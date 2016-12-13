Кирилл Комбаров: Некоторым ребятам жить не на что, я вам скажу

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров рассказал, как команда играет бесплатно, почему она так и не бойкотировала ни одного матча и что многие в долгах как в шелках. А еще добрым словом вспомнил «Спартак».



«А ЧТО СО МНОЙ БУДЕТ?»

- Что Валерий Петраков пожелал игрокам «Томи» перед отпуском?

- Да ничего такого. Разъехались – и все…

- Но финансовая ситуация непростая, непонятно, соберетесь ли еще.

- Финансовая ситуация и вправду непростая. Непонятно, что дальше будет с командой.

- Вы в «Томь» вообще планируете вернуться?

- Пока я свое будущее не обсуждаю.

- Или поедете сразу в тульский «Арсенал»?

- Тоже не обсуждаю.

- На днях вы сказали, что после перехода в «Томь» не получил ни копейки. На что вы живете?

- Были кое-какие сбережения – на них и живу. Я же не первый год в футбол играю... А вот некоторым ребятам жить не на что, я вам скажу. В кредитах, в долгах как в шелках.

- У вас занимают?

- Да у всех подряд. Вот так и выкручиваются. А когда получат деньги – никто не знает. И получат ли вообще.

- Во вторник президент РФС Виталий Мутко встречался с губернатором Томской области, который и президентом «Томи» является. Видимо, вопрос с вашими долгами пытаются решить.

- Причем пытаются давно. Нам уже три раза обещали выдать зарплату. Вот ждем. Но веры, если честно, уже никакой.

- Пожалели, что перешли в «Томь»?

- Ни о чем не жалею. Даже не смотря на то, что не платят. Приобрел новый опыт, в том числе жизненный.

- Черный юмор от Дьякова: он сказал, что до зарплаты, может, кто-то вообще не доживет. А вы как? Держитесь?

- Может и не доживут. А я… Что со мной будет? Я-то держусь, живу, у меня все в порядке. Главное – все родные и близкие здоровы.

- Как вы отпуск проводите?

- С детьми занимаюсь целыми днями. В этом году никуда не поехал. Жена беременная, скоро рожать... Поедем летом куда-нибудь.

Релакс...🙈🙉🙊 #релакс #детинашевсё #комбаров #братья Фото опубликовано Kirill (@kkombarov) Дек 10 2016 в 8:45 PST

- Была вероятность, что на один из матчей «Томь» не выйдет?

- Была. Но все здравомыслящие люди – пошли клубу навстречу. Надеясь на то, что клуб пойдет навстречу нам, какие-то движения будут, чтобы решить проблемы. Но этого не случилось, поэтому сейчас клубу никто не верит.

- У вас не возникает ощущения, что как-то не соотносится все это – разговоры, что уровень чемпионата растет, но, в то же время, есть команды, где полгода не платят деньги?

- Все неправильно в этой системе – имею в виду то, как работают некоторые клубы. Зачем тогда выходить в премьер-лигу, если такие проблемы и в клубе про них знают? Непонятно это…

- Может, просто не надо государству финансировать профессиональные клубы?

- Либо этих клубов не должно быть, либо этих проблем. Тут одно из двух.

«НАПИШУ ЗАПИСКУ В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ»

- «Спартак» сейчас с грустью вспоминаете? Там-то невозможно было себе такое представить.

- «Спартак» вспоминаю с радостью. Хорошие годы там провел.

- Что произошло, почему «Спартак» сейчас на первом месте?

- Наверное, что-то Каррера поменял и в игре, и в психологии. Но не забывайте – «Спартак» не стал чемпионом. Еще весенний отрезок – только после него о чем-то можно говорить.

- Шарфы с фразой про Карреру от братьев Комбаровых про «Grazie…» пользуются спросом?

- Видимо, да, раз их покупают. Народ у нас креативный, быстро сориентировались. Так что пусть выпускают – кому-то это идет на пользу.

- Брат Дмитрий вообще поднаторел в итальянском, часто цитирует Карреру…

- Просто итальянский и испанский – похожи, - смеется Кирилл. - А мы почти пять лет испанский в «Спартаке» слышали. Так что знали и раньше какие-то фразы. В общем, здесь ничего удивительного.

- Вы Валерия Петракова цитируете?

- Нет.

- В шоу «Культ тура» он ведь обещал за каждое матерено слово во время матча перечислять по тысяче рублей на благотворительные цели. Учитывая, финансовую ситуацию и количество слов, возникают опасения по поводу платежеспособности тренера.

- Ну, это же юмористическая акция. Конечно, он не будет выплачивать деньги. Хотя было бы прикольно воплотить эту идею в жизнь, чтобы эти деньги перечислялись, скажем, в детский дом.

- Смолов обещал заплатить.

- Ну, пусть, если у него деньги есть. Один, два раза заплатит, но потом это просто надоест.

- Вы без мата сможете играть?

- Никогда не матерился через слово. Мог высказать эмоции с матом – ничего в этом страшного.

- Чего пожелаете в новом году «Томи», «Спартаку», себе?

- «Томи» – чтобы больше не было финансовых проблем, потому что это накладывает отпечаток на результат. Причем существенный такой отпечаток. «Спартаку» – чемпионства. Там у меня брат Дима, там друзья. А себе-то что пожелать?.. Себе в рождественскую ночь пожелаю. Напишу записку. А что в ней – рассказывать, конечно, никому не стану.