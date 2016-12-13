Милость дня. Раджа Наингголан выполнил обещание, которое дал маленькой девочке
Футболист «Ромы» Раджа Наингголан хорош не только на поле, но и за его пределами.
Перед началом матча против «Милана» маленькая девочка, которая выводила бельгийца на поле, подарила ему новогоднюю игрушку, а Раджа пообещал повесить ее на елку.
На телевизионной картинке хорошо заметно, что девочка передала подарок как только вышла на стадион.
Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»
Еще лучше игрушка заметна после того, как прозвучал гимн Серии А.
Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»
В итоге Раджа стал главным героем встречи, он забил единственный мяч в матче.
А после игры выставил в твиттер фотодоказательство того, что игрушка оказалась на елке.
Oggi e entrata in campo 1 bambina e m ha fatto un bel pensierino e mi sn mantenuto la parola che l'avrei messo al albero.grazie matilde.💛❤️ pic.twitter.com/eccMxp2KXO— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 13 декабря 2016 г.
– Сегодня на поле один ребенок подарил мне игрушку. Я сдержал обещание и повесил ее на новогоднюю елку, – написал Раджа в твиттере.
Матч
Голы
Наингголан 63 (1:0).
Состав
Рома: Щесны, Фацио, Эмерсон, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 42), Манолас, Рюдигер, Строотман, Наингголан, Де Росси, Перотти, Джеко
Милан: Доннарумма, Романьоли, Палетта, Абате, Де Шильо, Бертолаччи (Фернандес, 67), Пашалич (Хонда, 86), Локателли, Лападула (Адриано, 73), Ньянг, Сусо
Незабитые пенальти
Ньянг (Милан), 27
Предупреждения:
Рюдигер, 85 - Пашалич, 18; Палетта, 80
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
12 декабря 23:00, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция