Вячеслав Екимов: Олимпийскую медаль мне вернули заляпанной, ленточку отстирывал

2004 год. Вячеслав Екимов на Олимпиаде в Афинах Источник: ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов – о допинг-скандалах, будущем велоспорта и о том, как ему вернули золото Афин.

Сегодня Екимов поспорит за кресло президента Федерации велосипедного спорта России. Мы же с ним пообщались на недавней презентации команда «Катюша», где он последние три года он работал генеральным менеджером. С «Катюши» мы и начали разговор.

«ЗАКАРИН СТАЛ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

- Как оцениваете минувший сезон? – вопрос Екимову.

- Год для «Катюши» был довольно сложным. У нас было не очень много призовых мест. Победы были, но не такие значимые как прежде. Тем не менее, нам удалось впервые в истории команды выиграть этапы на всех трех гранд-турах. Большое достижение в том, что россиянин, Ильнур Закарин, боролся за подиум на «Джиро». Если бы не досадное падение, (Закарин на 19-м этапе на спуске упал и повредил ключицу. – Прим. ред.) он бы там был. И после этого, восстав из реанимации, он сумел подготовиться к «Тур де Франс» так, чтобы выиграть королевский этап.

- Все ожидали увидеть Закарина на Олимпиаде…

- Если бы не досадная политическая конъюнктура, которая буквально в последний момент вышибла Закарина с Олимпийских игр, он бы и там мог выступить очень достойно.

Таких гонщиков как Ильнур – один на тридцать, на пятьдесят человек. Мы просеяли большую кучу людей, чтобы поймать вот такого. Конечно, процесс должен развиваться, скамейка запасных должна постоянно пополняться.

- Закарин еще стесняется роли лидера. Хватит ли ему характера, чтобы побеждать, как это делал Вячеслав Екимов?

- У Ильнура, наверное, как у большинства россиян, есть такая особенность – скромность. Я сам был такой. Самое главное, чтобы он уверенно себя чувствовал именно в спорте, в соревнованиях. А как говорить, что говорить, он сам поймет со временем. Ему помогут раскрыться. Ильнур даже по сравнению с серединой этого года – совершенно другой человек: на «Тур де Франс» и слова не мог связать по-английски, а сейчас уже дает интервью.

- Кроме «Катюши» у нас теперь есть и другая сильная команда - «Русвело».

- Команда «Русвело» становится базовой командой сборной страны. Плюс пять гонщиков из «Катюши» - вот костяк сборной России по шоссейным гонкам. Мы с «Русвело» соперники на дороге, на соревнованиях. Но мы контактируем на уровне менеджмента. Потому что мы должны координировать свои действия, чтобы двигаться вперед.

- Следите за ситуацией с иском по отстранению трековиков из группы Александра Кузнецова от Олимпийских игр?

- Я очень сопереживаю Кузнецову, он - мой личный тренер, наставник он все свои силы отдает велоспорту. Я искренне переживаю за него и надеюсь, что справедливость восторжествует. Я знаю историю этих ребят, обвинения в их адрес не имеют под собой никаких оснований. Надеюсь, что справедливость восторжествует, и это станет прецедентом для российских спортсменов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство.

«В АФИНАХ ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫИГРЫВАТЬ ВЧИСТУЮ»

- Из-за пересмотра итогов Олимпиад, сейчас много разговоров о том, как медали отбирают и передают другим. В Афинах в гонке с раздельным стартом вы показали второе время. Но через несколько лет победителя американца Тайлера Хэмилтона дисквалифицировали за допинг. Вам передали его золотую олимпийскую медаль?

- Да, конечно.

- Где вы ее храните?

- У меня дома коллекция медалей, все – в специальных рамках. Три золотые.

- Интересно, а как технически передают награды от одного спортсмена к другому?

- Я сдавал свою серебряную медаль в Международный олимпийский комитет. Она была целая, муха не садилась, в целлофановом пакете. А мне вернули медаль Хэмилтона, которая была вся уделана, заляпана. Пришлось ленточку вручную отстирывать порошком. Да и сама медаль была поцарапана.

- Вы с Хэмилтоном не пересекались, не разговаривали на эту тему?

- Нет, после того как ко мне медаль вернулась, я больше ни разу его не видел.

- 12 лет назад на финише в Афинах вы были очень расстроены.

- Я был расстроен тем, что по техническим причинам мне не удалось нескольких секунд выиграть у Хэмилтона. Я потерял свой бачок на первом кругу, а сборная команда меня не обеспечила бачком в зоне, там где это можно было сделать. И я в этой сорокоградусной жаре откатался без воды. Все, что я проиграл, я проиграл в последнюю горку. Ноги у меня тогда «приплыли». Вот от этого я был сильно расстроен. Мог тогда вчистую выиграть, имея бачок и питание.

- Справедливость восторжествовала. Увы, но с тех пор у нас не было золотых шоссейных медалей.

- Работаем над этим.