дело, что хоккеист отмечает юбилей. Но когда тебя болельщики так поздравляют, это мимо не проходит. Для кого играют-то спортсмены? Для людей. И вот они любимого игрока так оценили.

- Болельщики выбрали Илью в первую пятерку на Матч звезд КХЛ.

- Да, сына обожают, особенно в Твери. Есть, конечно, всякие балбесы, которые пишут гадости. Но на это не стоит обращать внимание. Обычные завистники. А так я думаю, что Илья на звездном шоу порадует народ. Он любит такие праздники.

Я вот до сих пор работаю. И многие пациенты, когда приходят в мой кабинет, говорят: «Любовь Николаевна, передайте привет Илюше! Мы за него болеем!» А я даже не знаю никого, впервые вижу. Но это наши тверские. Особенно мужчины, которые смотрят хоккей.

- Вы видели, как Илья играл в НХЛ. Теперь смотрите матчи КХЛ. Где набирать очки тяжелее?

- Вы знаете, тяжелее набирать в КХЛ. Потому что более медленная игра, площадка больше. Все происходит не на взвинченных скоростях. Не даром ведь в КХЛ забрасывают лучшие снайперы где-то шайб тридцать. А вот в НХЛ может быть пятьдесят или даже больше. Количество очков тоже выше.

Иногда смотрю матчи НХЛ, вижу голы. Особо наблюдаю за Александром Радуловым, за Ромой Любимовым – он наш, тверской. И у меня ощущение, что там как-то легче шайбу в ворота отправить. Потому что площадка меньше.

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- Как сказал однажды Алексей Ковалев, который играл с Ильей Ковальчуком в «Ак Барсе» во время локаута, «в Россию нужно привозить вторые ноги».

- Да, на широком льду нужно больше бегать. И скоростных игроков тут выматывает больше. Вот я уверена, что в КХЛ тяжелее забивать. Но в НХЛ есть свои проблемы. Как говорил мой покойный муж, голова у игрока должна вертеться на 360 градусов. Или так вмажут в борт, что мало не покажется. Очень серьезная борьба идет в углах. У нас в России такого поменьше.

- Вам нравится идея ввести в КХЛ овертайм «3 на 3», причем с этого сезона?

- Если честно, я это не очень люблю. Может, в НХЛ это смотрится хорошо. А у нас на больших площадках получится что-то вроде мини-футбола. Слишком много свободного льда.

- Что Илья будет делать после завершения контракта в этом сезоне?

- Ой, не знаю. Мы пока на эту тему не говорим, ничего не обсуждаем. Вот зачем приставать к детям? Как они решат, так и будет. Одна фраза у Илюши: «Ну ма-ам…» И машет рукой. Не надо пока об этом.

- Но вот теоретически он может уехать в НХЛ? Или дорога закрыта?

- Ну почему же? Дорога туда есть.

- А как? Там ведь ввели правило, что если игрок завершил карьеру в НХЛ, он может вернуться в возрасте до 35 лет только с согласия всех 30 управляющих клубов лиги.

- Сыну будет 34. Но есть пути-обходы. Я так думаю. Если они даже в прошлом году имелись, то почему не будет в этом?

Хотя повторю, это только витание в облаках. Еще ничто не решено.

- Да и Олимпиада на кону, если НХЛ не отпустит туда своих игроков.

- А что Олимпиада? Сыну абсолютно не гарантировано место в составе, учитывая прошлый год. Поэтому какой смысл говорить на эту тему? «Хочешь рассмешить Бога – расскажи о своих планах». Так что давайте не загадывать.

- Вы с дочкой поедете на Кубок Первого канала?

- Может, Арина там будет. А я еду к внукам в Питер. Потому что они потом улетят. И это ведь последний выходной перед Новым годом. Я решила пожертвовать Кубком Первого канала. Сядем вместе перед телевизором большой семьей – и будем болеть за Илюшу.

- Я прочитал новость, что в Питере в пятницу прошел благотворительный аукцион, и Ковальчук отдал один миллион рублей в помощь детям. Вы об этом слышали?

- Я об этом вообще ничего не знаю. Мне только чужие люди рассказывают. Звонят, благодарят. Про аукцион слышала. Но никаких подробностей. Сын никогда об этом не говорит. Потому что такие дела нужно делать тихо.

Уже столько таких моментов было! Но очень давно Илья сказал мне фразу: «Бог дал мне возможность заработать. Мам, надо делиться».