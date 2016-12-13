Без Мозякина, без Шипачева, без Дадонова… Знарок здорово рискует

В среду сборная России провела открытую тренировку в рамках подготовки к Кубку Первого канала. И здорово удивила своим составом.



Список игроков, которые остались в сборной России из расширенного состава, мягко говоря огорошил. В нем не оказалось лучшего бомбардира и снайпера КХЛ Сергея Мозякина. Пресс-атташе сборной Марат Сафин даже сделал по этому поводу официальное объявление – капитан «Магнитки» сильно простудился.

Однако из состава исчезли также еще два ведущих форварда сборной – Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Связка, которая в последние годы была самой результативной в нашей команде.

И вот тут по пресс-центру уже поползли слухи. Вспомнили о том, что оба игрока сейчас якобы находятся в конфликтной ситуации со СКА. И их отсутствие в сборной на домашнем этапе Евротура эти слухи косвенно подтверждало.

Не оказалось в составе и Никиты Гусева, получившего серьезную травму во время турне СКА по Дальнему Востоку. А также защитника питерцев Максима Чудинова.

Итак, СКА представляли в сборной всего семь игроков. Одна полная пятерка во главе с Павлом Дацюком. Плюс голкипер Игорь Шестеркин и еще один молодой форвард – Александр Барабанов.

Еще восемь игроков – вратарь, полная пятерка плюс еще два форварда были из ЦСКА. Таким образом, Знарок как бы отмел от СКА упреки в том, что в составе питерцев собраны все ведущие игроки сборной. Но стала ли национальная команда от это сильнее?

На тренировку россиян, потерявших в одночасье сразу нескольких лидеров, я выходил с тревожным сердцем. Да и команда выглядела несколько смурной. Или черезчур серьезной что ли… Месяц с небольшим назад перед «Карьяла» настроение в ней было совсем другое. И у тренеров, и у игроков. Веселое и уверенное. Сейчас скорее озабоченное. Широко улыбался на тренировке только Ковальчук. Причем, не только после голов, но и когда удачно играл в обороне.

С другой стороны, понятна ставка тренерского штаба на сыгранные клубные связки. СКА, ЦСКА, «Сибирь»…В условиях, когда на подготовку сборной выделено всего пара дней - это лучшая стратегия.

- Вышли (из зоны)! Не спеши! Пас из-за линии ворот, Телега, - отрывисто сыпал Знарок короткими командами от борта.

Не забывая при этом хвалить игроков за удачные действия.

- Хорош, молодчик, - это в адрес мощного магнитогорского защитника Алексея Береглазова, который неожиданно положил шайбу в «девятку» дальним броском.

- Добавляй, Шума, - это уже форварду «Сибири» Сергею Шумакову. И тут же – Степа, центр!

Рабочая обстановка в сборной постепенно успокаивала. В конце концов, мы получили примерно то, что хотели – смесь опыта и молодежи, которая отличилась в ноябре на «Карьяла». 11 полевых игроков в сборной плюс два основных вратаря остались в ней с прошлого турнира. Вы хотели молодежь наигрывать на Евротурах? Получите! Тут не придерешься.

И все же по сердцу немного скребет тревога. Ведь основная ставка у нас на ветеранов – Ковальчука и Дацюка. Год назад лидерами сборной были Ковальчук и Радулов. И на прошлом Кубке Первого канала это не сработало…

Впрочем, завтра сборная Росси на все наши сомнения ответит – в матче против шведов.

Состав сборной России

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.

Первая пятерка: Яковлев – Белов, Плотников – Дацюк – Ковальчук.

Вторая пятерка: Ожиганов – Киселевич, Телегин – Светлаков – Ничушкин.

Третья пятерка: Береглазов – Антипин, Барабанов – Ткачев – Кугрышев.

Четвертая пятерка: Любушкин – Гавриков, Санников – Шалунов – Шумаков, Осипов, Андронов.



