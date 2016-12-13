Павел Дацюк: Претензий к моему телу нет

Капитан сборной России и СКА Павел Дацюк – персона уникальная. Он впервые сыграл на московском декабрьском турнире еще в 2000 году, когда его партнер Илья Ковальчук делал первые шаги в профессиональном хоккее, еще в высшей лиге.

На Кубке «Балтики»-2000 Дацюк в намоленном дворце спорта «Лужники» забил золотой гол шведам, а спустя 12 лет его признали самым ценным игроком Кубка Первого канала, где был показан эскиз сочинской олимпийской сборной.

- Как-то вы признались, что с удовольствием играете на московском турнире.

- К сожалению, это случается не так часто, как хотелось бы. Играть при своих зрителях всегда приятно, одно удовольствие. Но одновременно и большая ответственность. Особенного, когда отмечают 70-летие отечественного хоккея.

- Вспоминается та сборная Зинэтулы Билялетдинова, которая четыре года назад собрала на арене «Мегаспорт» аншлаги, а вы стали самым ценным игроком турнира вспоминается?

- Вспоминается, прежде всего, потрясающей атмосферой, которая царила на стадионе. А кто стал тогда самым ценным… Тогда вся команда заслуживала быть самой ценной.

- Из той команды остались нынешние ваши партнеры по звену…

- Ковальчук. Радулов уехал в «Монреаль»…

- А Сергей Плотников выходил тогда в четвертом звене.

- Спасибо за то, что напомнили. Хочется, чтобы все болельщики нас так же и теперь поддерживали и мы опять выиграли все матчи.

- Как же так – ваши молодые одноклубники не играют на Кубке Первого канала, а опытные игроки в строю?

- Хороший вопрос. Наверное, в первую очередь к тренерам. Они выбирают состав.

- Насколько радостно для вас быть капитаном?

- Думаю, многие в этой команде достойны стать капитаном. Для меня это огромная радость и ответственность.

- Оцените ваше физическое состояние. Недавно СКА вернулся с Дальнего Востока, где провел три напряженные встречи. А после них – матч с московским «Динамо».

- Все нормально. Слава богу, все потихонечку. Претензий к моему телу нет.

- Трудно была «воевать» на два фронта – играть в хоккей и защищать диплом?

- Не то что трудно. Проблема в том, что внимание раздваивается. Надо думать об одном, а получается по-другому. Работа не стоит на месте, болельщики ведь пристально смотрят на тебя. Такое состояние было для меня внове.

- Как оцените уровень молодых центральных нападающих – Ткачева, Светлакова, Шалунова, Андронова?

- Тяжело сказать. Наверное, это достойные игроки. Раз попали в сборную. Но в деле их не видел. Скоро увижу.

- Победный Кубок «Карьяла» смотрели?

- Следил по результатам, видел отрывки матчей. Порадовался за команду, победившую во всех играх.

- Конкуренцию в сборной ощущаете?

- Конкуренция, когда тебя поджимают, кусают сзади, всегда хороша. Тогда играть интереснее.

- За «Детройтом» следите?

- Слежу. Смотрю. Переписываюсь с ребятами оттуда.

- А за «Аризоной», с которой у вас последний в НХЛ контракт? – вворачивает вопрос-шуруп блоггер.

- Теперь буду следить за вашей любимой «Аризоной», если попросите, - улыбается Дацюк.

- Что говорят ваши друзья из «Детройта», которых могут не пустить на Олимпиаду-2018?

- Думаю, договорятся и всех пустят. Если не пустят, то Олимпиада проиграет по уровню и ажиотажу. А больше всех проиграют болельщики.

- Что бы изменили в КХЛ, чтобы сделать хоккей привлекательнее?

- Я бы столько всего наменял. В первую очередь сделал бы площадки поменьше. У вратарей форму бы урезал, чтобы зрители видели побольше голов. И, конечно, сидения поближе к стеклам подвинул. Чтобы интереснее было смотреть.

- Во Владивостоке вы забили гол такому гренадеру, как Игорь Бобков, который и без амуниции закрывает все ворота. Теперь он в сборной.

- Да там площадки поменьше. Вот я и добросил шайбу до ворот, впервые, - смеется Дацюк.

- Вы за овертаймы «три на три» или за старый вариант «четыре на четыре»?

- С удовольствием бы сделал «три на три»! Это всем понравится.