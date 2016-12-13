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До и после занятий бодибилдингом: 20 впечатляющих фото

Михаил Боков
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Иногда для того, чтобы заставить себя заняться собой, достаточно посмотреть на тех, кто уже привел себя в прекрасную форму. «Советский спорт» собрал лучшие фото до и после занятий бодибилдингом – девушек, качков-любителей и профессиональных атлетов.

МУЖСКОЙ БОДИБИЛДИНГ ФОТО ДО И ПОСЛЕ

1. От серфинга к гантелям и раме для приседаний – трансформация тела всего за один год


2. Так может быть, если в один прекрасный день сказать пиву нет


3. Пример того, что может сделать штанга и правильное питание – атлет Питер Айелло


4. Мужской бодибилдинг до и после


5. «В один прекрасный день я просто сказал себе: хватит! Пора заняться собой», - вспоминает начало своей трансформации англичанин Люк Фишер, фитнес-инструктор


6. Бег, кардио и много овощей в рационе – все гениальные рецепты просты


Читать на «Советский Спорт» - Тренируйся быстро. Как поддержать форму в условиях нехватки времени

7. Еще один пример трансформации до и после занятий


8. Расстояние от первого до второго снимка – шесть месяцев


9. Минус 20 кг – и карта профессионала IFBB у вас в кармане


10. Борода отрастет сама. Сначала заимейте кубики пресса. Бодибилдинг до и после


ЖЕНСКИЙ БОДИБИЛДИНГ ФОТО ДО И ПОСЛЕ

1. Вот, что бывает, если поставить себе цель перестать выглядеть как унылая домохозяйка. Испортить дела не смогут даже татуировки


2. «Интервальный тренинг и приседания – вот и все, что нужно!», - говорит на этих снимках женский бодибилдинг до и после американка Алисия Макдугалл. В прошлом – толстушка, в настоящем – фитнес-модель и тренер.


3. Несколько лет занятий фитнесом способны творить чудеса


4. «Такой я была, когда родила третьего ребенка. А такой – стала после года занятий бодибилдингом!», - говорит эта англичанка


5. Много берпи! Много-много берпи – и вы становитесь такой


6. «Первая фотография сделана год назад. Вторая – спустя полгода. Третья – сегодня», - говорит эта девушка. За год ей удалось сбросить более 15 кг


7. «Это был долгий путь. И я намерена идти дальше». Женский бодибилдинг как он есть: до и после


8. «Путь к хорошей фигуре начинается сегодня! – говорит эта девушка. Тренировки позволили ей сбросить более 60 кг за 20 месяцев.


Читать на «Советский Спорт» - Собираем тренажерный зал дома. Цены, инвентарь, пространство

9. Девушки бодибилдинг до и после. Вы скажете, чудес не бывает?


10. И еще раз про эффект приседаний



ВИДЕО – БОДИБИЛДИНГ ДО И ПОСЛЕ: ШВАРЕНЕГГЕР, КАТЛЕР, ХИТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРИСТЫ

6-кратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Фил Хит тоже когда-то впервые пришел в зал. Как изменились тела профессиональных атлетов до и после занятий бодибилдингом – в этом видео


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