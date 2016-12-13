Бермейн Стиверн: Облетел весь земной шар не для того, чтобы проиграть Поветкину

Канадский тяжеловес Бермейн Стиверн в интервью официальному сайт промоутерской компании «Мир бокса» поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным.



– Для вас это первый приезд в Россию? Какие впечатления от нашей страны, помимо того, что на улице снег и очень холодно?

– Россия – прекрасная страна. А что касается погоды, то к такому климату я привык, поскольку живу в Канаде. Зимой там такой же минус. Погодные условия не являются для меня чем-то, чего я раньше не видел. Признаться, в Канаде я давно не был, так как сейчас я постоянно нахожусь в Лас-Вегасе и Майами, но я знал чего ожидать, до того, как приехал сюда.



– Рассказывал ли вам что-нибудь ваш промоутер Дон Кинг о российском гостеприимстве?

– Нет. Я всегда знал достаточно о России. У меня есть много друзей в Канаде, которые родом из вашей страны. Один из моих тренеров родом с Украины, но все его друзья с России, и я много с ними общался. Я знаком с русским народом и вашей культурой.



– Вы уступили Деонтею Уайлдеру и утратили титул WBC. Можете ли сказать, что Деонтей самый серьезный оппонент из тех, с кем вам приходилось встречаться?

– Нееет! (смеется) На самом деле, он далеко не самый сложный соперник.



– Поветкин так же, как и вы не выходил на ринг больше года. Отразится ли данный фактор на поединке?

– Не думаю. Я не пью и не курю, ничем таким не занимаюсь. Я знаю, что для себя за последний год, все, что я делал, это уделял время тренировкам. В последнем своем бою я был немного не в форме. Но сейчас я в отличной форме и готов показать все, на что способен.



– Вы явный андердог по букмекерской линии. Как вы считаете, почему специалисты не верят в ваш успех?

– Даже не знаю (смеется). Я являюсь андердогом не в первый раз. Если мне не изменяет память, в первом бою с Арреолой, коэффициент на мою победу был 22/1. И вы сами видите, что произошло. Я дважды одерживал над ним победу. По бою с Поветкиным, ставки изначально были с 12/1 потом стали опускаться до 9/1, а теперь коэффициент и вовсе стал 7/1.



– При подготовке к Поветкину, какие особенности учитывали?

– Выносливость. Мне необходимо было подлить побольше топлива в мои баки. Я работал над этим. Я должен быть в отличной физической форме для того, что бы победить, сделать это уверенно. Мы с моими тренерами сделали все, что запланировали, поэтому сил хватит на все 12 раундов. Но как я говорил ранее, я не планирую боксировать все 12 раундов, а постараюсь закончить бой досрочно. Отмечу, что Поветкин очень талантливый боксер, надо быть готовым ко всему.



– Можете назвать слабые стороны соперника, и каковы его основные козыри?

– Не могу ответить на этот опрос. Если бы это интервью шло после боя, то конечно я бы сказал. Из сильных сторон я бы отметил его усердие. Александр выбрасывает много ударов, но есть вопрос, насколько хорошо он эти удары держит. Проверим.



– Как переносите акклиматизацию? Насколько уже адаптировались к местным погодным условиям?

– Разница во времени все, что больше 8 часов, на меня никак не влияет, а все, что меньше – вот тут возникают проблемы. В Москве разница в 11 часов, а в Екатеринбурге будет 13 часов, это для меня идеально.



– В случае завоевания титула, какими будут ваши дальнейшие действия?

– У меня только одна цель – вновь выйти в ринг с Уайлдером. Меня даже не интересует титул, просто мне нужен еще один бой с ним! То, как я проиграл ему… Скажу так, это не тот проигрыш, который я могу принять. Я был не в форме, и мне есть, что ему противопоставить в реванше. Но сейчас моя цель – Поветкин, поэтому все мои мысли исключительно об этом бое.



– Что если потерпите поражение, закончите карьеру?

– Я облетел весь земной шар, и прибыл сюда не для того, чтобы проиграть. Поражение я вообще не рассматриваю.



– Назовите ТОП-5 супертяжелого дивизиона?

– Али, Тайсон, Льюис, есть еще пара бойцов, но это тоже бойцы прошлого. Из современных бойцов-тяжеловесов мне никто не импонирует, – сказал Стиверн.