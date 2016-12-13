Последний шанс Билича остаться в Англии. Прогноз на 16-й тур АПЛ
Прогноз
«Советского спорта» на 16-й тур АПЛ.
ТУР
16
13
ДЕКАБРЯ
22:45.
«Борнмут» - «Лестер Сити»
«Борнмут» дома играет
неплохо (четыре победы и одна ничья в семи играх), но «Лестер» вроде как возвращается.
Почему «вроде как»? Потому что уж слишком многое совпало в игре с «Сити». И
точную картину того, в каком состоянии находится сейчас «Лестер», не
отображает. Плюс у Раньери в этом сезоне просто катастрофа с гостевыми матчами:
шесть поражений и одна ничья. Поэтому поставлю на ничью.
Прогноз:
1:1
22:45.
«Эвертон» - «Арсенал»
«Арсенал»! Аргументы? «Эвертон»
- это вообще похороны. Команда Кумана пока удручает.
Прогноз:
1:2
14
ДЕКАБРЯ
22:45.
«Мидлсбро» - «Ливерпуль»
«Ливерпуль» после того,
как выбыл из-за травмы Коутиньо, в двух матчах подряд потерял очки. В матче с «Вест
Хэмом» команде бежалось, но впереди очень не хватало остроты, последнего паса.
И все-таки, думаю, для того, чтобы обыграть «Мидлсбро» хватить и одного напора.
Прогноз:
1:3
22:45.
«Вест Хэм» - «Бернли»
«Вест Хэм» уже шесть
матчей подряд не побеждает. Владельцы клуба очень недовольны работой Билича. Но
«Бернли» в гостях ужасающ – одна ничья и все. Более того, он стабильно получает
два-три мяча в свои ворота. В общем, если «Вест Хэм» не обыграет «Бернли», то у
Билича станет еще меньше шансов дотерпеть до 2017 года в АПЛ. «Думаю», у «Вест
Хэма» будут проблемы в этом матче. С «Ливерпулем» они сыграли хорошо, но там от
них требовалось подстраиваться и обороняться. Здесь же им придется созидать. И
ставить деньги на их победу я бы не стал. Можно взять тотал голов больше 2,5,
учитывая «дырявость» обороны «Бернли».
Прогноз:
2:1
22:45.
«Сандерленд» - «Челси»
С «Вест Бромвичем» «Челси»
смотрелся несколько тяжеловато – моментов не так много было. Да и гол, если вы
видели, это больше умение Косты заряжать, как Колодин в лучшие годы. Победная
серия не может продолжаться вечно. «Сандерленд» дома точно поборется. Я бы
рискнул и поставил на ничью.
Прогноз:
1:1
23:00.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» очень порадовал в
игре с «Тоттенхэмом» (1:0). По сравнению с тем, как дела обстояли туров
семь-восемь назад, сейчас все гораздо перспективнее. Мяч стал «ходить»,
прорезается переход в атаку со скоростью электрички (фишка Моуринью), центр
поля с Карриком стал выглядеть надежнее. Думаю, и ментально «МЮ» после такой
важной победы станет сильнее. В общем, ставлю на победу «МЮ».
Прогноз:
0:1
23:00.
«Вест Бромвич» - «Суонси»
«Суонси» много
пропускает. «Вест Бромвич» бодр дома. Складываем этот пазл из двух кусочков и
получаем победу хозяев поля.
Прогноз:
2:0
23:00.
«Тоттенхэм» - «Халл Сити»
«Халл» в гостях мало
забивает и, что логично, мало набирает очков. «Тоттенхэм» дома уверенно
победит, несмотря на очевидные трудности команды в позиционной атаке. По матчу «МЮ»,
думаю, отчетливо было видно: «шпоры» не знает, что делать против плотной
защиты. Катали мяч по периметру, а моменты создавал «МЮ». Но «Халл» даже этот
перекат мяча заставит ошибаться.
Прогноз:
3:0
23:00.
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»
У «Сити» беда с
защитой. Конечно, не катастрофа, но, учитывая стиль, который прививает команде
Гвардиола, эти проблемы очень существенны. Когда прессинг на чужой половине
проваливается, защита «Сити» выглядит как отколовшаяся от школьной продленки
группка малышей. Поэтому, думаю, голы будут в обе стороны. Но «Уотфорд»
многовато пропускает, поэтому и в этот раз он пропустит больше, чем забьет.
Прогноз:
2:1
23:00.
«Сток Сити» - «Саутгемптон»
Давно мы не ставила на «Сток»,
аргументируя это одной фразой: «За Марка, за Хьюза!». Сделаем это теперь. Еще
один вариант для менее преданных тренеру «Стока» Марку Хьюзу людей – это ничья.
«Саутгемптон» в последнем гостевом матче очень блекло смотрелся против разбалансированного
«Кристал Пэлас» (0:3). А «Сток» не убедил против «Арсенала».
Прогноз: 2:1