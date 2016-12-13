Продавай до самого старта! Лучшая рекламная акция года

Мика Поутала. Фото: скриншот из телетрансляции норвежского телевидения

Финский конькобежец Мика Поутала, участник Олимпиад, вышел на дорожку не только пробежать 500 метров, но и прорекламировать свою книгу.

33-летний спринтер из Финляндии – действительно сильный конькобежец. Например, на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл первый забег на 500 метров, был лидером после половины программы. В итоге стал пятым.

Недавно Поутала написал книгу «Что нужно, чтобы добиться успеха». Успешно он хочет и продавать ее, поэтому перед стартом 500-метровки на этапе Кубка мира в Херенвене вместо того, чтобы как все настраиваться на взрывной старт, Мика показал в камеру свою книгу, показал на адрес сайта, где ее можно заказать, и подарил одному из судей.

#offtop Яркий финский конькобежец перед стартом забега вдруг решил прорекламировать свою книгу Видео опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Дек 13 2016 в 6:05 PST

Рядом c финном, кстати, россиянин Руслан Мурашов. Он наоборот сосредоточился на забеге и выиграл его. А Поутала стал только 16-м.

Финский конькобежец и раньше отличался ярким поведением. Кроме спорта, он, например, записал два рэп-альбома.

А в 2008-м он вот так бодрил публику перед своим забегом в том же Херенвене.

Когда от него зависит и продажа собственной книги, в дело пошел и реквизит.