До и после занятий бодибилдингом: 20 впечатляющих фото
Иногда для того, чтобы заставить себя заняться собой, достаточно посмотреть на тех, кто уже привел себя в прекрасную форму. «Советский спорт» собрал лучшие фото до и после занятий бодибилдингом – девушек, качков-любителей и профессиональных атлетов.
МУЖСКОЙ БОДИБИЛДИНГ ФОТО ДО И ПОСЛЕ
1. От серфинга к гантелям и раме для приседаний – трансформация тела всего за один год
2. Так может быть, если в один прекрасный день сказать пиву нет
3. Пример того, что может сделать штанга и правильное питание – атлет Питер Айелло
4. Мужской бодибилдинг до и после
5. «В один прекрасный день я просто сказал себе: хватит! Пора заняться собой», - вспоминает начало своей трансформации англичанин Люк Фишер, фитнес-инструктор
6. Бег, кардио и много овощей в рационе – все гениальные рецепты просты
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7. Еще один пример трансформации до и после занятий
8. Расстояние от первого до второго снимка – шесть месяцев
9. Минус 20 кг – и карта профессионала IFBB у вас в кармане
10. Борода отрастет сама. Сначала заимейте кубики пресса. Бодибилдинг до и после
ЖЕНСКИЙ БОДИБИЛДИНГ ФОТО ДО И ПОСЛЕ
1. Вот, что бывает, если поставить себе цель перестать выглядеть как унылая домохозяйка. Испортить дела не смогут даже татуировки
2. «Интервальный тренинг и приседания – вот и все, что нужно!», - говорит на этих снимках женский бодибилдинг до и после американка Алисия Макдугалл. В прошлом – толстушка, в настоящем – фитнес-модель и тренер.
3. Несколько лет занятий фитнесом способны творить чудеса
4. «Такой я была, когда родила третьего ребенка. А такой – стала после года занятий бодибилдингом!», - говорит эта англичанка
5. Много берпи! Много-много берпи – и вы становитесь такой
6. «Первая фотография сделана год назад. Вторая – спустя полгода. Третья – сегодня», - говорит эта девушка. За год ей удалось сбросить более 15 кг
7. «Это был долгий путь. И я намерена идти дальше». Женский бодибилдинг как он есть: до и после
8. «Путь к хорошей фигуре начинается сегодня! – говорит эта девушка. Тренировки позволили ей сбросить более 60 кг за 20 месяцев.
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9. Девушки бодибилдинг до и после. Вы скажете, чудес не бывает?
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И еще раз про эффект приседаний
ВИДЕО – БОДИБИЛДИНГ ДО И ПОСЛЕ: ШВАРЕНЕГГЕР, КАТЛЕР, ХИТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРИСТЫ
6-кратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Фил Хит тоже когда-то впервые пришел в зал. Как изменились тела профессиональных атлетов до и после занятий бодибилдингом – в этом видео