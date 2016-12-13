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Гонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоу

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Гонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоу
Источник: Федерация гандбола России (ФГР)

Лидеры Суперлиги «Чеховские медведи» приехали в гости к «Университету-Неве» и показали отличное шоу с крутой развязкой.

Тренеры-совместители

Главные тренеры «Невы» и «Чеховских медведей» знакомы друг с другом не через шесть рукопожатий: Дмитрий Торгованов был подопечным Владимира Максимова, вместе они выигрывали золото на Олимпиаде в Сиднее и становились чемпионами Европы и мира. Более того, есть у этих двоих еще одна общая особенность – совмещение постов. Максимов, пока тренировал сборную нашей страны, успевал заниматься еще и «Чеховскими медведями», а Торгованов, который заменил своего наставника, теперь совмещает работу в сборной и в «Университете-Неве».

В прошлом сезоне, на финальном этапе чемпионата, команды обменялись домашними победами, причем в обоих матчах хозяева выиграли с преимуществом в «+7». В итоге «Чеховские медведи» по привычке финишировали на первой строчке, а вот «Университет-Нева» нагретое второе место неожиданно уступил другим «Медведям» – пермским.

Оба клуба в этом году уже вылетели из еврокубков: «Нева» в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ по сумме двух матчей уступила израильскому «Маккаби» и не пробилась в групповой этап турнира, а команда из Чехова после поражения от «Монпелье» досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Развязка на последней секунде и ни слова о сборной

На площадке первая и вторая команды чемпионата России. «Чеховские медведи» уступили лишь один раз и в первом туре, после чего набрали ход, выиграв десять матчей подряд. «Нева» в то же время проиграла всего на одну игру больше.

Лучшие клубы Суперлиги – а игроков в сборной из них всего три. И всех зовут Дмитриями: правый полусредний Киселев из «Невы» и вратарь Павленко с правым крайним Корневым из гостевой команды. Сборники важны, потому что в январе, через месяц, начинается чемпионат мира. Кого Торгованов повезет во Францию, пока непонятно.

Команды весь первый тайм шли вровень, «Нева» вышла вперед – тут же отыгрался Чехов, и так все 30 минут. Поэтому счет 13:13 по их истечении выглядел вполне логично. Во втором гонка с преследованием продолжилась, только хозяева пару раз оторвались от соперника больше, чем на одно очко. К последней пятиминутке, правда, они это преимущество потеряли.

За полминуты до конца «Медведи» повели – 25:26, а за четыре секунды до финальной сирены «Нева» взяла тайм-аут, который и спас игру. Гол Киселева одновременно с финальной сиреной – и ничья! Такие эпизоды, когда на последней секунде приносишь очки, точно поднимают шансы поехать на чемпионат мира.

Дмитрий Торгованов после матча не мог скрыть удовлетворения от исхода встречи. «Медведи» после первого тура очков не теряли, это их первая ничья в чемпионате. Торгованов организовал общее фото команды с клубным персоналом, а уже потом пришел общаться к журналистам.

О сборной Дмитрий Николаевич разговаривать не захотел: вопросы о сборной – к тренеру сборной, а здесь тренер «Невы». Обмолвился, правда, что состав на чемпионат мира будет объявлен в районе 8 января.

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