Кирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажу
Защитник «Томи» Кирилл Комбаров
рассказал, как команда играет бесплатно, почему она так и не бойкотировала ни
одного матча и что многие в долгах как в шелках. А еще добрым словом вспомнил «Спартак».
«А ЧТО СО МНОЙ БУДЕТ?»
- Что Валерий Петраков пожелал игрокам
«Томи» перед отпуском?
- Да ничего такого. Разъехались – и все…
- Но финансовая ситуация
непростая, непонятно, соберетесь ли еще.
- Финансовая ситуация и вправду непростая. Непонятно, что дальше будет с командой.
- Вы в «Томь» вообще планируете
вернуться?
- Пока я свое будущее не обсуждаю.
- Или поедете сразу в тульский «Арсенал»?
- Тоже не обсуждаю.
- На днях вы сказали, что после
перехода в «Томь» не получил ни копейки. На что вы живете?
- Были кое-какие сбережения – на них и живу. Я же не первый год в футбол играю... А вот некоторым ребятам жить не на что, я вам скажу. В кредитах, в долгах как в шелках.
- У вас занимают?
- Да у всех подряд. Вот так и выкручиваются. А когда получат деньги – никто не знает. И получат ли вообще.
- Во вторник президент РФС
Виталий Мутко встречался с губернатором Томской области, который и президентом «Томи»
является. Видимо, вопрос с вашими долгами пытаются решить.
- Причем пытаются давно. Нам уже три раза обещали выдать зарплату. Вот ждем. Но веры, если честно, уже никакой.
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- Пожалели, что перешли в «Томь»?
- Ни о чем не жалею. Даже не смотря на то, что не платят. Приобрел новый опыт, в том числе жизненный.
- Черный юмор от Дьякова: он сказал, что до зарплаты,
может, кто-то вообще не доживет. А вы как? Держитесь?
- Может и не доживут. А я… Что со мной будет? Я-то держусь, живу, у меня все в порядке. Главное – все родные и близкие здоровы.
- Как вы отпуск проводите?
- С детьми занимаюсь целыми днями. В этом году никуда не поехал. Жена беременная, скоро рожать... Поедем летом куда-нибудь.
- Была вероятность, что на один
из матчей «Томь» не выйдет?
- Была. Но все здравомыслящие люди – пошли клубу навстречу. Надеясь на то, что клуб пойдет навстречу нам, какие-то движения будут, чтобы решить проблемы. Но этого не случилось, поэтому сейчас клубу никто не верит.
- У вас не возникает ощущения,
что как-то не соотносится все это – разговоры, что уровень чемпионата растет,
но, в то же время, есть команды, где полгода не платят деньги?
- Все неправильно в этой системе – имею в виду то, как работают некоторые клубы. Зачем тогда выходить в премьер-лигу, если такие проблемы и в клубе про них знают? Непонятно это…
- Может, просто не надо государству
финансировать профессиональные клубы?
- Либо этих клубов не должно быть, либо этих проблем. Тут одно из двух.
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- «Спартак» сейчас с грустью вспоминаете?
Там-то невозможно было себе такое представить.
- «Спартак» вспоминаю с радостью. Хорошие годы там провел.
Квинси скучает по Кириллу! pic.twitter.com/lHHsCfRjB5— Kombarov&Kombarov (@BrotherKombarov) 27 ноября 2016 г.
- Что произошло, почему «Спартак»
сейчас на первом месте?
- Наверное, что-то Каррера поменял и в игре, и в психологии. Но не забывайте – «Спартак» не стал чемпионом. Еще весенний отрезок – только после него о чем-то можно говорить.
- Шарфы с фразой про Карреру от
братьев Комбаровых про «Grazie…» пользуются спросом?
- Видимо, да, раз их покупают. Народ у нас креативный, быстро сориентировались. Так что пусть выпускают – кому-то это идет на пользу.
Фраза сказанная мной, ушла в народ! Приятно!!!! pic.twitter.com/MYQ3OM1jVf— Kombarov&Kombarov (@BrotherKombarov) 20 ноября 2016 г.
- Брат Дмитрий вообще поднаторел
в итальянском, часто цитирует Карреру…
- Просто итальянский и испанский – похожи, - смеется Кирилл. - А мы почти пять лет испанский в «Спартаке» слышали. Так что знали и раньше какие-то фразы. В общем, здесь ничего удивительного.
- Вы Валерия Петракова цитируете?
- Нет.
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- В шоу «Культ тура» он ведь
обещал за каждое матерено слово во время матча перечислять по тысяче рублей на
благотворительные цели. Учитывая, финансовую ситуацию и количество слов,
возникают опасения по поводу платежеспособности тренера.
- Ну, это же юмористическая акция. Конечно, он не будет выплачивать деньги. Хотя было бы прикольно воплотить эту идею в жизнь, чтобы эти деньги перечислялись, скажем, в детский дом.
- Смолов обещал заплатить.
- Ну, пусть, если у него деньги есть. Один, два раза заплатит, но потом это просто надоест.
- Вы без мата сможете играть?
- Никогда не матерился через слово. Мог высказать эмоции с матом – ничего в этом страшного.
- Чего пожелаете в новом году «Томи»,
«Спартаку», себе?
- «Томи» – чтобы больше не было финансовых проблем, потому что это накладывает отпечаток на результат. Причем существенный такой отпечаток. «Спартаку» – чемпионства. Там у меня брат Дима, там друзья. А себе-то что пожелать?.. Себе в рождественскую ночь пожелаю. Напишу записку. А что в ней – рассказывать, конечно, никому не стану.