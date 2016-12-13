Павел Дацюк: Претензий к моему телу нет
Капитан сборной России и СКА Павел Дацюк – персона уникальная. Он впервые сыграл на московском декабрьском турнире еще в 2000 году, когда его партнер Илья Ковальчук делал первые шаги в профессиональном хоккее, еще в высшей лиге.
На Кубке «Балтики»-2000 Дацюк в намоленном дворце спорта «Лужники» забил золотой гол шведам, а спустя 12 лет его признали самым ценным игроком Кубка Первого канала, где был показан эскиз сочинской олимпийской сборной.- Как-то вы признались, что с удовольствием играете на московском турнире.
- К сожалению, это случается не так часто, как хотелось бы. Играть при своих зрителях всегда приятно, одно удовольствие. Но одновременно и большая ответственность. Особенного, когда отмечают 70-летие отечественного хоккея.
- Вспоминается та сборная Зинэтулы Билялетдинова, которая четыре года назад собрала на арене «Мегаспорт» аншлаги, а вы стали самым ценным игроком турнира вспоминается?
- Вспоминается, прежде всего, потрясающей атмосферой, которая царила на стадионе. А кто стал тогда самым ценным… Тогда вся команда заслуживала быть самой ценной.
- Из той команды остались нынешние ваши партнеры по звену…
- Ковальчук. Радулов уехал в «Монреаль»…
- А Сергей Плотников выходил тогда в четвертом звене.
- Спасибо за то, что напомнили. Хочется, чтобы все болельщики нас так же и теперь поддерживали и мы опять выиграли все матчи.
- Как же так – ваши молодые одноклубники не играют на Кубке Первого канала, а опытные игроки в строю?
- Хороший вопрос. Наверное, в первую очередь к тренерам. Они выбирают состав.
- Насколько радостно для вас быть капитаном?
- Думаю, многие в этой команде достойны стать капитаном. Для меня это огромная радость и ответственность.
- Оцените ваше физическое состояние. Недавно СКА вернулся с Дальнего Востока, где провел три напряженные встречи. А после них – матч с московским «Динамо».
- Все нормально. Слава богу, все потихонечку. Претензий к моему телу нет.
- Трудно была «воевать» на два фронта – играть в хоккей и защищать диплом?
- Не то что трудно. Проблема в том, что внимание раздваивается. Надо думать об одном, а получается по-другому. Работа не стоит на месте, болельщики ведь пристально смотрят на тебя. Такое состояние было для меня внове.
- Как оцените уровень молодых центральных нападающих – Ткачева, Светлакова, Шалунова, Андронова?
- Тяжело сказать. Наверное, это достойные игроки. Раз попали в сборную. Но в деле их не видел. Скоро увижу.
- Победный Кубок «Карьяла» смотрели?
- Следил по результатам, видел отрывки матчей. Порадовался за команду, победившую во всех играх.
- Конкуренцию в сборной ощущаете?
- Конкуренция, когда тебя поджимают, кусают сзади, всегда хороша. Тогда играть интереснее.
- За «Детройтом» следите?
- Слежу. Смотрю. Переписываюсь с ребятами оттуда.
- А за «Аризоной», с которой у вас последний в НХЛ контракт? – вворачивает вопрос-шуруп блоггер.
- Теперь буду следить за вашей любимой «Аризоной», если попросите, - улыбается Дацюк.
- Что говорят ваши друзья из «Детройта», которых могут не пустить на Олимпиаду-2018?
- Думаю, договорятся и всех пустят. Если не пустят, то Олимпиада проиграет по уровню и ажиотажу. А больше всех проиграют болельщики.
- Что бы изменили в КХЛ, чтобы сделать хоккей привлекательнее?
- Я бы столько всего наменял. В первую очередь сделал бы площадки поменьше. У вратарей форму бы урезал, чтобы зрители видели побольше голов. И, конечно, сидения поближе к стеклам подвинул. Чтобы интереснее было смотреть.
- Во Владивостоке вы забили гол такому гренадеру, как Игорь Бобков, который и без амуниции закрывает все ворота. Теперь он в сборной.
- Да там площадки поменьше. Вот я и добросил шайбу до ворот, впервые, - смеется Дацюк.
- Вы за овертаймы «три на три» или за старый вариант «четыре на четыре»?
- С удовольствием бы сделал «три на три»! Это всем понравится.