Когда футбол дороже денег. 12 футболистов, отказавшихся ехать в Китай

Полузащитник «Челси» ответил отказом китайскому клубу, отклонив предложение стать самым высокооплачиваем ым футболистом планеты.

Звезда лондонского «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас отказался становиться самым высокооплачиваем ым футболистом мира с зарплатой в 31 миллион евро. Об этом сообщили испанские СМИ, которые узнали, что игрок отклонил предложение от одного из китайских клубов, название которого, правда, не приводится.

«Советский спорт» решил вспомнить остальных героев футбола, для которых игра оказалась дороже любых денег.

Уэйн Руни

Капитан сборной Англии Уэйн Руни, при всех его минусах и недочетах, также между деньгами и футболом остался верен себе. Весной 2016 года на него с предложением вышел китайский футбольный клуб «Бейцзин Гуоань». Игроку светил контракт на три года с общей зарплатой под 100 миллионов евро. Столько же китайцы предложили за футболиста его команде – «Манчестер Юнайтед». Хоть клуб и готов был отпустить своего лидера, сам форвард ответил решительным отказом.

Фрэнк Лэмпард

Бывший партнер Сеска Фабрегаса по «Челси», полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард, отказывал китайцам, когда это, как говорится, еще не было мейнстриом – в далеком 2012 году. Тогда неизвестная китайская команда предлагала лидеру «аристократов» порядка 14 миллионов евро в год. Но Фрэнк ответил отказом и выиграл после этого два европейских трофея – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Хавьер Маскерано

Вы бы отказались от возможности заработать 50 миллионов евро за пару лет, плюс еще процент от продажи своих футболок и рекламы со своим изображением? А полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано отказался. Его соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2018 года. За это время он не успеет заработать и половины тех денег, которые предлагали в Китае.

Карлос Тевес

Не согласился отправляться в Поднебесную и еще один аргентинский футболист – Карлос Тевес, нападающий «Боки Хуниорс». Игроку, зарплата которого вряд ли превышает 4 миллионов евро в год, а, скорее всего, даже не дотягивает до этой цифры, предложили рекордные 25 миллионов евро всего за 10 месяцев игры в клубе «Шанхай Теллэйс». Однако китайцы услышали отказ. Неужели они ожидали чего-то другого, от футболиста, который ушел из «Ювентуса» на пике карьеры ради того, чтобы играть на родине и приносить пользу любимой команде.

Марек Гамшик

Сразу несколько клубов прошлой зимой услышали решительное «нет» от словацкого футболиста итальянского «Наполи» Марека Гамшика. Об этом рассказал агент футболиста. В свои 29 лет полузащитник все еще надеется выиграть чемпионат Италии и попытать счастье в каком-нибудь из европейских суперклубов.

Нани

Мог оказаться в Китае и действующий чемпион Европы, португальский полузащитник Нани. В момент поступления предложения, футболист выступал в составе турецкого «Фенербахче». Игрок отклонил предложение с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Тогда на него обиделся и клуб, которому пообещали 20 миллионов евро за его трансфер, и супруга, собравшая вещи и уехавшая с детьми в Португалию. В голове же у Нани сидела возможность перейти в мадридский «Атлетико», с которым тогда шли активные переговоры. Правда, вместо «Атлетико» чемпион Европы оказался в «Валенсии».

Димитри Пайе

Этим летом предложение от одного из китайских клубов получил и вице-чемпион Европы Димитри Пайе. Китайцы готовы были заплатить английскому «Вест Хэму» за француза 49,6 миллиона евро, но услышали отказ. Не от клуба, а от игрока. Он не пожелал совершать восточный вояж ни за какие деньги.

Дани Алвес

Предлагали китайцы заоблачный контракт и Дани Алвесу, когда тот еще защищал цвета «Барселоны». По слухам китайцы обещали платить бразильскому латералю по 12 миллионов евро в год на протяжении трех лет. Но он ответил отказом. В каталонской команде подумали, что этот хитрый ход со слухами о Китае игрок использует, чтобы выбить из них большой контракт и отказались продлевать соглашение с футболистом. В итоге тот оказался в составе туринского «Ювентуса», о чем ни капли не жалеет.

Альваро Арбелоа

Не пожелал этим летом ехать в Поднебесную игрок мадридского «Реала» Альваро Арбелоа. Вернее, на момент предложения он футболистом «Реала» уже не был – его контракт подошел к концу. Несмотря на это билет в Китай игрок покупать не стал. Вместо этого он нашел вариант в Англии – присоединился к лондонскому «Вест Хэму». В клубе ему наверняка будет что обсудить с новым партнером по команде Димитри Пайе.

Эммануэль Эменике

Слегка разминулся в «Вест Хэме» Арбелоа с нашим хорошим знакомым из Нигерии нападающим Эммануэлем Эменике. Тот, отбыв аренду в английской команде, вернулся в турецкий «Фенербахче». Буквально за полгода до этого он, кстати, также отказался ехать в Китай, хоть там и предлагали зарплату в 8 миллионов евро в год. По меркам Сеска Фабрегаса не так и много, но в Европе футболисту уровня Эменике столько платить не будут.

Андрей Ярмоленко

За лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, если верить словам президента команды Игоря Суркиса, предлагали столько же, сколько за переехавшего в Китай летом бразильца из «Шахтера» Алекса Тешейру – порядка 50 миллионов евро. Однако клуб не стал вступать в переговоры – игрок ответил на предложение резким отказом. А ведь футболисту предлагали зарплату в 5 раз больше, чем на Украине – 12 миллионов евро.



