Главный приз сезона от Ulysse Nardin вручен победителю регаты Wednesday Night Ra

29 ноября состоялась торжественная церемония закрытия сезона от компании PROyachting. В рамках мероприятия состоялись награждение победителей еженедельных серий регат Wednesday Night Race и Tuesday Warm-Up Race и ежегодная премия «PROyachting. ЧЕЛОВЕК ГОДА». Мероприятие посетили свыше 300 человек.

Ключевым моментом вечера стало награждение победителей серии Wednesday Night Race, участники которой весь сезон боролись за обладание часами Marine Diver от швейцарской мануфактуры Ulysse Nardin. Победу в серии завоевала команда Alex Team (Ирек Тенишев, Александр Михайлик, Игорь Брагин, Ирина Ерохина, Алексей Тарасов), которая и стала обладателем заветного трофея, а также переходящего Кубка и многочисленных подарков от партнеров проекта.

Генеральный директор представительств а Ulysse Nardin в России Максим Андрианов, лично вручивший приз победителям, рассказал, что сам успел приобщиться к парусному спорту и с нетерпением ждет следующего сезона. «Ulysse Nardin и PROyachting уже практически неотделимы, — отметил он. — Наш бренд неслучайно вступил в это партнерство, так как мы исторически связаны с морем. Большое спасибо Екатерине Скудиной, PROyachting и всем участникам, которые в этом году гонялись на Водном стадионе в Москве и в Имеретинском порту в Сочи».

Второе место заняла команда Skolkovo 1 (Руслан Мухаметзянов, Сергей Швилкин, Александр Очков, Елена Мухаметзянова, Кондрат Гайкевич).

«Могу сказать, что, наверное, большинство успехов, которых на сегодняшний момент достигла наша команда Skolkovo Sailing Team, случились благодаря PROyachting и Екатерине Скудиной, — рассказал Руслан Мухаметзянов. — Wednesday Night Race — это первая регата, в которой мы участвовали с самого зарождения PROyachting. Мы были чуть ли не на первой регате и с тех пор не пропустили за 3 года ни одной гонки. К сожалению, мы не смогли взять первое место в этом году, но будем стараться в следующем, все у нас впереди».

На третьем месте расположились победители прошлого сезона — команда «Гагарин» (Денис Череватенко, Андрей Федотов, Андрей Бургарт, Андрей Новиков).

В серии Tuesday Warm-Up Race победу одержала команда No Pasaran (Михаил Лоськов, Николай Хлыстов, Валентин Уваркин, Екатерина Сычёва, Игорь Маньшин).

«Для меня самым главным результатам пройденного сезона стало то, что команда сработалась. Мы получаем огромное удовольствие от того, что вместе выходим на воду, и приз — подтверждение того результата, что мы сложились как команда, — прокомментировал победу лидер команды Михаил Лоськов. — И, конечно, мы планируем участвовать в следующем сезоне, пока только не решили, в серии по вторникам или средам».

Второе место досталось команде Buongiorno a tutti (Тамерлан Савлаев, Сергей Кудрин, Дмитрий Афендиков, Анастасия Калинина, Ирина Панина, Андрей Новиков).

На третьем месте — команда SSA-9 (Валерия Коваленко, Алексей Бурыкин, Анна Бурыкина, Ксения Сергеева, Сергей Авдонин).

Награды премии «PROyachting. ЧЕЛОВЕК ГОДА» вручались в 9 номинациях людям, внесшим существенный вклад в развитие российского парусного спорта.

В главной номинации вечера «Человек года» победа досталась сразу двум людям — бронзовому призеру Олимпийских Игр в Рио Стефании Елфутиной и ее тренеру Виктору Айвазяну.

В 2013 году Виктор Айвазян пригласил Стефанию Елфутину в сочинскую команду в классе RS:X. Успешному союзу понадобилось меньше четырех лет, чтобы завоевать медаль. Стефания — самая молодая спортсменка парусной олимпийской сборной команды, ее медаль в дисциплине парусного спорта RS:X — первая в истории России на Играх.

В номинации «Меценат года» компания PROyachting отметила Ланфранко Чирилло, который оказал существенный вклад в подготовку олимпийской сборной по парусному спорту, а также является главным спонсором сборной России в классе «Финн».

«Олимпийцем года» по праву признана 19-летняя Стефания Елфутина, ставшая героем олимпийского парусного спорта этого года. Таким образом Стефания стала дважды призером премии «PROyachting. ЧЕЛОВЕК ГОДА». Награду ей вручил владелец компании Marinepool Роберт Штарк.

В номинации «Открытие года» PROyachting отметил основателей команды Black Water Sailing Team — Андреаса Саввидиса, Максима Мерзликина, Александра Зайцева. Благодаря им во флоте RC 44 появилась полностью российская команда, состоящая из выпускников бизнес-школы Skolkovo.

В номинации «Освещение парусного спорта» победителем стал финансово-эконом ический журнал Forbes.

«Парусным событием года» стал масштабный инновационный проект Всероссийской федерации парусного спорта Национальная парусная Лига, направленный на популяризацию парусного спорта в стране.

В номинации «Детский тренер года» PROyachting отметил тренера Светлану Кротову. Уже более 50 лет ее воспитанники становятся призерами и чемпионами России и Европы. Сама Светлана — чемпион СССР, мастер спорта, отличник физической культуры и спорта России, заслуженный тренер России. В настоящее время тренирует детей в ГБУ «Спортивная школа № 26» Москомспорта в Строгино.

Обладателем премии «Фото года» стал Руслан Якупов. Это единственная награда, победителя в которой выбирали подписчики страницы PROyachting в Instagram и Facebook. В этой номинации организаторы также учредили специальный приз для профессиональног о парусного фотографа Евгении Бакуновой. Евгения — единственная из российских фотохудожников, которая вышла в финал международного конкурса яхтенной фотографии Mirabaud Yacht Racing Image. Ее снимок, сделанный во время петербургского этапа Extreme Sailing Series, попал в двадцатку лучших парусных кадров 2016 года по версии международного жюри конкурса.

В шутливой номинации «Чайник года» победила главный редактор журнала Fashion Collection Марина Дэмченко, собравшая команду молодых российских дизайнеров для участия в бизнес-регате PROyachting CUP 2016. Хотя Марина и ее команда соревновались с более опытными яхтсменами, им удалось завоевать «бронзу» соревнований.



