«Коньчаренко?» Новый тренер ЦСКА и еще 3 спортсмена со «спорными» фамилиями

Пока вся страна пишет фамилию Виктора Гончаренко через «о» в ЦСКА уверяют, что тренер сам просил делать это через «а», а фанаты придумывают ему прозвища.

Когда после назначения Виктора Гончаренко на освободившийся пост главного тренера ЦСКА, все, что можно было обсудить, было обсуждено, начались дискуссии вокруг фамилии наставника «армейцев». Масла в огонь подлил сам ЦСКА, на сайте которого фамилия главного тренера была написана не самым привычным нам образом, через букву «а», вроде как по-белорусски – «Ганчаренко».

Что в имени тебе моем?

Оказалось, что в паспорте Виктора Михайловича написано именно так – Ганчаренко. С этим связана забавная история. В то время, как Белоруссия стала суверенной, все граждане новообразовавшейся страны получили новые паспорта взамен советским. Естественно, все в них должно быть написано на родной белорусской мове. Гражданам же предлагали выбрать, каким они хотят видеть написание своей фамилии. Нынешнему тренеру ЦСКА тогда было все равно, вот паспортистка и написала Ганчаренко.

Сам же Виктор Михайлович везде пишет, как привык, – Гончаренко. Так пишется фамилия его матери, и его отца – через «о». Паспорт же остается для официальных документов. Наверняка в контрактеах тренера с российскими клубами так и написано «Ганчаренко». Такое же написание сохранилось и в заявке клуба на сезон в Российской футбольной Премьер-лиге – «Ганчаренко». Вот и на сайте ЦСКА написали «Ганчаренко».

Мы, пожалуй, будем писать так, как принято в нашей стране, так, как привык это делать сам Виктор Михайлович Гончаренко. Всем же желающим придерживаться белорусской мовы, предлагаем и президента соседней республики называть, как положено, Аляксандром Рыгоравічем Лукашэнка.

Болельщики, зная, что символом ЦСКА является конь, да и самих футболистов «армейского» клуба и его фанатов принято называть «конями», придумали Виктору Михайловичу новую фамилию…

Коньчаренко? — Sergey Pedan (@Serge_Pedan) 6 декабря 2016 г.

Легким движением руки Мкртыч превращается…

Удивительная история связана и с именем легендарного Никиты Симоняна, который сейчас занимает пост вице-президента Российского футбольного союза. При рождении отец назвал его в честь деда – Мкртыч – старинное армянское имя. Отца звали Погос. По сути нынешнего заместителя Виталия Мутко должны называть не Никита Павлович, а Мкртыч Погосович.

Но для русского языка это имя оказалось слишком сложным. Во дворе Симоняна называли Микиткой. Отца же его уважительно звали Павлом Никитичем. Когда пришло время получать паспорт Симонян уверенно вписал туда имя Никита вместо дедовского Мкртыч. Мало кто знает, но в паспорте Никиты Симоняна его отчество до сих пор значится как «Погосович», хотя все называют его Павловичем. А вы говорите «Гончаренко» - неправильно.

Не забывай свои корни

Вы не можете не знать такую замечательную теннисистку, как Каролина Возняцки. Да, она была первой ракеткой мира, хоть и не выиграла ни одного турнира «Большого шлема». Но речь сейчас не об этом. Главное, что вас не покоробило то, как мы написали ее имя. Сама Кэрол уже билась бы в истерике.

Девушка требует называть ее Кэролайн Возняки – так, как с самого детства звали ее в родной Дании. Звучит, конечно, по-американски, но факт остается фактом – по правилам датского языка ее называть надо именно так.

Проблема заключается лишь в том, что фамилия ее родителей, футболиста Петра и волейболистки Анны, всегда произносилась как Возняцки – по польским правилам, где они родились и выросли. И никакой переезд в Данию не мог этого изменить. Так же, по польским правилам, раз уж фамилия польская, называют ее и во всем мире. Девушку это ужасно бесит и при каждой удобной возможности она объясняет, что ее зовут Кэролайн, и что фамилия ее – Возняки.

Склоняй меня полностью

Следующий тяжелый случай не относится ни к тому, что значится в паспорте человека, ни к тому, как его фамилию надо произносить. Проблема касается склонения. И это не какая-нибудь двухсоставная фамилия типа Виллаш-Боаша, в которой сам черт ногу сломит, а самая обычная, русская фамилия «Знарок».

Да, речь идет о главном тренере хоккейной сборной России и питерского клуба СКА Олеге Знарке. Или Знароке? Как правильно?

Классические правила русского языка требуют склонять подобные фамилии без выпадения гласной. То есть, когда мы говорим об Олеге Валерьевиче, называть его правильно Знароком. Правда самому Знароку это не нравится. По просьбе Знарока, склоняя его фамилию, принято выбрасывать эту самую пресловутую гласную. Так Знарок в родительном падеже превращается в Знарка, а совсем не в Знарока.

Кстати, помните споры вокруг того, как произносить и писать фамилию легендарного «летучего голландца» Йохан Кройф или Йохан Круифф? Вот, как его имя произносят сами голландцы…



