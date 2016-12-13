Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия15 : 17Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик0 : 0Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажу

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Комбаров
Кирилл КомбаровИсточник: «Советский спорт»

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров рассказал, как команда играет бесплатно, почему она так и не бойкотировала ни одного матча и что многие в долгах как в шелках. А еще добрым словом вспомнил «Спартак».

«А ЧТО СО МНОЙ БУДЕТ?»

- Что Валерий Петраков пожелал игрокам «Томи» перед отпуском?
- Да ничего такого. Разъехались – и все…

- Но финансовая ситуация непростая, непонятно, соберетесь ли еще.
- Финансовая ситуация и вправду непростая. Непонятно, что дальше будет с командой.

- Вы в «Томь» вообще планируете вернуться?
- Пока я свое будущее не обсуждаю.

- Или поедете сразу в тульский «Арсенал»?
- Тоже не обсуждаю.

- На днях вы сказали, что после перехода в «Томь» не получил ни копейки. На что вы живете?
- Были кое-какие сбережения – на них и живу. Я же не первый год в футбол играю... А вот некоторым ребятам жить не на что, я вам скажу. В кредитах, в долгах как в шелках.

- У вас занимают?
- Да у всех подряд. Вот так и выкручиваются. А когда получат деньги – никто не знает. И получат ли вообще.

- Во вторник президент РФС Виталий Мутко встречался с губернатором Томской области, который и президентом «Томи» является. Видимо, вопрос с вашими долгами пытаются решить.
- Причем пытаются давно. Нам уже три раза обещали выдать зарплату. Вот ждем. Но веры, если честно, уже никакой.

«Томь» может доиграть сезон дублирующим составом

- Пожалели, что перешли в «Томь»?
- Ни о чем не жалею. Даже не смотря на то, что не платят. Приобрел новый опыт, в том числе жизненный.

- Черный юмор от Дьякова: он сказал, что до зарплаты, может, кто-то вообще не доживет. А вы как? Держитесь?
- Может и не доживут. А я… Что со мной будет? Я-то держусь, живу, у меня все в порядке. Главное – все родные и близкие здоровы.

- Как вы отпуск проводите?
- С детьми занимаюсь целыми днями. В этом году никуда не поехал. Жена беременная, скоро рожать... Поедем летом куда-нибудь.

Релакс...🙈🙉🙊 #релакс #детинашевсё #комбаров #братья

Фото опубликовано Kirill (@kkombarov)

- Была вероятность, что на один из матчей «Томь» не выйдет?
- Была. Но все здравомыслящие люди – пошли клубу навстречу. Надеясь на то, что клуб пойдет навстречу нам, какие-то движения будут, чтобы решить проблемы. Но этого не случилось, поэтому сейчас клубу никто не верит.

- У вас не возникает ощущения, что как-то не соотносится все это – разговоры, что уровень чемпионата растет, но, в то же время, есть команды, где полгода не платят деньги?
- Все неправильно в этой системе – имею в виду то, как работают некоторые клубы. Зачем тогда выходить в премьер-лигу, если такие проблемы и в клубе про них знают? Непонятно это…

- Может, просто не надо государству финансировать профессиональные клубы?
- Либо этих клубов не должно быть, либо этих проблем. Тут одно из двух.

Валерий Петраков: Бросать клуб в тяжелый момент неправильно, «Томи» нужно доиграть сезон

«НАПИШУ ЗАПИСКУ В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ»

- «Спартак» сейчас с грустью вспоминаете? Там-то невозможно было себе такое представить.
- «Спартак» вспоминаю с радостью. Хорошие годы там провел.

- Что произошло, почему «Спартак» сейчас на первом месте?
- Наверное, что-то Каррера поменял и в игре, и в психологии. Но не забывайте – «Спартак» не стал чемпионом. Еще весенний отрезок – только после него о чем-то можно говорить.

- Шарфы с фразой про Карреру от братьев Комбаровых про «Grazie…» пользуются спросом?
- Видимо, да, раз их покупают. Народ у нас креативный, быстро сориентировались. Так что пусть выпускают – кому-то это идет на пользу.

- Брат Дмитрий вообще поднаторел в итальянском, часто цитирует Карреру…
- Просто итальянский и испанский – похожи, - смеется Кирилл. - А мы почти пять лет испанский в «Спартаке» слышали. Так что знали и раньше какие-то фразы. В общем, здесь ничего удивительного.

- Вы Валерия Петракова цитируете?
- Нет.

Гендиректор «Томи»: Игрокам не предлагали стать свободными агентами. Но не исключаю, что предложат

- В шоу «Культ тура» он ведь обещал за каждое матерено слово во время матча перечислять по тысяче рублей на благотворительные цели. Учитывая, финансовую ситуацию и количество слов, возникают опасения по поводу платежеспособности тренера.
- Ну, это же юмористическая акция. Конечно, он не будет выплачивать деньги. Хотя было бы прикольно воплотить эту идею в жизнь, чтобы эти деньги перечислялись, скажем, в детский дом.

- Смолов обещал заплатить.
- Ну, пусть, если у него деньги есть. Один, два раза заплатит, но потом это просто надоест.

- Вы без мата сможете играть?
- Никогда не матерился через слово. Мог высказать эмоции с матом – ничего в этом страшного.

- Чего пожелаете в новом году «Томи», «Спартаку», себе?
- «Томи» – чтобы больше не было финансовых проблем, потому что это накладывает отпечаток на результат. Причем существенный такой отпечаток. «Спартаку» – чемпионства. Там у меня брат Дима, там друзья. А себе-то что пожелать?.. Себе в рождественскую ночь пожелаю. Напишу записку. А что в ней – рассказывать, конечно, никому не стану. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛВалерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛЭкс-форвард ЦСКА прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в «Депортиво».Сергей Прядкин: Надеюсь, «Томь» доиграет сезон и еще поборетсяПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о финансовом положении «Томи» и возможном снятии клуба с чемпионата России.Полиция изъяла муляж гранаты и 175 патронов в ходе обыска у фанатов ЦСКАМосковская полиция провела обыск у фанатов московского ЦСКА. В результате было изъято 175 патронов и муляж гранаты.Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионовПрезидент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?Сколько очков весной должен набрать «Спартак», чтобы стать чемпионом?«Советский спорт» подсчитал примерное количество очков, которое необходимо набрать «Спартаку», чтобы финишировать первым.Александр Бубнов: В свое время я мог перейти в английский клуб (видео)Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что в свое время мог перейти в английский клуб, который завоевал Кубок УЕФА.Кирилл Комбаров: Пошли клубу навстречу, надеясь, что навстречу пойдут и нам. Но теперь «Томи» никто не веритЗащитник «Томи» Кирилл Комбаров заявил, что в этом сезоне была вероятность бойкота одного из матчей, но игроки решили играть. Как известно, в сибирском клубе несколько месяцев не платят зарплату, в ситуацию вмешался президент РФС Виталий Мутко.«Спартак» заинтересован в приобретении защитника молодежной сборной ГаныМосковский «Спартак» проявляет интерес к молодому ганскому защитнику Даниэлю Амоа, сообщает Ghanasoccernet.com.«Бенфика» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Португалии.Роберт Мак - лучший игрок «Зенита» в ноябре по версии болельщиковПолузащитник «Зенита» Роберт Мак был признан лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков.«Ростов» проведет сборы в ОАЭ и ТурцииФутболисты «Ростова» в зимний период проведут сборы в ОАЭ и Турции.«Спартак» в ОАЭ сыграет с «Копенгагеном»Стал известен первый соперник «Спартака» на сборе в Абу-Даби.Пабло Фонтанелло покинул «Урал»Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал об изменениях в составе своей команды, отметив, что защитник Пабло Фонтанелло покинул клуб.Массимо Каррера: «Зенит» – самая сильная команда России. Потом идут ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и мыГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о главных соперниках красно-белых в чемпионате России.Забиваки местного разлива. Как сложилась судьба предшественников СмоловаЗабиваки местного разлива. Как сложилась судьба предшественников СмоловаПока лучший бомбардир РФПЛ прошлого сезона рвется в европейский топ-клуб, мы вспоминаем, что было за рубежом с его предшественниками.Алексей Сафонов: «Зенит» зимой купит двух бразильцев, и это будут новые звездыИзвестный агент Алексей Сафонов рассказал о планах «Зенита» на зимнее трансферное окно.Гончаренко попросил писать его фамилию как в паспортеДиректор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов сказал, что главный тренер клуба Виктор Гончаренко попросил писать его фамилию как в паспорте.МВД и ФСБ провели обыски у лидеров фанатов ЦСКАСотрудники спецслужб провели во вторник утром обыски у лидеров фанатов ЦСКА, сообщает Life.ru. В них были задействованы 150 сотрудников МВД и ФСБ.«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко – о трансферах«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко – о трансферахБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных зимних трансферах ведущих клубов РФПЛ.Александр Бубнов: Гончаренко умеет работать в непростых условияхФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбароввсе новости
Кирилл Комбаров
Кирилл Комбароввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости