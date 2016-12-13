США против МОК. Хакеры обвиняют американцев в желании подмять спорт под себя

Хакеры из команды Fancy Bear опубликовали документы, которые доказывают существование американо-канадского заговора против Международного Олимпийского комитета.

«Советский спорт», конечно, не одобряет методы, которыми действуют хакеры, вламываясь в чужие компьютеры и воруя секретные документы и личную переписку, но спорить с тем, что их методы оказываются эффективными, не приходится.

На этот раз хакерская команда Fancy Bear опубликовала на своем сайте личную переписку сотрудников Американского анти-допингового агентства (USADA) и документы, которые доказывают наличие американо-канадского заговора против Международного Олимпийского комитета (МОК), целью которого было создание организации, которой будет подвластен МОК.

«Добытые документы доказывают, что США и Канада сговорились против Международного олимпийского комитета еще до Рио-2016. Они продвигали свои политические интересы делая вид, чтобы бороться за чистый спорт. Ниже приводится переписка между официальными лицами USADA, которые обсуждают способы дискредитации МОК и создание агентства, которое может иметь власть над МОК», - говорится в сообщении хакеров.

В качестве доказательства приводится письмо за подписью юридического советника USADA Уильяма Бока III: «МОК собирается создать организацию для «целостности» спорта. Да они издеваются! Если они сделают это, мы должны предложить договор ЮНЕСКО о целостности в спорте, который обяжет правительства к блоку целостности. Он будет имеет власть над МОК и подписавшие его сторону откажутся от проведения Олимпийских игр в своей стране, если МОК не изменит своего поведения и не примет положения договора», - говорится в письме, которое было отправлено с темой «Хауман заявляет, что у МОК нет «силы, которая предполагалась», чтобы запретить России принимать участие в Рио-2016».









Вслед за этим USADA и Канадский центр спортивной этики создали собственную организацию под названием «Проект «Олимпиец». Эта компания была создана с целью организовать дело в суде против МОК. После этого американцы и канадцы обратились с просьбой поддержать их в такие страны, как Польша, Испания, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австрия, Финляндия и некоторые другие. Но получили отказ.

Дело было проиграно, а «Проект «Олимпиец»» единолично понес все убытки по судебным издержкам. Но существовать эта организация не перестала. «Олимпиец» жив. Хакеры утверждают, что США и Канада, хоть и удивились силой независимой позиции МОК, не собираются оставлять свои попытки отодвинуть эту организацию от принятия решений.





«Проект олимпиец продолжает работать, несмотря на провал судебного процесса против МОК. Соединенные Штаты и Канада были разочарованы сильной и независимой позицией МОК. USADA и Канадский центр спортивной этики хотят играть в политические игры, вместо того, чтобы бороться за чистый спорт. Их главная цель состоит в том, чтобы оставить МОК в стороне от принятия решений», - заявляют хакеры.





Последует ли за этим разоблачением что-то серьезное? Вряд ли. Но теперь в МОК знают, какие шаги могут быть предприняты против их организации и кто готов их сделать. А, кто предупрежден, тот вооружен.