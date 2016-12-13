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За 60 лет до Ковальчука. История первого лучшего форварда СКА Беляя Бекяшева

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Беляй Бекяшев (слева) и Виктор Елесин. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой
Беляй Бекяшев (слева) и Виктор Елесин. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой

Хоккеист Беляй Бекяшев играл в СКА в 1950-е и был одним из лучших форвардов ленинградских армейцев. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» объясняет, как он добился больших успехов.

Беляй Бекяшев пришел в Ленинградский Дом офицеров – так тогда назывался СКА – после сезона 1950/51, сыграл в Кубке и остался в команде до 1959 года. Долгие годы он становился лучшим снайпером команды и соревновался в количестве забитых шайб с мастерами советского хоккея. Он был капитаном команды и старался быть лучшим на поле.

Целеустремленный человек

Беляю Бекяшеву было 11 лет, когда сомкнулось кольцо блокады. Войну он пережил в Ленинграде, а сразу после начал заниматься футболом. Юный Бекяшев играл в первенствах города, пока однажды его не заметили на хоккейной площадке и не выдали клюшку и хоккейную форму.

«Спартак» - победитель Кубка Ленинграда-1946. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой
«Спартак» - победитель Кубка Ленинграда-1946. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой

В это время Ленинградский Дом офицеров выступал во второй лиге, а 19-летнего Бекяшева в межсезонье позвал в ЦДСА сам Анатолий Тарасов! Это был невероятный старт карьеры.

Чемпион СССР в 20 лет

Бекяшев в 1950-м году в составе ЦДСА выиграл чемпионат СССР. Он не был игроком стартовой – или как тогда говорили «начинающей» – пятерки, но своей игрой заслуживал похвалу партнеров, тренеров и журналистов (да, пресса и тогда уже могла критиковать, а не только хвалить игроков).

– Наряду с Афанасьевым, Бабичем, Старовойтовым, Мкртчаном и другими, отлично себя зарекомендовали молодые хоккеисты Сологубов, Уколов (защита). А также Гащенков, Елизаров и Бекяшев (нападение), – писал «Советский спорт» в 1949-м.

ЦДСА - чемпион СССР-1950. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой
ЦДСА - чемпион СССР-1950. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой

Играть в одной команде с Тарасовым, Евгением Бабичем, Николаем Сологубовым – безусловно, приятно. И Беляй Абдуллович почерпнул немало знаний и умений. Однако два сезона в Москве не открыли перспектив для Бекяшева, и он вернулся в Ленинград к семье. И, разумеется, попал в другой армейский клуб – ленинградский.

Креативный форвард

Все современники Беляя Бекяшева отмечают его необычную игру. Он не был суперскоростным и мощным форвардом – поэтому у него и не получилось закрепиться в ЦДСА. Невысокий и юркий Бекяшев забрасывал шайбы благодаря умению обвести, обхитрить соперника. А многие говорили еще и о его необычной клюшке!

– У папы была своеобразная клюшка с необычным углом. Их делали на заказ! Играть он мог только ей, и, если она сломалась, заменить ее было сложно, – вспоминает дочь Беляя Бекяшева Рашида Беляевна.

1955, стадион СКА. Анатолий Викторов, Беляй Бекяшев, Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко, Владимир Погребняк, Валентин Быстров, Константин Федоров, Альберт Никифоров, -, Иван Иванов, Виктор Елесин. Фото: из архива семьи Ивана Иванова
1955, стадион СКА. Анатолий Викторов, Беляй Бекяшев, Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко, Владимир Погребняк, Валентин Быстров, Константин Федоров, Альберт Никифоров, -, Иван Иванов, Виктор Елесин. Фото: из архива семьи Ивана Иванова

– Во втором периоде команда города Молотов допустила грубую ошибку, оставив без присмотра сильнейшего игрока ленинградцев Бекяшева. В результате Бекяшев сумел забросить пять шайб, – так писала газета города Молотов о 25-летнем форварде Беляе Бекяшеве в 1952-м году.

В сезоне-1953/54 Бекяшев опередил всех в стране: стал лучшим снайпером чемпионата. 34 шайбы, заброшенные за сезон, помогли Ленинградскому Дому офицеров достичь лучшего результата – занять четвертое место!

Главный шутник команды

По воспоминаниям Николая Манеева, Евгения Волкова, Станислава Литовко – тех, кто играл с Бекяшевым – у форварда было замечательное чувство юмора. С другом Виктором Елесиным –тоже легендарным хоккеистом СКА – они постоянно шутили, иногда даже не боясь авторитетов!

Защитник ленинградцев Николай Манеев рассказывал, как во время товарищеского матча против ЦСКА, Бекяшев подъехал к Тарасову и заявил: «Вытащите шайбу, она там в воротах лежит!»

Летняя тренировка на асфальте. С мячом - Беляй Бекяшев. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой
Летняя тренировка на асфальте. С мячом - Беляй Бекяшев. Фото: из архива Рашиды Бекяшевой

Шутки, впрочем, не мешали, а иногда даже и помогали игре.

– Был такой случай во время игры, – вспоминает защитник Манеев. – Виктор Елесин катит с шайбой по флангу, подъезжает сзади к воротам – раньше там были закругления. Виктор незаметно оставляет шайбу в этой выемке, и делает вид, что продолжает вести ее к дальнему бортику. Все защитники и вратарь смотрят на Елесина, а в это время Бекяшев из-за ворота берет шайбу и спокойно закатывает ее в ворота. Елесин в этот момент поднимает клюшку и показывает, что у него под ней ничего нет.

Беляй Бекяшев за 8 сезонов в СКА провел около 180 матчей, забросил 190 шайб. В составе сборной выигрывал Студенческие игры в Польше-1956.

СКА: Истории из жизни. 70 лет жизни петербургского хоккейного клуба 

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