«Санки» прокатили. У Сочи все же отобрали ЧМ по бобслею и скелетону Николай Мысин 13 декабря 2016, 21:15 «Советский спорт» Источник:

Источник: РИА «Новости» Международная федерация бобслей и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира 2017 года в другое место. Новости во вторник сыпались, как из рога изобилия. Самая первая – оцените иронию судьбы! – гласила: IBFS не собирается лишать Россию февральского чемпионата мира (намечен на 13-26 февраля будущего года). - Несмотря на возможный бойкот турнира спортсменами из США, федерация считает, что нет никаких причин, по которым ЧМ не может пройти в Сочи, - заявил генсек IBFS Хейке Гроссванг. Как быстро все изменилось! Напомним - первыми от участия в сочинском чемпионате мира отказалась сборная Латвии. Это решение было озвучено пару дней назад, хотя лидер и главная звезда латышской команды, 4-кратный чемпион мира по скелетону Мартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» признал – идея бойкотировать турнир появилась еще летом, и никак не связана с публикацией второй части доклада Ричарда Макларена. У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону Владимир Козлов: Сборной России нельзя бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону Алексей Воевода: Мы должны поехать на чемпионат мира и выиграть на чужой территории

Пример прибалтов оказался заразительным. Чуть позже о вероятности такого шага заявила команда США. Во вторник стало известно, что Австрия и Великобритания тоже рассматривает вариант с отказом от выступлений в Сочи. А Южная Корея в итоге подтвердила, что точно не приедет. Формулировка та же, что у всех – никто не хочет выступать в России, не будучи уверенным в чистоте результатов, учитывая обвинения в адрес российской команды в махинациях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014. Наконец, взяли слово и представители федерации бобслея и санного спорта Германии (BSD). Правда, о бойкоте в данном случае речи не шло. - Мы отказываемся от бойкота, потому что проигравшим в таком случае оказывается спорт, - рассказал спортивный директор BSD Томас Шваб. – Не может быть ничего хуже, чем чемпионат мира, в котором не участвуют лидеры. Но мы будем недовольны, если турнир состоится в Сочи. Мы предложили IBSF перенести его в другое место. И будем рады, если это случится. Россию лишили чемпионата мира. Первая ласточка?

Тем не менее, еще днем во вторник вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил: предпосылок к переносу ЧМ нет.

- Мы готовимся, все здесь готово, - приводит слова Мутко «Р-Спорт». – Сегодня это – попытка дискредитировать российский спорт, Россию. Она нам абсолютно понятна. Но мы хотим быть равноправными партнерами и делать все, чтобы сегодня эта система работала совершенно цивилизованно и одинаково во всем мире. Надеюсь, что волна таких бойкотов все-таки не будет повторяться, как это было в 80-е.

Увы, сценарий получил внезапное продолжение. Уже вечером на официальном сайте IBSF – той самой Международной федерации, которая еще утром отрицала вариант с переносом ЧМ-2017 из Сочи – появился официальный пресс-релиз: турнир состоится в другом месте. Где именно – объявят в ближайшие дни.

Мотивировка решения указана коротко, но емко. Во-первых: «Исполком IBSF почувствовал, что в это трудное время было бы благоразумно не организовывать такое значимое мероприятие, как чемпионат мира, в России». Указывается, что необходимо, дабы «спортсмены и тренеры из всех стран могли участвовать в турнире, который был бы сфокусирован на спорте, а не обвинениях и дискуссиях – оправданных или нет». И что «Российская федерация бобслея приложила большие старания к подготовке чемпионата мира, но в нынешних условиях было бы практически невозможно оценить эти усилия в полной мере на трассе комплекса «Санки».

Очевидно, что решения о бойкоте со стороны Латвии и Кореи, плюс возможный отказ приезжать в Россию американцев, австрийцев и британцев, сыграли важную роль в том, что IBSF так быстро изменил свою позицию в этом вопросе. Чемпионат мира, на котором из ведущих сборных участвовали бы только две команды – России и Германии – совершенно точно не пошел бы на пользу имиджу и вида спорта в целом, и самой Международной федерации в частности. Таким образом, турнир у нас все-таки не состоится. И тут вряд ли что-то можно изменить.