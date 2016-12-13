Валерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в «Депортиво».

– Может быть Черышеву попробовать свои силы в чемпионате России?

– Если есть возможность закрепиться в европейском клубе, – говорит Масалитин, – надо оставаться. Конечно, «Депортиво» – не самый подходящий вариант. Все-таки, надо проходить в основу клуба, который играет в Лиге чемпионов или Лиги Европы.

– Согласны с тем, что Денис стал заложником обстоятельств? Мы прекрасно помним, что его в «Вильярреал» приглашал Марселино Гарсия Тораль, который был уволен из клуба минувшим летом... Нынешний наставник «Вильярреала», судя по всему, не доверяет россиянину.

– Да, я согласен с вами, но повторюсь, лучше играть в Европе, чем выступать в чемпионате России. Мы помним, как хорошие футболисты «растворялись» в РФПЛ и переставали прогрессировать. В европейских лигах другое отношение к футболу, другой менталитет. Там ты должен на каждой тренировке пахать и доказывать тренеру свою состоятельность. Думаю, Черышев просто должен доказать, что он является хорошим игроком. Тут дело не в Эскриба, любому специалисту нужно доказывать. Вот, например, кто гарантирует Черышеву место в основе «Депортиво»? Никто. Там тоже нужно доказывать. Конечно, если у Дениса проблемы с наставником «Вильярреала», то нужно уходить...

– Как думаете, российские игроки смотрят на перспективу выступления в Европе через призму Черышева? Мы помним, что Денис успел поиграть после «Реала» за «Севилью», «Валенсию», «Вильярреал». Вот теперь может и в «Депортиво» попробует себя...

– Если наши игроки никуда не уезжают, значит нет спроса. Вот и все. Вспомните Евро-2008. Тогда многие отправились в европейские лиги. Почему? Потому что показали себя с хорошей стороны. Другое дело, когда тот же Андрей Аршавин или Роман Павлюченко вернулись обратно, но уже в другом состоянии.

– Когда Аршавин вернулся в чемпионат России ему было 32 года...

– Понимаю, но на футбольном поле нет никаких возрастных рамок. Там все равны. Если ты считаешь себя хорошим игроком – показывай свой класс, ведь ты приехал с сильного чемпионата. Почему наши не едут в Европу? Там нужно доказывать, что ты достоин места в основе. На каком месте сейчас сборная России в рейтинге ФИФА? Кто станет покупать этих игроков? Очень мало у нас футболистов, которые забивают. Вот Федор Смолов показывает достойную игру, поэтому на него и есть спрос. А где сейчас Артем Дзюба или Александр Кокорин?

Дмитрий Черышев: Переход Дениса в «Депортиво»? Хорош бред писать!