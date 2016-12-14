Вячеслав Екимов: Олимпийскую медаль мне вернули заляпанной, ленточку отстирывал
Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов – о допинг-скандалах, будущем велоспорта и о том, как ему вернули золото Афин.
Сегодня Екимов поспорит за кресло президента Федерации велосипедного спорта России. Мы же с ним пообщались на недавней презентации команда «Катюша», где он последние три года он работал генеральным менеджером. С «Катюши» мы и начали разговор.
«ЗАКАРИН СТАЛ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ»
- Как оцениваете
минувший сезон? – вопрос Екимову.
- Год для «Катюши» был довольно сложным. У нас было не очень много призовых мест. Победы были, но не такие значимые как прежде. Тем не менее, нам удалось впервые в истории команды выиграть этапы на всех трех гранд-турах. Большое достижение в том, что россиянин, Ильнур Закарин, боролся за подиум на «Джиро». Если бы не досадное падение, (Закарин на 19-м этапе на спуске упал и повредил ключицу. – Прим. ред.) он бы там был. И после этого, восстав из реанимации, он сумел подготовиться к «Тур де Франс» так, чтобы выиграть королевский этап.
- Все ожидали
увидеть Закарина на Олимпиаде…
- Если бы не досадная политическая конъюнктура, которая буквально в последний момент вышибла Закарина с Олимпийских игр, он бы и там мог выступить очень достойно.
Таких гонщиков как Ильнур – один на тридцать, на пятьдесят человек. Мы просеяли большую кучу людей, чтобы поймать вот такого. Конечно, процесс должен развиваться, скамейка запасных должна постоянно пополняться.
- Закарин еще
стесняется роли лидера. Хватит ли ему
характера, чтобы побеждать, как это
делал Вячеслав Екимов?
- У Ильнура, наверное, как у большинства россиян, есть такая особенность – скромность. Я сам был такой. Самое главное, чтобы он уверенно себя чувствовал именно в спорте, в соревнованиях. А как говорить, что говорить, он сам поймет со временем. Ему помогут раскрыться. Ильнур даже по сравнению с серединой этого года – совершенно другой человек: на «Тур де Франс» и слова не мог связать по-английски, а сейчас уже дает интервью.
- Кроме
«Катюши» у нас теперь есть и другая
сильная команда - «Русвело».
- Команда «Русвело» становится базовой командой сборной страны. Плюс пять гонщиков из «Катюши» - вот костяк сборной России по шоссейным гонкам. Мы с «Русвело» соперники на дороге, на соревнованиях. Но мы контактируем на уровне менеджмента. Потому что мы должны координировать свои действия, чтобы двигаться вперед.
-
Следите за ситуацией с иском по отстранению
трековиков из группы Александра Кузнецова
от Олимпийских игр?
- Я очень сопереживаю Кузнецову, он - мой личный тренер, наставник он все свои силы отдает велоспорту. Я искренне переживаю за него и надеюсь, что справедливость восторжествует. Я знаю историю этих ребят, обвинения в их адрес не имеют под собой никаких оснований. Надеюсь, что справедливость восторжествует, и это станет прецедентом для российских спортсменов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство.
«В АФИНАХ ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫИГРЫВАТЬ ВЧИСТУЮ»
- Из-за
пересмотра итогов Олимпиад, сейчас
много разговоров о том, как медали
отбирают и передают другим. В Афинах в
гонке с раздельным стартом вы показали
второе время. Но через несколько лет
победителя американца Тайлера Хэмилтона
дисквалифицировали за допинг. Вам
передали его золотую олимпийскую медаль?
- Да, конечно.
- Где вы ее
храните?
- У меня дома коллекция медалей, все – в специальных рамках. Три золотые.
- Интересно,
а как технически передают награды от
одного спортсмена к другому?
- Я сдавал свою серебряную медаль в Международный олимпийский комитет. Она была целая, муха не садилась, в целлофановом пакете. А мне вернули медаль Хэмилтона, которая была вся уделана, заляпана. Пришлось ленточку вручную отстирывать порошком. Да и сама медаль была поцарапана.
- Вы с Хэмилтоном
не пересекались, не разговаривали на
эту тему?
- Нет, после того как ко мне медаль вернулась, я больше ни разу его не видел.
- 12 лет назад
на финише в Афинах вы были очень
расстроены.
- Я был расстроен тем, что по техническим причинам мне не удалось нескольких секунд выиграть у Хэмилтона. Я потерял свой бачок на первом кругу, а сборная команда меня не обеспечила бачком в зоне, там где это можно было сделать. И я в этой сорокоградусной жаре откатался без воды. Все, что я проиграл, я проиграл в последнюю горку. Ноги у меня тогда «приплыли». Вот от этого я был сильно расстроен. Мог тогда вчистую выиграть, имея бачок и питание.
- Справедливость
восторжествовала. Увы, но с тех пор у
нас не было золотых шоссейных медалей.
- Работаем над этим.