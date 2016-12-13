Андрей Талалаев: В телевизоре - чтобы помнили
Обычно
тренеры, вставая на паузу в своей основной
деятельности, становятся телеэкспертами.
Но Андрей Талалаев каким-то чудесным
образом ухитряется практически не
исчезать из «ящика», не просто
тренируя и добиваясь неплохих результатов,
а еще и работая далековато от Москвы.
Человек-оркестр, не иначе.
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Все нормальные тренеры давно в теплых
странах, а тут стоит выключить телевизор
с вашим изображением, как вы начинаете
звучать по радио. Причем везде - прямые
эфиры. Вот правда: как успеваете?
- Успеваю что - торговать лицом? Осознанно - чтобы не забыли. А то уедешь подальше из столицы работать и поминай как звали. Но при этом стараюсь откликаться только тогда, когда мне действительно есть что сказать.
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Навскидку: от чего за последнее время
отказывался?
- Например, от обсуждения направлений развития молодежного футбола в Восточной Европе, и, в частности, в Чехии.
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Ну, на такую экзотику действительно
узкий спец нужен...
- Так я им и был, когда работал с молодежным составом «Кубани». Всех перспективных чехов того времени могу и сейчас тебе охарактеризовать. Но сегодня уже не моя тема.
- Конечно,
ваша - «Тамбов». Я был на последней
игре с «Факелом» - редко увидишь, чтобы
дебютант так раскатывал старожила, да
еще ставящего задачу выхода в РФПЛ.
- До этого сыграли 0:0 на выезде с «Кубанью». После выходного смотрю, мои все веселые такие приходят - надо же, на равных разошлись, а ведь где мы и где они. Пришлось слегка наехать.
-
Как вы говорите, «включить
тренера-мотиватора»?
- Вот-вот. Напомнил им, что на сегодня «Кубань» идет в зоне вылета, а вы - худо-бедно в «десятке». И если вы так радуетесь ничьей с аутсайдером, то выше вам никогда не подняться, и с такой убогой самооценкой быть вам всю жизнь... Ну, и так далее. К игре только нагнетал давление. Коль скоро результат есть - значит, сработало.
«СНАЧАЛА СОГЛАСИЕ, ПОТОМ ЗНАКОМСТВО»
- Вы ведь совсем другую команду в этом
сезоне готовили вести?
- Давай так: о каких-то спортивных аспектах работы в «Волге» я говорить готов, об организационно-финансовых - нет. Что называется, перевернутая страница.
-
И тем не менее - вы вместо предсезонки
вещаете из Парижа, а потом бросаешься
принимать клуб, о котором вчера еще
почти ничего не знал, и который, придя
из ПФЛ, в обществе поприличнее стал
откровенно валиться.
- Это верно. На звонок из Тамбова я сначала ответил «да», а потом уже поехал знакомиться с местной инфраструктурой.
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С Есиповым, выведшим «Тамбов» в
ФНЛ, вы ведь, по-моему, неплохо ладили в
«молодежке» у Игнатьева?
- Более того, на сборах всегда селились в одном номере. Но тут важный нюанс: я приехал не на «живое» Валеркино место - команда играла уже без главного тренера. Первым делом, естественно, набрал Есипу. Долго и полезно пообщались. Огромное ему спасибо за продуктивную поддержку.
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Чем вас так привлек клуб и город?
- Возможностью живой работы. Тренеры из практиков меня поймут. Да и не только тренеры - Георгию Александровичу Ярцеву тоже, наверное, в Москве комфортно было сидеть в красивом кабинете и руководить спартаковским ветеранским движением, но он почему-то сорвался в Тамбов гендиректором. Где у них сложился очень удачный тандем со спортивным директором Павлом Борисовичем Худяковым. В Тамбове футбол реально развивается. В январе вступит в строй крытый манеж - и это будет вообще прорыв!
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На ваше поле по осени без слез тяжело
смотреть было.
- Об этом же мне говорил Мирча Луческу, когда «Зенит» на Кубок приезжал. Поле - основной инструмент подготовки футболиста - если мяч по нему скачет, а не катится, как тренеру с игроков спрашивать?
«0:5 ЛУЧШЕ 0:2»
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Сам матч с «Зенитом», наверное,
вспоминать не хочется?
- Почему? Мы вышли играть против в них в футбол, в первом тайме что-то даже получалось. Понимаешь, такой матч, как с «Зенитом», может у многих игроков «Тамбова» случиться раз в жизни. И что, надо было дать команду встать сзади? Лупить по трибунам? Хорошо, проиграли бы 0:2, а не 0:5, но для меня, как для тренера, это было бы намного более безнадежное поражение.
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Но основного вратаря вы тогда приберегли.
- Как показали дальнейшие события, очень правильно сделал. Олег Смирнов потом выдал такую сухую серию, которая не осталась не замеченной - я сам видел факс из клуба премьер-лиги на предмет ведения переговоров.
- Вы так говорите, словно этому рады.
- За Олега - безусловно. Ему 26 лет, и чтобы прогрессировать, пора идти на повышение. А мы не вратарем единым сильны, у нас построение игры такое. Я когда увидел ребят в действии, понял: таких креативных исполнителей впереди, как были у меня в «Волге», здесь нет. И сказал: ок, будем меньше пропускать. Не сразу, конечно, но со временем кое-что стало получаться. А кроме Смирнова есть еще предложение по одному из защитников. И вот здесь я против ухода игрока. Он уже возрастной, реальный уровень РПФЛ едва ли потянет, а вот у нас его роль очень велика. Но это - мое мнение. Если сделка будет выгодна клубу - что ж, будем искать замену.
- Скажи,
что чувствует тренер, когда игрок его
клуба забивает гол чемпионам Европы?
- Чувствует, что назад из сборной он может теперь не вернуться - как, собственно,и произошло. Я как только пришел - сразу сказал: Артурс Зюзинс - мозг команды, с ним и без него - два разных «Тамбова». Да вот беда, календарь для сборных никак с нашим расписанием не вяжется. И уезжает он в свою Латвию, и играет за нее здорово. Но возвращается с травмой, восстанавливается, феерит на тренировках, и... опять уезжает в сборную. Для тренера дурацкая ситуация - вроде и есть ведущий игрок, а вроде и нет его. В итоге Зюзинса позвала «Рига». Зато могу смело теперь говорить, что мой футболист из ФНЛ получил предложение из Европы. И как вам уровень «Тамбова»?!