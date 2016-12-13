Пульс нащупан! Элитные тяжеловесы выходят из спячки

Владимир Кличко и Энтони Джошуа, наконец, сошлись лицом к лицу Источник: Reuters

«Советский спорт» отмечает главные события и перестановки в тяжелом весе, произошедшие за последние недели.

«Все эти бомжи получили титулы только благодаря одному человеку – «Цыганскому королю», запомните это! Становится просто неловко от засилья отребья, которое они вытаскивают на публику! Бокс стал комедией», - так откликнулся экс-чемпион мира по трем версиям британец Тайсон Фьюри на последнюю победу своего соотечественника Энтони Джошуа.

После того, как карьера Фьюри прочно встала на рельсы саморазрушения, хаос в распределении чемпионских поясов был неизбежен. Для удобства читателя велик соблазн выстроить «тяжей» по субъективному ранжиру в виде некоего подобия рейтинга, но по здравом размышлении от данной затеи пришлось отказаться.

На какое место можно поставить погрязшего в депрессии и кокаиновом скандале Тайсона Фьюри, потерявшего все титулы не на ринге, и теоретически вполне способного вернуть былые позиции? Как и «Цыганский король», Владимир Кличко не проводил боев с осени прошлого года. О нынешних кондициях недавнего гегемона хэвивейта можно только догадываться. 13 месяцев не дрался и Александр Поветкин, которому в ближайший уик-энд предстоит поединок с Бермейном Стиверном. А новым молодым чемпионам пока критически недостает опыта поединков с признанными лидерами дивизиона.

WBC

Всемирный боксерский совет давно сделал долгоиграющую ставку на американца Деонтея Уайлдера – рослого американца с нестандартной ударной техникой. Ожидаемо победив Стиверна, он завладел чемпионским титулом, однако 2016 год лавров бойцу не принес. Запланированный на май поединок с Александром Поветкиным был сорван из-за эпопеи с мельдонием, а в июле Уайлдер получил серьезные травмы в бою с Крисом Арреолой (сломанная рука и порванный бицепс), от которых не оправился до сих пор.



Победа Деонтея Уайлдера (слева) над Крисом Арреолой оказалась пирровой



Уже в субботу Поветкин и Стиверн оспорят временный титул WBC в Екатеринбурге, а будущей весной победитель должен выйти на Уайлдера. По последним данным, в обозримом будущем не исключен и объединительный поединок с участием Деонтея и новоиспеченного чемпиона мира WBO Джозефа Паркера.

WBO

Всемирная боксерская организация дольше всех размышляла о том, что делать с горемычным «наследством» Тайсона Фьюри. В результате, был санкционирован титульный бой между 27-летним новозеландцем Джозефом Паркером и 27-летним американцем мексиканского происхождения Энди Руисом. В близком поединке, который состоялся в Окленде 10 декабря, победу присудили более «раскрученному» Паркеру, но с таким вердиктом согласились далеко не все.

В рукаве WBO припрятан еще один джокер. Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй 4 марта проведет поединок с действующим чемпионом WBC в крузервейте Тони Белью. В случае успеха его планируют свести с Паркером.

И если Хэй сумеет вернуть себе хотя бы 70% былой формы – для Джозефа это очень плохие новости.

IBF

Как и ожидалось, олимпийский чемпион Лондона-2012 и обладатель пояса IBF Энтони Джошуа в минувшую субботу не встретил серьезного сопротивления в лице Эрика Молины.

Британец нокаутировал оппонента уже в третьем раунде. Но, что куда важнее, в тот же день поединок Джошуа с Владимиром Кличко не просто обрел реальные очертания, а был анонсирован официально, при участии самого украинца. Долгожданный мегафайт состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Ну а пока «Доктор Стальной Молот», прибывший в Англию, не упустил возможность посетить другую культовую футбольную арену – «Олд Траффорд». Он стал почетным гостем на матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».

Предполагается, что Энтони, который моложе Владимира на 13 лет, одержит победу и тем самым зарекомендует себя в качестве нового лидера дивизиона. Если все произойдет именно так – менеджер Эдди Хирн организует Джошуа еще одно серьезное испытание. Беглый кубинец Луис Ортис после разрыва деловых отношений с компанией Golden Boy Promotions одержал уже две победы.

Джошуа и Кличко-младший: теперь это действительно всерьез



В случае, если бои Энтони с Кличко и Ортисом действительно состоятся и завершатся в пользу англичанина – его вполне могут признать боксером 2017 года.



WBA

Победитель поединка Джошуа – Кличко станет обладателем сразу двух чемпионских титулов. Помимо IBF, свой пояс с приставкой Super на этот бой выставляет и Всемирная боксерская ассоциация, в начале ноября изрядно повеселившая болельщиков эпической резолюцией.

Бой за регулярный пояс WBA между Лукасом Брауном и Шенноном Бриггсом, к счастью, не состоится. Колоритный австралиец во второй раз за год провалил допинг-тест.

А немец сирийского происхождения Мануэль Чарр, назначенный временным чемпионом WBA волевым решением организации, не будет иметь сколько-нибудь весомого авторитета даже в случае будущих локальных успехов. Слишком свежи в памяти его разгромные поражения в боях с Александром Поветкиным, Йоаном Дюопа и латвийским «крузером» Майрисом Бриедисом. Наличие чемпионского пояса у такого действующего лица – не более чем исторический курьез и чудовищное порождение боксерской бюрократии.