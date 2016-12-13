Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у Ильи Ковальчука.

Это была не обычная микст-зона. В ней расставили четыре стола, как на Кубке мира, и за них могли сесть четыре игрока. А может, и восемь, если расположить их парами.

- Даже сесть можно? – изумился Илья Ковальчук. Он с таким форматом не сталкивался давно. – Видите, на Кубок мира я не поехал. Хоть здесь посижу.

- Вы соскучились по сборной России?

- Всегда приятно приезжать в первую команду страны. Это большая честь. Но и ответственность. Много новых лиц. Не всех ребят знаю, однако есть несколько дней, чтобы познакомиться. Сплотиться, чтобы достойно выступить.

- Есть плюс в том, что вы в сборной сыграете в той же тройке, что и в СКА?

- Конечно. Мы провели 40 матчей вместе. Есть отработанные связки. Решать Олегу Валерьевичу, но посмотрим, как все пойдет.

- Каждый крайний форвард мечтает иметь в звене такого центра, как Павел Дацюк. Человек-компьютер.

- Да уж, хороший компьютер, - улыбнулся Илья. – Здорово, что он вернулся. В первую очередь это подарок для наших болельщиков. Приятный сюрприз. В каждом городе во время выезда СКА он пользуется большой популярностью. И детишки приходят, и родители. Ну и играть с Дацюком очень приятно.

- Насколько вы довольны сезоном?

- Пока все идет хорошо. Я нахожусь в неплохой форме, тонусе. Перед этим был тяжелый выезд по Дальнему Востоку. Впереди несколько хороших игр – с той же Казанью. Так что чемпионат интересный.

- Вам принципиально обогнать Сергея Мозякина в гонке бомбардиров?

- Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкам



- Чем можно объяснить, что вы проводите сейчас один из лучших сезонов в карьере?

- Значит, вы мало моих сезонов видели, - усмехнулся Ковальчук. – Ничего особенного нет. У меня в среднем было чуть больше очка за игру. Но тут пришел Паша, развязались руки, больше моментов. Игровое время изменилось.

- Если в этом сезоне перейдут на овертаймы «3 на 3», как вы отреагируете?

- С огромным позитивом. Думаю, что овертаймы «4 на 4» не совсем зрелищные. А ведь зрители приходят посмотреть голы. При этом буллиты уже устарели. А вот голы в овертайме всегда приносят много эмоций и дают заряд на будущее.

- Но ведь у нас большие площадки.

- Ничего страшного. Я слышал, некоторые руководители нашей лиги хотят со следующего сезона перейти на финские коробки. Это правильный шаг. Мы сейчас во Владивостоке играли на маленькой площадке. Там совсем другой хоккей. Столкновения, моменты, броски. Для зрителей это интереснее.

- Ягра выбрали на Матч звезд НХЛ, а он пошутил в твиттере: «Вы смерти моей хотите?»

- И ведь поехал в итоге. Яромир будет еще лет пять играть. Он сказал, что хочет обогнать Уэйна Гретцки по очкам. Жду от него еще сезонов семь-восемь.

- Прошлый Кубок Первого канала сложился для нас не очень удачно. Вы понимаете, какие ошибки не надо повторять?

- Да, мы заняли четвертое место. Даже в призы не попали. Обидно, конечно. Но тем и хорошо, что есть следующий год. Теперь мы можем извиниться перед болельщиками. Думаю, на этот раз все будет намного лучше.

- Как вы относились к тому, что по ходу сезона вас в гонке бомбардиров опережал молодой одноклубник Александр Барабанов?

- Это очень здорово! Удивлен, как быстро прибавляет Саша. Я за ним иногда специально слежу. Парень радует отношением к тренировкам, поведением вне льда. Мы даже где-то соревнуемся, «один в один» делаем вместе. Дай бог, чтобы Барабанов не опускал рук и продолжал прогрессировать. А мы поможем.

- Эксперты говорят, что в КХЛ тяжелее набирать очки. Согласны?

- Так говорит тот, кто их мало набирает, - улыбнулся Илья. – Нет ни одной лиги, где очки даются легко. Поверьте мне. Везде есть плюсы-минусы. Но на больших площадках важнее, с какими партнерами ты играешь – раскаты, разные розыгрыши.

- Вы вернетесь в НХЛ?

- Да при чем тут НХЛ? – Ковальчук вздрогнул от вопроса. – Вот закончится Кубок Первого канала, и я сразу поеду в НХЛ.

Это Илья так шутил.

- Вас там ждет Радулов.

- У него все хорошо складывается в «Монреале». Мы за него искренне переживаем. Желаю ему удачи.

- Да и Панарин отлично вписался в «Чикаго». О чем это говорит?

- А вот Тарасенко уехал – тоже сразу заиграл. КХЛ – хорошая лига. Пишите побольше позитива. И лет через дцать мы составим серьезную конкуренцию НХЛ.

- Но когда вы примете решение? Ведь весной будущего года заканчивается контракт со СКА.

- Этот год хочется отыграть достойно. Добиться поставленных целей. А потом впереди целое лето, когда будет время решить все вопросы.

- А повлияет на это, отпустит ли НХЛ своих игроков на Олимпиаду?

- Конечно. К концу января мы все узнаем четко. Хотя могут и дольше тянуть… Но у меня есть огромное желание попасть в олимпийскую сборную. Сделаю для этого все возможное.

- Вы сильно расстроитесь, если игроков НХЛ не отпустят в Корею?

- На Олимпиаде обязаны выступать все лучшие. А хоккей – центральное событие. Люди со всего мира едут, чтобы увидеть всех мастеров. НХЛ обязана принять справедливое решение.