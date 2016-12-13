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Уже не Бузов, но еще не Тарасов. Вернется ли в футбол звезда «Локомотива»?

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Уже не Бузов, но еще не Тарасов. Вернется ли в футбол звезда «Локомотива»?
Источник: «Советский спорт»

Пытаемся понять, чего же в Дмитрии Тарасове больше, футбола или шоу-бизнеса.

«Дмитрий Тарасов убежал от скандалов в Турцию», «В истории развода Бузовой и Тарасова слишком много нестыковок», «Бузовой после расставания с Тарасовым отправят «Большой хрен»», «Лайф выяснил, с кем улетел на Мальдивы Дмитрий Тарасов», «Бабушка Бузовой назвала Тарасова жадным» - такие заголовки предлагает поисковик по запросу «Дмитрий Тарасов».

Напомним, Дмитрий – известный футболист московского «Локомотива» и сборной России. А еще, буквально в конце прошлой недели он дал большое интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором рассказал о том, как проходит его восстановление от травмы, что он думает по поводу изменений в команде и как планирует провести оставшуюся половину сезона. Но это, кажется, никому не интересно. Даже Самому Дмитрию Тарасову, раз он продолжает комментировать свою личную жизнь.

Всем интересно знать, почему он расстался со светской львицей и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой, кто утешает игрока в длинные зимние времена, сколько денег сумеет отсудить телеведущая у футболиста, как бабушка Ольги относится к Дмитрию…

Не верите? Попробуйте ввести запрос «Дмитрий Тарасов» в YouTube. По логике, поисковик должен выдать видеозаписи с голами, передачами, обводками, подкатами и отборами. Но нет. Даже в YouTube мы видим такие названия роликов: «Футболист Дмитрий Тарасов разводится с телеведущей Ольгой Бузовой», «Дмитрий Тарасов публично унизил Ольгу Бузову», «Дмитрий Тарасов ДТП. ПРАВДА с видеорегистратора. На футболиста Тарасова заведено уголовное дело», «Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов и Текила - Поздний ужин часть 1».


Это первые пять заголовков. И так выглядит вся первая 20-ка самых популярных видео о футболисте. За одним исключением. Каким-то чудом в этот ряд попало видео с под названием «Дмитрий Тарасов 2013 – Машина».

Тут в мозгу что-то щелкает: а ведь и правда, в 2013 году Дмитрий Тарасов был настоящей машиной. Из грубого шлагбаума на пути к своим воротам он превратился в футболиста, который и передачи отдает, и даже голы забивает, что для опорного полузащитника – большая редкость. Болельщики на него в 2013 года нарадоваться не могли. Тогда же Тарасов получил приглашение в сборную, тогда же он стал настоящей большой футбольной звездой в нашей стране.


Некоторые эксперты, правда, со скепсисом относились ко взлету Дмитрия. Им хотелось увидеть, как Тарасов будет действовать, когда за его спиной не будет играть один из лучших опорников Европы, француз Лассана Диарра.

Что ж, когда Ласс покинул команду, у нас появилась возможность увидеть Тарасова с оголенными тылами, Тарасова с руками, связанными защитными обязанностями. Пропали голы, пропали передачи. Пропал тот Тарасов, которого мы знали. Да, отчасти виной тому были травмы. Но, даже когда травмы оставались позади, того самого Тарасова, ту «машину» из 2013 года, мы больше не видели.

Расул Мирзаев: Дима Тарасов, ты капитальный красавчик, повел себя как мужчина

Вместо этого мы видели Тарасова в «Камеди Клабе», на сцене с микрофоном в руке, в фотоблогах звезд шоу-бизнеса. Даже на поле Тарасов думал не столько о футболке, сколько о том, как бы организовать международный скандал, в Стамбуле продемонстрировав футболку с изображением Владимира Путина в момент, когда между Россией и Турцией разгорелся конфликт, едва не приведший к полному разрыву дипломатических отношений.


О чем сейчас думает звезда «Локомотива»? Судя по Instagram Дмитрия, он думает об отдыхе в Турции, о родине, о новой песне Егора Крида про девушек. Но радует, что и о футболе Тарасов не забывает – в его блоге постоянно появляются видео занятий, то с физиотерапевтом в зале, то на футбольном поле.

💪🏻💪🏻💪🏻@loko_med #работаем#тренировка#локоспорт#локомотивмосква

Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23)

Это дает надежду, что мы еще сможем увидеть того самого Дмитрия Тарасова на футбольном поле, может даже в футболке сборной России. Ему сейчас непросто. Раньше разрыв крестообразных связок колена ставил крест на колене. Даже сейчас повторный разрыв зачастую заставляет футболистов вешать бутсы на гвоздь. Дмитрий сейчас пытается восстановиться после третьего разрыва «крестов». А тут еще и такой скандальный развод. Давайте пожелаем футболисту Дмитрию Тарасову удачи. Она ему сейчас очень нужна. Пусть ничто больше не отвлекает от футбола.


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