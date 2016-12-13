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Последний шанс Билича остаться в Англии. Прогноз на 16-й тур АПЛ

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Славен Билич
Славен БиличИсточник: Reuters

Прогноз «Советского спорта» на 16-й тур АПЛ.

ТУР 16

13 ДЕКАБРЯ

22:45. «Борнмут» - «Лестер Сити»

«Борнмут» дома играет неплохо (четыре победы и одна ничья в семи играх), но «Лестер» вроде как возвращается. Почему «вроде как»? Потому что уж слишком многое совпало в игре с «Сити». И точную картину того, в каком состоянии находится сейчас «Лестер», не отображает. Плюс у Раньери в этом сезоне просто катастрофа с гостевыми матчами: шесть поражений и одна ничья. Поэтому поставлю на ничью.

Прогноз: 1:1

22:45. «Эвертон» - «Арсенал»

«Арсенал»! Аргументы? «Эвертон» - это вообще похороны. Команда Кумана пока удручает.

Прогноз: 1:2

14 ДЕКАБРЯ

22:45. «Мидлсбро» - «Ливерпуль»

«Ливерпуль» после того, как выбыл из-за травмы Коутиньо, в двух матчах подряд потерял очки. В матче с «Вест Хэмом» команде бежалось, но впереди очень не хватало остроты, последнего паса. И все-таки, думаю, для того, чтобы обыграть «Мидлсбро» хватить и одного напора.

Прогноз: 1:3

22:45. «Вест Хэм» - «Бернли»

«Вест Хэм» уже шесть матчей подряд не побеждает. Владельцы клуба очень недовольны работой Билича. Но «Бернли» в гостях ужасающ – одна ничья и все. Более того, он стабильно получает два-три мяча в свои ворота. В общем, если «Вест Хэм» не обыграет «Бернли», то у Билича станет еще меньше шансов дотерпеть до 2017 года в АПЛ. «Думаю», у «Вест Хэма» будут проблемы в этом матче. С «Ливерпулем» они сыграли хорошо, но там от них требовалось подстраиваться и обороняться. Здесь же им придется созидать. И ставить деньги на их победу я бы не стал. Можно взять тотал голов больше 2,5, учитывая «дырявость» обороны «Бернли».

Прогноз: 2:1

22:45. «Сандерленд» - «Челси»

С «Вест Бромвичем» «Челси» смотрелся несколько тяжеловато – моментов не так много было. Да и гол, если вы видели, это больше умение Косты заряжать, как Колодин в лучшие годы. Победная серия не может продолжаться вечно. «Сандерленд» дома точно поборется. Я бы рискнул и поставил на ничью.

Прогноз: 1:1

23:00. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» очень порадовал в игре с «Тоттенхэмом» (1:0). По сравнению с тем, как дела обстояли туров семь-восемь назад, сейчас все гораздо перспективнее. Мяч стал «ходить», прорезается переход в атаку со скоростью электрички (фишка Моуринью), центр поля с Карриком стал выглядеть надежнее. Думаю, и ментально «МЮ» после такой важной победы станет сильнее. В общем, ставлю на победу «МЮ».

Прогноз: 0:1

23:00. «Вест Бромвич» - «Суонси»

«Суонси» много пропускает. «Вест Бромвич» бодр дома. Складываем этот пазл из двух кусочков и получаем победу хозяев поля.

Прогноз: 2:0

23:00. «Тоттенхэм» - «Халл Сити»

«Халл» в гостях мало забивает и, что логично, мало набирает очков. «Тоттенхэм» дома уверенно победит, несмотря на очевидные трудности команды в позиционной атаке. По матчу «МЮ», думаю, отчетливо было видно: «шпоры» не знает, что делать против плотной защиты. Катали мяч по периметру, а моменты создавал «МЮ». Но «Халл» даже этот перекат мяча заставит ошибаться.

Прогноз: 3:0

23:00. «Манчестер Сити» - «Уотфорд»

У «Сити» беда с защитой. Конечно, не катастрофа, но, учитывая стиль, который прививает команде Гвардиола, эти проблемы очень существенны. Когда прессинг на чужой половине проваливается, защита «Сити» выглядит как отколовшаяся от школьной продленки группка малышей. Поэтому, думаю, голы будут в обе стороны. Но «Уотфорд» многовато пропускает, поэтому и в этот раз он пропустит больше, чем забьет.

Прогноз: 2:1

23:00. «Сток Сити» - «Саутгемптон»

Давно мы не ставила на «Сток», аргументируя это одной фразой: «За Марка, за Хьюза!». Сделаем это теперь. Еще один вариант для менее преданных тренеру «Стока» Марку Хьюзу людей – это ничья. «Саутгемптон» в последнем гостевом матче очень блекло смотрелся против разбалансированного «Кристал Пэлас» (0:3). А «Сток» не убедил против «Арсенала».

Прогноз: 2:1

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