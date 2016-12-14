Провал Алекса, возрождение Дуду и возвращение Витиньо. Итоги чемпионата Бразилии

«Советский спорт» – об итогах чемпионата Бразилии, и о том, как сыграли известные в России бразильцы.

Чемпион: «Палмейрас»

Клуб выиграл свой девятый трофей в истории, и уже выпустил книжку о том, как это было. Кто не помнит, «Палмейрас» бесславно вылетел во второй дивизион (Серия Б) в конце 2012 года, когда за в команде числился и даже играл Даниэл Карвалью. В этом сезоне клуб, благодаря мощной поддержке своего президента Паулу Нобре (большая часть денег на трансферы шла из его кармана), провел удачную трансферную кампанию. И перед стартом чемпионата назначил главным тренером Куку. Перед отъездом на заработки в Китай, этот специалист привел «Атлетико Минейро» к победе в Кубке Либертадорес-2013.

У чемпиона поначалу не все получалось, одно время на первой строчке держался «Фламенго». Казалось, что именно народная команда станет чемпионом. Но она провалила концовку, финишировала только на 3-м месте. А «Палмейрас» превзошел соперников во всем: лучшая атака, лучшая оборона и... ни одного удаленного игрока за сезон. Представляете такую железную дисциплину в Бразилии? Итог — отрыв от конкурентов на 9 очков.

Лучший игрок: Габриэл Жезус

Альтернативы восходящей звезде мирового футбола просто не было. В Бразилии Габриэла уже сравнивают с ранним Роналдо. Даже сам Феномен нашел сходство. Вероятно, свою награду Жезус получил не только за выступления в чемпионате (12 голов), но и за фееричную игру в сборной Бразилии (5 голов в 6 матчах). Еще летом «Палмейрас» договорился о трансфере нападающего в «Манчестер Сити». Зимой 2017 года 19-летний Жезус дебютирует в чемпионате Англии.

Лучший тренер: Кука

Выбор понятный и логичный. Мало кому из бразильских специалистов удается пройти по всей дистанции без сильных спадов. Да и большинство тренеров до конца года не дорабатывают. Кука прошел всю дистанцию. И завоевав чемпионство, заявил, что уходит из «Палмейраса». Такого в истории Бразилии еще не было. Ни один тренер-чемпион не покидал команду по собственному желанию.

Впрочем, преподнести сюрприз удалось еще одному специалисту. Открытием года стал Жаир Вентура. Его «Ботафого» занял пятое место. Хотя все эксперты уверяли: клуб будет бороться за выживание. «Я 11 лет ждал этого момента. В футболе все очень быстро меняется, нужно быть готовым воспользоваться шансом. И тут уже ошибаться нельзя, - говорил Вентура на вручении премии. - Мы не мечтали, а работали и верили в успех. Хорошо бы стать еще более успешными. Это трудно, но возможно».

Открытие года: «Ботафого»

«Ботафого» только вернулся в Серию А. Команда уже давно не считается претендентом на высокие места — финансирование не позволяет. Считалось, что в лучшем случае «Ботафого» займет место где-то под первой десяткой. Но команда сотворила чудо. Пятое место позволяет сыграть в отборочных матчах к Кубку Либертадорес.

Разочарование года: «Интернасьонал»

«Мы — середняки. И заслужили этот вылет», - так отреагировал на провал экс-полузащитник «Спартака» Алекс. Впрочем, он добавил, что никуда из клуба не убежит и постарается вернуть команду в элиту. Отметим, что «Интер» впервые в истории покидает высший дивизион. Болельщики в шоке. Руководство в трауре.

История года: гибель команды «Шапекоэнсе»

Клуб, который вместе с «Ботафого» мог претендовать на звание открытия сезона, стал известен из-за трагедии. Команда вместе с тренерским штабом и почти всем руководством разбилась в авиакатастрофе в Колумбии. «Шапекоэнсе» летел на финальный матч Южноамериканского кубка (второго по значимости на континенте). И мог завоевать первый в истории трофей такого ранга. В чемпионате дела тоже шли неплохо — 11-е место. И это для клуба, который за шесть лет прошел путь от серии D до первого дивизиона.

Лучший игрок по мнению болельщиков: Данило

Кампания болельщиков по голосованию за погибшего вратаря «Шапекоэнсе» началась с трогательного видео. На нем мать Данило обнимает репортера, который пытается взять у нее интервью, но не может сдержать слез.





«Я просто почувствовала, что нужно кого-то обнять. Всем было горько в тот момент. Но после я не ожидала такой реакции. Хорошо, что есть люди, которым не все равно. Благодаря им я стою на ногах. От имени «Шапекоэнсе» спасибо всем, кто поддержал и молился за нас. Желаю, чтобы новый состав команды обладал такими же бойцовскими качествами, как и тот, что мы потеряли», - сказала дона Илаидес, получив премию за погибшего сына.

Витиньо

Нападающий почти один в один повторил историю предыдущего сезона. Тогда он прошел путь от пустышки и коллекционера желтых карточек до лучшего бомбардира команды. И на этот раз выдал блестящую концовку сезона, стал лидером и получил звание легенды. Но не спас «Интер» от вылета. Именно последний матч, где и нужно было показать те самые лидерские качества, у форварда не получился. Но винить его или кого-то из команды сложно. Четыре тренера за сезон — точно не залог успеха.

Кариока vs Дуду

Частичка московского дерби возродилась на полях Бразилии.

Рафаэл Кариока после фееричного прошлого сезона ушел в тень. Но из состава не выпал, даже в сборную Бразилии вызывался.

А Дуду Сеаренсе, напротив, получил шанс реанимировать карьеру. Перед стартом сезона от него отказалась «Форталеза». А тренерский штаб «Ботафого» решил рискнуть. В итоге полузащитник почти стал игроком стартового состава. А главное, своим голом помог обыграть одного из конкурентов - «Атлетико Минейро» Кариоки. Именно в том матче бывшие игроки московских команд поругались. Кариока грубо нарушил правила, а Дуду затем в интервью сказал, что так в футбол настоящие профессионалы не играют.





Сасса

Один из самых противоречивых игроков сезона. Этого парня не так давно отправляли в «Локомотив», по крайне мере приписывали интерес к нему. Но учитывая недавнее поведение форварда, интерес должен был улетучиться.

В последнем туре чемпионата Сасса предстал в образе Марио Балотелли, то есть неуправляемого футболиста. Он затеял драку со своим одноклубником Аиртоном прямо на поле. Аиртон в итоге был удален. А главный тренер «Ботафого» так разозлился, что сам был готов побить Сасса.





Оказалось, что футболист всегда был известен своим неуравновешенным характером. И после небольшого затишья продолжает делать глупости одна за другой. Из последних — фото в соцсетях, где Сасса позирует с пачками денег, вероятно, премиальными за попадание в зону Кубка Либертадорес. Считается, что именно из-за своего характера форвард сыграл не так много матчей, как мог бы. Иначе обязательно поборолся бы за звание лучшего бомбардира турнира.