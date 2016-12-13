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«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях.

1. Криштиану Роналду в четвертый раз получил «Золотой мяч»

- Да, Криштиану стал чемпионом Европы, выиграл Лигу чемпионов… Но я бы тут обратил внимание и на то, что не так ярок был Месси. И дело не в том, что он, в отличие от Роналдо, не выиграл в этом году что-то со сборной. В 2014-м Месси не помешало взять «Золотой мяч» поражение в финале чемпионата мира. А Нойер, который выиграл финал, остался ни с чем.

Да, сейчас Криштиану лидирует с «Реалом» в Испании, как всегда забивает. Но сегодняшний выбор лучшего игрока проходит не на таком уровне, как раньше. Ни Криштиану, ни Месси, ни Гризманн не сыграли очень ярко. И то, что Криштиану не будет на церемонии вручения приза из-за участия «Реала» в клубном чемпионате мира, тоже накладывает отпечаток. Уже нет того накала, когда они сидели рядом в зале и на их лицах все было написано.

Но так или иначе, выбор Криштиану Роналдо – это правильный выбор.

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2. Кокорин и Мамаев исполнили песню «С Шуриком пить, с Мамаевым тире пить».

- Не думаю, что это тот случай, когда в отпуске можно себе позволить такое. Видите ли, времена, когда воспитание, совесть и порядочность играли важную роль, ушли на второй план. Сейчас на первом плане принцип – «кто платит, тот и заказывает музыку». Еще после извинений этих игроков за поход в ночной клуб в Монако после позора на Евро я понимал, что в своем поступке они не раскаялись.

Надо на поле доказывать, удивлять народ, а не вне его – вот так. Они думают, что подыграли зрителю, рассмешили. А нет – вызвали очередное раздражение. У меня, в частности. Конечно, Кокорин с Мамаевым могут сказать Ловчеву: «Да пошел ты! Кто ты такой, чтоб нам что-то говорить». Но, ребята, это путь к разврату. Сейчас вот тренерам сборной придется опять оправдываться, почему они этих игроков вызывают.

Кононов, который тренировал Мамаева в «Краснодаре», сказал, что Мамаев после той истории в Монако до сих пор не может прийти в себя. Это мнение мудрого человека, а разнузданный человек Мамаев указывает взрослому, что ему говорить. Вместо того, чтобы к старшему прислушаться.

Примером для Мамаева и Кокорина может стать Смолов. Теперь он может публиковать не песни и покатушки на машинах, а голы, которые забивает. Хотя Федя ведь раньше тоже баловался.

Боюсь, Кокорин с Мамаевым неисправимы. Может, когда действительно повзрослеют, поймут, что футбол уходит, и вспоминать им придется только песни и шампанское. Так что скажу: парни, будьте попроще – и народ к вам потянется

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3. Виталий Мутко встретился с главами Мордовии и Томской области по поводу будущего «Мордовии» и «Томи», где задержки по зарплате

- Пластинка не меняется. Несколько лет назад я был приглашен Галицким в Краснодар, чтобы посмотреть на инфраструктуру клуба, как они воспитывают молодых игроков. И потом побывал в Томске по приглашению руководства «Томи». Они хотели показать, почему просят деньги. Когда смотрели одно из полей, я спросил, есть ли в «Томи» хоть один свой воспитанник. Начался разговор, что двое вызываются в юношескую сборную, но за основу пока не играют. Ни о чем, в общем...

Там же, в Томске, ко мне подошел один человек и сказал, что раньше, когда возвращался вечером к себе домой на окраину, его четыре раза «ставили на ножи». Но когда «Томь» стала играть в премьер-лиге, когда в город пришел большой футбол, ни разу такого не было. Вроде бы, как могут быть связаны эти истории? Но связь какая-то есть. И я понимаю, что футбол в городе любят, он как-то может влиять на социальную обстановку…

Но не вижу какой-то перспективы у «Томи», той же «Мордовии». Надо жить по средствам – на то, что заработали. Нет денег – до свидания. Не надо просить у государства. Кроме футбола тоже ведь есть жизнь.

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