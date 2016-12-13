Поветкин: Ничто не предвещало, что Чисора кинет стол в соперника

Александр Поветкин и Бермейн Стиверн Источник: ТАСС

В субботу Александр Поветкин и Бермейн Стиверн поспорят за право стать официальным претендентом на титульный бой по версии WBC.

Перед субботним поединком в Екатеринбурге канадец заявил, что облетел Земной шар, чтобы нокаутировать соперника, а россиянин сказал, что допинг его Стиверну не поможет.

ОТ АВТОРА

Странное ощущение: с пресс-конференции в одном из московских отелей я вышел с чувством, что побывал на рядовом мероприятии. Александр Поветкин, который, пожалуй, до сих пор является самым популярным боксером в стране, будет биться с бывшим чемпионом WBC за право получить титульный бой. Однако впечатления причастности к чему-то значимому не возникло. Было чувство, что Поветкину привезли очередного афроамериканца, чтобы он его побил и чтобы потом поехал в Америку, побил другого афроамериканца и выиграл, наконец, этот чертов чемпионский титул. Не «регулярный», не «серебряный», никакой другой, выдуманный алчными боксерскими чиновниками, а полноценный.

Спору нет, Александр этого давно заслужил. Дело в другом: у нас забывают, что профессиональный бокс – это спорт в лучшем случае наполовину. На другую половину – это шоу, и этой важнейшей составляющей отчего-то пренебрегают. У нас все серьезно настолько, что подчас становится скучно. Пресс-конференции, взвешивание, открытая тренировка превращаются в рутинные мероприятия, которые не разогревают интерес к бою, а скорее расхолаживают. Мне есть, с чем сравнивать: был на мероприятиях перед боем боксера из ближнего зарубежья. Это небо и земля.

Дело, как обычно у нас, в том, что от болельщиков боксеры мало зависят. Намного больше – от очень состоятельного человека, который вкладывает в бокс свои деньги. Этот путь мы прошли во многих видах. С точки зрения сиюминутных результатов – это решение проблемы, в стратегической перспективе – путь в никуда.

ПОВЕТКИН: ЧИСОРА – КУЛЬТУРНЫЙ ПАРЕНЬ

Перед журналистами, как в бою с малознакомым соперником, боксеры долго осторожничали, но потом все-таки стало интересно. Вот что сказал Поветкин:

- Стиверн – достойный, сильный соперник. Он говорил, что позаботится обо мне на ринге? Слова - это слова, посмотрим, что он покажет на ринге.

- Последний бой Стиверна мне не показали. Смотрел поединок с Уайлдером. Отметил, что он выносливый, сильный, лезет вперед, любит атакующий бокс.

- Приходилось бывать в Екатеринбурге — красивый город, но, если честно, все равно, где боксировать. Но чем подальше от дома, тем легче.

- Я не был на ринге больше года. Но на протяжении всего года мы тренировались, можно сказать, что мы не выходили из колеи.

- Пристальное внимание со стороны допинг-офицеров для меня не было проблемой. Я всегда в доступности, всегда на связи. В любое время готов сдать тест.

- Когда начались разговоры о допинге у Стиверна, я сказал: да какая разница, давайте боксировать. А то бой опять не состоится. Если мы занимаемся этим делом, то надо боксировать, а не судиться. Когда практики нет, ты теряешь уровень.

- Перед боем со Стиверном были серьезные спарринги. Как вел себя Чисора? Культурный, нормальный человек. Ничто не предвещало, что на пресс-конференции метнет стол в соперника. Наверное, у них там своя методика привлекать аудиторию.

- У меня не было никакого желания завязать с боксом. Мне хочется боксировать, никуда не хочу уходить.

СТИВЕРН: НОКАУТИРУЮ ПОВЕТКИНА

Соперник Александра пришел на пресс-конференцию в спортивном костюме с надписью «Гаити» на спине. Стиверн уже давно живет в Канаде, однако свои корни не забывает. В своих высказываниях Бермейн был не таким корректным как Поветкин:

- Я номер один. Да, я проиграл бой Уайлдеру. Но я был в не очень хорошей форме. Я был болен. Все знают, что он не лучший в тяжелом весе.

- Холод в Екатеринбурге меня не страшит, я из Канады, а погода там очень похожа на российскую.

- Поветкин - олимпийский чемпион, выдающийся спортсмен в любительском боксе, но это профессиональный бокс, и это совсем другая история.

- Я нокаутирую Поветкина. Не знаю, в каком раунде, но уверен, что бой не будет длиться все 12 раундов. Я облетел Земной шар не для того, чтобы судьбу боя решали судьи.

- Я всегда знал достаточно о России. У меня много друзей в Канаде, которые родом из вашей страны. Один из моих тренеров родом из Украины, но все его друзья – из России, и я много с ними общался.

- Мы очень много работали над выносливостью. Мне необходимо было подлить побольше топлива в мои баки. Я должен быть в отличной физической форме для того, что бы победить.

– Разница во времени создает проблемы, когда она меньше восьми часов. С Екатеринбургом разница – 13 часов, это для меня идеально.

РЯБИНСКИЙ: СУД С УАЙЛДЕРОМ – ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ

Глава компании «Мир бокса» и менеджер Поветкина Андрей Рябинский рассказал о своей дружбе с Доном Кингом, у которого он отсудил 2,4 миллиона долларов за несостоявшийся бой Дениса Лебедева с Гильермо Джонсом.

- Мы друзья с Доном Кингом, тепло к нему отношусь. Мы здорово общаемся с ним не по бизнесу, а вот вести с ним бизнес – удовольствие ниже среднего. Он любит вынести мозг.

- Почему бой Поветкина пройдет в Екатеринбурге? Там любят бокс и вкладывают в него деньги. Вообще люди давно просили, чтобы бои проходили почаще в регионах. И Поветкин - Стиверн - тот самый случай. Всего 17 декабря зрители увидят десять поединков.

- После несостоявшегося боя Уайлдер — Поветкин, команда нашего соперника подала в суд, потому что посчитала, что поединок был сорван из-за нас. Поскольку Александр якобы нарушил спортивное законодательство, принимая мельдоний. Однако после расследования все обвинения с Поветкина были сняты. Тем не менее, они подали иск на 4,5 миллиона, и продолжали нелицеприятно высказывались о нашем боксере. Мои адвокаты считают, что они нанесли ущерб репутации Александра. Мы подали встречный иск на 36 миллионов. В будущем году будем судиться. Я люблю это дело, это будет увлекательный квест. Что касается, Уайлдера, то надеюсь, что бой с ним состоится, я бы очень хотел его увидеть. Нам нужен его пояс.



