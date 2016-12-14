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Молчание ягнят. Англия ждет признаний игроков-гомосексуалистов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Молчание ягнят. Англия ждет признаний игроков-гомосексуалистов
Источник: Reuters

Сразу несколько игроков английской футбольной премьер-лиги готовы признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Член палаты общин британского парламента от Шотландской национальной партии Джон Николсон заявил, что три игрока английской премьер-лиги обсуждают с Футбольной ассоциацией возможность признаться, что они являются гомосексуалистами. Об этом Николсон рассказал во время слушаний в комитете по делам культуры, медиа и спорта, посвященных гомофобии в спорте.

В ответ министр спорта Великобритании Трэйси Крауч заметила, что сейчас - лучший момент, чтобы открыто сказать о своей сексуальной ориентации. «Если кто-то решит признаться в этом, то получит всяческую поддержку от властей и защиту от угроз и оскорблений», - сказала она.

ПОДНИМАЛСЯ ЛИ ЭТОТ ВОПРОС РАНЬШЕ?

Да. Тема «каминг аута» поднимается в британском спорте, в том числе и футболе, не в первый раз. В середине октября председатель Футбольной ассоциации Грег Кларк выступал в парламенте, отвечая на соответствующий правительственный запрос.

«Я был бы очень осторожен в призывах открыть свою сексуальную ориентацию до тех пор, пока мы не сможем защитить их от угроз и оскорблений. Нам нужно создать пространство, где гомосексуалистам можно было бы спокойно играть в футбол, и не быть при этом обруганными. Но я был бы сильно удивлен, если бы в премьер-лиге не оказалось ни одного игрока-гомосексуалиста», - сказал Кларк.

В октябре 2015 года таблоид The Daily Mirror опубликовал материал, в котором говорилось, что два известных футболиста, выступающие в премьер-лиге, один из которых вызывается в сборную Англии, решили признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это должно было произойти летом 2016 года, перед началом сезона-2016/17. Они поставили в известность о своем намерении клубы и Футбольную ассоциацию.

«Время пришло. Все больше и больше спортсменов признаются в этом. Публика стала куда более терпимой, чем раньше. Футбол всегда был игрой мачо куда больше, чем другие виды спорта, возможно, из-за агрессивного менталитета болельщиков на трибунах», - рассуждал источник издания. Но в итоге так ничего и не произошло.

Кроме того, по информации The Daily Mirror, в 2011 году один известный футболист признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации партнерам по команде. Те вроде бы все поняли, но потом написали краской на его машине неприличное слово. В итоге футболист решил держать все это в тайне, дабы избежать новых оскорблений.

БОРЕТСЯ ЛИ ПРЕМЬЕР-ЛИГА С ГОМОФОБИЕЙ?

Борется. В конце ноября этого года премьер-лига решила провести кампанию в поддержку ЛГБТ-сообщества. В 13-м туре капитаны всех команд вышли на поле с повязками цветов радуги – известного символа сексуальных меньшинств. «АПЛ – это турнир для всех и каждого», - говорил руководитель премьер-лиги Ричард Скудамор.

А в мае этого года защитник «Ковентри» Крис Стоукс был дисквалифицирован, оштрафован и отправлен на воспитательные курсы после того, как в твите, посвященном матчу «Челси» - «Тоттенхэм» (по его итогам «Лестер» официально оформил чемпионство) употребил слово «faggots», которое можно перевести как «пе**ки» или «го**ки».

После этого Стоукс принес официальные извинения и сказал: «Те игроки, кто решит сделать признание, должны получить полную поддержку в раздевалке, и, надеюсь, среди болельщиков» на трибунах.

БЫЛИ ЛИ УЖЕ СЛУЧАИ «КАМИНГ АУТА»?

Были. Хотя сейчас в премьер-лиге нет ни одного футболиста-гомосексуалиста, кто открыто бы признался в этом.

В 1990 году Джастин Фашану стал первым игроком в Англии, кто признался в своей нетрадиционной ориентации. В 1998 году он покончил с собой в возрасте 37 лет.

В 2014 году немец Томас Хитцльшпергер, уехав из английской «Астон Виллы» и приняв решение о завершении карьеры, рассказал, что он гомосексуалист.

Тогда же, в 2014-м, американец Робби Роджерс, выступавший за «Лидс», объявил о завершении карьеры и признался в нетрадиционной ориентации. Роджерс добавил, что невозможно сделать «каминг аут» и при этом остаться в футболе. Правда, потом он возобновил карьеру в США, в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Экс-капитан женской сборной Англии Кейси Стоуни в феврале 2014-го призналась, что является лесбиянкой. Она – единственный действующий футболист/футболистка в Британии, кто признался в своей нетрадиционной ориентации.

Пожалуй, самый известный британский спортсмен-гомосексуалист – это 22-летний прыгун в воду Том Дэйли, двукратный чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпиад. «Каминг аут» он сделал в декабре 2013 года.

Вызвало много шума признание, сделанное в 2015 году регбистом Киганом Херстом. Пока он – первый и единственный игрок в регби, сделавший это.

КАК ОТНОСЯТСЯ К ЭТОМУ БОЛЕЛЬЩИКИ?

В общем и целом – нормально. Вещательная корпорация ВВС провела опрос на тему «Что было бы, если бы команда, за которую вы болеете, купила игрока-гомосексуалиста?». 82% опрошенных отнеслись бы к этому совершенно спокойно, и лишь 8% ответили, что перестали бы смотреть ее матчи.

Согласно результатам другого опроса, проведенного ВВС, 71% футбольных болельщиков считает, что клубы должны делать больше для борьбы с гомофобией на трибунах.

57% опрошенных полагают, что игроки-гомосексуалисты должны рассказать о своей ориентации, дабы помочь другим сделать то же самое. 18% считают, что они должны помалкивать.

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