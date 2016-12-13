Милость дня. Раджа Наингголан выполнил обещание, которое дал маленькой девочке

Футболист «Ромы» Раджа Наингголан хорош не только на поле, но и за его пределами.

Перед началом матча против «Милана» маленькая девочка, которая выводила бельгийца на поле, подарила ему новогоднюю игрушку, а Раджа пообещал повесить ее на елку.

На телевизионной картинке хорошо заметно, что девочка передала подарок как только вышла на стадион.



Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»

Еще лучше игрушка заметна после того, как прозвучал гимн Серии А.



Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»



В итоге Раджа стал главным героем встречи, он забил единственный мяч в матче.

А после игры выставил в твиттер фотодоказательство того, что игрушка оказалась на елке.

Oggi e entrata in campo 1 bambina e m ha fatto un bel pensierino e mi sn mantenuto la parola che l'avrei messo al albero.grazie matilde.💛❤️ pic.twitter.com/eccMxp2KXO — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 13 декабря 2016 г.

– Сегодня на поле один ребенок подарил мне игрушку. Я сдержал обещание и повесил ее на новогоднюю елку, – написал Раджа в твиттере.