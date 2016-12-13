Андрей Талалаев: В телевизоре - чтобы помнили

Обычно тренеры, вставая на паузу в своей основной деятельности, становятся телеэкспертами. Но Андрей Талалаев каким-то чудесным образом ухитряется практически не исчезать из «ящика», не просто тренируя и добиваясь неплохих результатов, а еще и работая далековато от Москвы. Человек-оркестр, не иначе.



- Все нормальные тренеры давно в теплых странах, а тут стоит выключить телевизор с вашим изображением, как вы начинаете звучать по радио. Причем везде - прямые эфиры. Вот правда: как успеваете?

- Успеваю что - торговать лицом? Осознанно - чтобы не забыли. А то уедешь подальше из столицы работать и поминай как звали. Но при этом стараюсь откликаться только тогда, когда мне действительно есть что сказать.



- Навскидку: от чего за последнее время отказывался?

- Например, от обсуждения направлений развития молодежного футбола в Восточной Европе, и, в частности, в Чехии.



- Ну, на такую экзотику действительно узкий спец нужен...

- Так я им и был, когда работал с молодежным составом «Кубани». Всех перспективных чехов того времени могу и сейчас тебе охарактеризовать. Но сегодня уже не моя тема.



- Конечно, ваша - «Тамбов». Я был на последней игре с «Факелом» - редко увидишь, чтобы дебютант так раскатывал старожила, да еще ставящего задачу выхода в РФПЛ.

- До этого сыграли 0:0 на выезде с «Кубанью». После выходного смотрю, мои все веселые такие приходят - надо же, на равных разошлись, а ведь где мы и где они. Пришлось слегка наехать.



- Как вы говорите, «включить тренера-мотиватора»?

- Вот-вот. Напомнил им, что на сегодня «Кубань» идет в зоне вылета, а вы - худо-бедно в «десятке». И если вы так радуетесь ничьей с аутсайдером, то выше вам никогда не подняться, и с такой убогой самооценкой быть вам всю жизнь... Ну, и так далее. К игре только нагнетал давление. Коль скоро результат есть - значит, сработало.



«СНАЧАЛА СОГЛАСИЕ, ПОТОМ ЗНАКОМСТВО»

- Вы ведь совсем другую команду в этом сезоне готовили вести?

- Давай так: о каких-то спортивных аспектах работы в «Волге» я говорить готов, об организационно-финансовых - нет. Что называется, перевернутая страница.



- И тем не менее - вы вместо предсезонки вещаете из Парижа, а потом бросаешься принимать клуб, о котором вчера еще почти ничего не знал, и который, придя из ПФЛ, в обществе поприличнее стал откровенно валиться.

- Это верно. На звонок из Тамбова я сначала ответил «да», а потом уже поехал знакомиться с местной инфраструктурой.



- С Есиповым, выведшим «Тамбов» в ФНЛ, вы ведь, по-моему, неплохо ладили в «молодежке» у Игнатьева?

- Более того, на сборах всегда селились в одном номере. Но тут важный нюанс: я приехал не на «живое» Валеркино место - команда играла уже без главного тренера. Первым делом, естественно, набрал Есипу. Долго и полезно пообщались. Огромное ему спасибо за продуктивную поддержку.



- Чем вас так привлек клуб и город?

- Возможностью живой работы. Тренеры из практиков меня поймут. Да и не только тренеры - Георгию Александровичу Ярцеву тоже, наверное, в Москве комфортно было сидеть в красивом кабинете и руководить спартаковским ветеранским движением, но он почему-то сорвался в Тамбов гендиректором. Где у них сложился очень удачный тандем со спортивным директором Павлом Борисовичем Худяковым. В Тамбове футбол реально развивается. В январе вступит в строй крытый манеж - и это будет вообще прорыв!



- На ваше поле по осени без слез тяжело смотреть было.

- Об этом же мне говорил Мирча Луческу, когда «Зенит» на Кубок приезжал. Поле - основной инструмент подготовки футболиста - если мяч по нему скачет, а не катится, как тренеру с игроков спрашивать?

«0:5 ЛУЧШЕ 0:2»

- Сам матч с «Зенитом», наверное, вспоминать не хочется?

- Почему? Мы вышли играть против в них в футбол, в первом тайме что-то даже получалось. Понимаешь, такой матч, как с «Зенитом», может у многих игроков «Тамбова» случиться раз в жизни. И что, надо было дать команду встать сзади? Лупить по трибунам? Хорошо, проиграли бы 0:2, а не 0:5, но для меня, как для тренера, это было бы намного более безнадежное поражение.



- Но основного вратаря вы тогда приберегли.

- Как показали дальнейшие события, очень правильно сделал. Олег Смирнов потом выдал такую сухую серию, которая не осталась не замеченной - я сам видел факс из клуба премьер-лиги на предмет ведения переговоров.



- Вы так говорите, словно этому рады.

- За Олега - безусловно. Ему 26 лет, и чтобы прогрессировать, пора идти на повышение. А мы не вратарем единым сильны, у нас построение игры такое. Я когда увидел ребят в действии, понял: таких креативных исполнителей впереди, как были у меня в «Волге», здесь нет. И сказал: ок, будем меньше пропускать. Не сразу, конечно, но со временем кое-что стало получаться. А кроме Смирнова есть еще предложение по одному из защитников. И вот здесь я против ухода игрока. Он уже возрастной, реальный уровень РПФЛ едва ли потянет, а вот у нас его роль очень велика. Но это - мое мнение. Если сделка будет выгодна клубу - что ж, будем искать замену.



- Скажи, что чувствует тренер, когда игрок его клуба забивает гол чемпионам Европы?

- Чувствует, что назад из сборной он может теперь не вернуться - как, собственно,и произошло. Я как только пришел - сразу сказал: Артурс Зюзинс - мозг команды, с ним и без него - два разных «Тамбова». Да вот беда, календарь для сборных никак с нашим расписанием не вяжется. И уезжает он в свою Латвию, и играет за нее здорово. Но возвращается с травмой, восстанавливается, феерит на тренировках, и... опять уезжает в сборную. Для тренера дурацкая ситуация - вроде и есть ведущий игрок, а вроде и нет его. В итоге Зюзинса позвала «Рига». Зато могу смело теперь говорить, что мой футболист из ФНЛ получил предложение из Европы. И как вам уровень «Тамбова»?!

