Александр Бубнов: У наших команд есть все возможности пройти соперников по ЛЕ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM« обсудил назначение Виктора Гончаренко главным тренером столичного ЦСКА, итоги жеребьевки Лиги Европы, а также рассказал о том, как он мог перейти в английский футбольный клуб.

О назначение Виктора Гончаренко тренером ЦСКА

- В назначении Виктора Гончаренко ничего неожиданного не произошло. На сегодняшний день это оптимальный вариант для ЦСКА. Работа в «Уфе» дала Гончаренко ту необходимую практику главного тренера. В чем будет отличие ЦСКА Гончаренко от ЦСКА Слуцкого? Когда Леонид Викторович принимал армейский клуб там команда практически была создана, а сейчас Виктору Михайловичу придется и смену поколений проводить, и создавать более качественную скамейку в условиях ограниченного финансового ресурса. Гончаренко в отличии от Слуцкого придется выполнять более сложную работу в ограниченных условиях. Но из этой ситуации, я думаю, можно будет выйти за счет тех игроков, которые сейчас в аренде. Ну и конечно работа с молодежью. У ЦСКА неплохая молодежная команда, которая выступает в еврокубках. Гончаренко в подобных ситуациях работал и в России, и белорусском БАТЭ, так что опыт работы у него в таких экстремальных условиях есть.

О тренерском штабе ЦСКА

- Сергей Овчинников, Виктор Онопко, Паулино Гранеро остаются в тренерском штабе армейцев. Я считаю, что это правильное решение. Этот тренерский штаб опытный, который хорошо знает команду. Ну и Гончаренко работал в этом штабе и в этом смысле никаких проблем нет. Все всё знают, все знакомы прекрасно.

О жеребьевке Лиги Европы

- По жеребьевке Лиги Европы могу выделить пары: «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Фиорентина», «Манчестер Юнайтет» - «Сент-Этьен» и «Вильярреал» - «Рома». Это сильные пары, которые встретятся в 1\16 финала и к следующему раунду на три сильных соперника станет меньше.

О соперниках российских команд

(«Андерлехт» - «Зенит», «Ростов» - «Спарта», «Краснодар» - «Фенербахче»)

- Мы всех наших соперников примерно знаем. Я бы не сказал, что в этих играх российские команды будут фаворитами, но у них есть все возможности, чтобы пройти соперников. Думаю, пройти эти клубы по силам и «Зениту», и «Ростову» и «Краснодару». Если взять ростовскую команду, то в Лиге чемпионов у них соперники были более высокого уровня, хотя «Спарта» в своей группе первое место заняла. Мы помним «Спарту» по играм с ЦСКА, с «Краснодаром». Поэтому у «Ростова» настрой должен быть максимальным. Никакой недооценки не должно быть. Сложность у всех команд будет в том, что им придется играть, когда чемпионат еще не возобновился, определенные проблемы с игровой практикой будут. Посмотрим, как они с этим справятся, хотя и Мирча Луческу и Курбан Бердыев с такой ситуацией знакомы хорошо. Им приходилось на таких стадиях играть. А вот Игорь Шалимов в своей тренерской практике с подобной ситуацией еще не сталкивался, а с турецкими командами очень непросто играть. Главное, чтобы, во всех трех командах не было травмированных, все были в строю. Сейчас начнутся контрольные встречи, там мы и посмотрим, в какой состоянии находятся команды.

О переходе Федора Смолова в европейский клуб

- У Смолова для этого все есть, он одаренный игрок и если он будет серьезно и профессионально относится к тому, чем занимается, то, я думаю, он сможет себя проявить и на европейском уровне в другом чемпионате.

О контракте Массимо Карреры

- Если Каррера даст результат, команда при нем будет прогрессировать, не факт же, что «Спартак» станет чемпионом. Второе место тоже будет успехом Карреры. Если это произойдет, то действительно у красно-белых никаких проблем не будет в том, чтобы с Каррерой заключить долгосрочное соглашение. Все зависит от его работы и результатов команды.

О возможно переходе в чемпионат Англии

- Завершая свою футбольную карьеру, я играл во французском клубе. А в свое время была возможность перейти в клуб английской премьер-лиги. Я тогда играл за «Динамо» и нас пригласили на товарищеский матч с командой «Ипсвич Таун», которая тогда выиграла Кубок УЕФА. И вот мы с ними 2:2 сыграли, в раздевалке после матча главный тренер «Ипсвича» Бобби Робсон предложил поговорить об этом. Но я ему сказал: «К сожалению, это нереально».