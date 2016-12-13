До и после занятий бодибилдингом: 20 впечатляющих фото

Иногда для того, чтобы заставить себя заняться собой, достаточно посмотреть на тех, кто уже привел себя в прекрасную форму. «Советский спорт» собрал лучшие фото до и после занятий бодибилдингом – девушек, качков-любителей и профессиональных атлетов.

МУЖСКОЙ БОДИБИЛДИНГ ФОТО ДО И ПОСЛЕ

1. От серфинга к гантелям и раме для приседаний – трансформация тела всего за один год

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 2 2014 в 9:57 PST





2. Так может быть, если в один прекрасный день сказать пиву нет

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 4 2014 в 7:04 PST





3. Пример того, что может сделать штанга и правильное питание – атлет Питер Айелло

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 11 2014 в 6:02 PST





4. Мужской бодибилдинг до и после

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 13 2014 в 10:11 PST





5. «В один прекрасный день я просто сказал себе: хватит! Пора заняться собой», - вспоминает начало своей трансформации англичанин Люк Фишер, фитнес-инструктор

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 5 2014 в 8:29 PST





6. Бег, кардио и много овощей в рационе – все гениальные рецепты просты





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7. Еще один пример трансформации до и после занятий





8. Расстояние от первого до второго снимка – шесть месяцев

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Ноя 27 2014 в 8:32 PST





9. Минус 20 кг – и карта профессионала IFBB у вас в кармане

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Ноя 25 2014 в 2:48 PST





10. Борода отрастет сама. Сначала заимейте кубики пресса. Бодибилдинг до и после

Фото опубликовано Ramses Principe (@mia_fitness) Ноя 30 2016 в 5:44 PST





ЖЕНСКИЙ БОДИБИЛДИНГ ФОТО ДО И ПОСЛЕ

1. Вот, что бывает, если поставить себе цель перестать выглядеть как унылая домохозяйка. Испортить дела не смогут даже татуировки

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 19 2014 в 12:22 PST





2. «Интервальный тренинг и приседания – вот и все, что нужно!», - говорит на этих снимках женский бодибилдинг до и после американка Алисия Макдугалл. В прошлом – толстушка, в настоящем – фитнес-модель и тренер.

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 22 2014 в 6:24 PST





3. Несколько лет занятий фитнесом способны творить чудеса

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 18 2014 в 10:24 PST





4. «Такой я была, когда родила третьего ребенка. А такой – стала после года занятий бодибилдингом!», - говорит эта англичанка

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 9 2014 в 7:23 PST





5. Много берпи! Много-много берпи – и вы становитесь такой

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Дек 3 2014 в 2:03 PST





6. «Первая фотография сделана год назад. Вторая – спустя полгода. Третья – сегодня», - говорит эта девушка. За год ей удалось сбросить более 15 кг

Фото опубликовано #BORN2TRANSFORM (@born_2_transform) Дек 6 2016 в 1:14 PST





7. «Это был долгий путь. И я намерена идти дальше». Женский бодибилдинг как он есть: до и после

Фото опубликовано #BORN2TRANSFORM (@born_2_transform) Ноя 10 2016 в 3:51 PST





8. «Путь к хорошей фигуре начинается сегодня! – говорит эта девушка. Тренировки позволили ей сбросить более 60 кг за 20 месяцев.

Фото опубликовано Fitness Transformation (@fit.transform) Ноя 20 2014 в 9:17 PST





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9. Девушки бодибилдинг до и после. Вы скажете, чудес не бывает?





И еще раз про эффект приседаний







ВИДЕО – БОДИБИЛДИНГ ДО И ПОСЛЕ: ШВАРЕНЕГГЕР, КАТЛЕР, ХИТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРИСТЫ

6-кратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Фил Хит тоже когда-то впервые пришел в зал. Как изменились тела профессиональных атлетов до и после занятий бодибилдингом – в этом видео