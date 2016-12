«Невиллу не поможет социальная сеть». Как Клопп защитил вратаря «Ливерпуля»

«Советский спорт» рассказывает, как Гари Невилл в очередной раз раскритиковал игру футболиста, однако, его слова не остались без внимания со стороны главного тренера.

Что случилось?



4 декабря «Ливерпуль» на выезде уступил «Борнмуту» в матче 14-го тура чемпионата Англии (3:4). В той игре ворота «красных» защищал новичок команды Лорис Кариус. К 65-й минуте матча мерсисайдский клуб вел со счетом 3:1. В итоге матч завершился победой «Борнмута». Гости совершили невероятный камбек, а ошибка Кариуса стоила «Ливерпулю» ничьи.

После этого эксперт телеканала Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру молодого вратаря, заявив следующее: «Он хорош лишь в том, что передает тревогу своим партнерам по команде».



Спустя неделю голкипер «красных» решил ответить экс-наставнику «Валенсии»: «Несомненно, это была моя ошибка (4-й пропущенный голе в матче с «Борнмутом» – прим. «Советского спорта»). Хотел поймать мяч. но не сумел этого сделать. Конечно, по телевизору это выглядело немного проще, чем было на самом деле. Мяч странно летел и пришел с фланга Натаниэла Клайна. У меня не было времени на раздумья. Так что это было непросто, но я должен был поймать его. Никто не имеет права говорить мне, насколько плохо это было. Я итак понимаю, что совершил ошибку, которая стоила команде одного очка.

Джейми Каррагер долгое время выступал за «Ливерпуль», поэтому, возможно, после матча он был разочарован. Возможно, он до сих пор болеет за нас. Я должен смириться с этим. Я не знаю, как относиться к тому, что говорят критики, анализируя матч. Если вы спросите их снова, скажут ли они это теперь? И мне все равно, что сказал Гари Невилл. Да, он был был игроком самого высокого уровня, затем он короткое время поработал тренером и теперь снова стал экспертом. Но он всегда критично относится к любому игроку. Я лишь надеюсь, что когда буду играть хорошо, он скажет об этом. Время покажет».ъ

Вот Фил Невилл, брат Гари Невилла, который долгое время работал в «Валенсии», посоветовал Кариусу «держать рот закрытым и делать свою работу».

Все бы ничего, но наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за своего подопечного:

«Я – футбольный тренер и моя работа заключается в том, чтобы защищать игроков настолько, насколько могу. Но я не могу выйти на поле, и у меня нет возможности помочь команде забить гол. Эксперты, по большей части бывшие футболисты, но они совершенно забыли, что значит подвергаться критике. Особенно это касается братьев Невиллов.

Гари, который был главным тренером «Валенсии», должен знать, что излишняя критика никогда не помогает. Но он и не заинтересован в том, чтобы помочь игроку «Ливерпуля». Я это могу понять, но это не придает его словам смысла. У него, как вы помните, были трудности. Так зачем же позволять ему говорить об игроках на телевидении? Я предпочитаю не слушать таких людей. Не уверен, что Джейми Каррагер не слишком положительно отзывается о футболистах «Манчестер Юнайтед».



Братья Невиллы всей душой не любят «Ливерпуль», но лично для меня это не проблема. Кстати, можете сказать Невиллу, что у меня нет страницы в Twitter. Если он мне хочет что-то сообщить, социальная сеть тут не поможет», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

В ответ Клоппу Гари Невилл лишь оставил запись на своей странице в Twitter: «Ха-ха! Не нужно быть поваром, чтобы оценить блюдо!».

Haha. I'm not a chef but I know a good steak ! https://t.co/8YcrUo0t8o