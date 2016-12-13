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Владислав Третьяк: Переговоры с НХЛ упираются уже не в деньги… (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владислав Третьяк
Владислав ТретьякИсточник: «Советский спорт»

Третьяк давал интервью на фоне себя молодого, изображенного на большом баннере.

- Всегда приятно, когда ты на картину попадаешь, - рассуждал президент ФХР. – Вот канадцы спрашивают: «Влад, как ты себя чувствуешь нарисованным на наших банкнотах?»

«Прекрасно, - отвечаю. – Готов быть даже на монгольских тугриках, если б дали возможность на деньги попасть».

- Как вы съездили в Швейцарию на совет ИИХФ?

- Международная федерация собирала все комитеты. Это ведь единая семья. Главная задача – продвижение нашей игры. Изменения в правилах, экипировке. Как привлечь больше людей к нашему виду спорта.

Наш комитет спортсменов дал предложения по изменению правил. Так, экс-голкипер Шон Бурк предложил, чтобы за воротами их страж не мог остановить шайбу. Тогда будет больше борьбы…

- А по поводу переговоров с НХЛ?

- Вы знаете всю информацию. Ничего нового. ИИХФ сказала, мы постараемся найти деньги. Национальные федерации – мы, чехи, американцы с канадцами – сказали, что смогут оплатить страховки своим игрокам. У нас, России, получается сумма порядка 700 тысяч долларов. У канадцев – полтора миллиона.

Но как дальше будет? Теперь ждем решение НХЛ. Хотят ли они ехать вообще в Корею?

- То есть вопрос уже упирается не в деньги?

- Сейчас уже нет. Вот в НХЛ прошел совет владельцев клубов. Большинство пока выразило мнение, что не очень хочет ехать на Олимпиаду. А как дальше будет – не знаю. Решение примут в конце января…

! Полное интервью Третьяка – на видео

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