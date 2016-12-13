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Милость дня. Раджа Наингголан выполнил обещание, которое дал маленькой девочке

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Футболист «Ромы» Раджа Наингголан хорош не только на поле, но и за его пределами. 

Перед началом матча против «Милана» маленькая девочка, которая выводила бельгийца на поле, подарила ему новогоднюю игрушку, а Раджа пообещал повесить ее на елку.  

На телевизионной картинке хорошо заметно, что девочка передала подарок как только вышла на стадион.


Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

Еще лучше игрушка заметна после того, как прозвучал гимн Серии А.


Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

В итоге Раджа стал главным героем встречи, он забил единственный мяч в матче.

А после игры выставил в твиттер фотодоказательство того, что игрушка оказалась на елке.

– Сегодня на поле один ребенок подарил мне игрушку. Я сдержал обещание и повесил ее на новогоднюю елку, – написал Раджа в твиттере. 

Матч

Рома - Милан - 1:0 (0:0)

Голы

Наингголан 63 (1:0).

Состав

Рома: Щесны, Фацио, Эмерсон, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 42), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси, Перотти, Джеко

Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Абате, Де Шильо, Бертолаччи (Фернандес, 67), Пашалич (Хонда, 86), Локателли, Лападула (Адриано, 73), Ньянг, Сусо

Незабитые пенальти

Ньянг (Милан), 27

Предупреждения:

Рюдигер, 85 - Пашалич, 18; Палетта, 80

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

12 декабря 23:00, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

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