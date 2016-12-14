Криштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на других

Нападающий «Реала» и сборной Португалии, признанный в начале недели лучшим футболистом мира, рассказал в интервью France Football, в чем разница между первым и четвертым «Золотым мячом», пригласил всех в свой музей на Мадейре и пообещал на будущий год догнать Лионеля Месси.

СТАТЬ ЛУЧШИМ В МИРЕ

– Когда вы первый раз услышали о «Золотом мяче»?

– В далеком детстве. Помню, как все замиранием ждали, кто же его получит. Но мне, как португальцу, больше всего запомнился трофей, который достался в 2000 году Фигу.

– А 4 года спустя в списке претендентов появилось ваше имя.

– Это совпало с моим дебютом за «Манчестер Юнайтед». Уже забыл, какое место тогда занял, но с тех пор всегда фигурировал в этом списке. Попадать в него было для меня дополнительной мотивацией, так как понимал, что нахожусь в числе потенциальных лауреатов.

– Мечтали получить «Золотой мяч»?

– Да. Всегда знал, что не похож на других, и верил, что могу стать лучшим в мире. В то же время понимал, что далеко не все зависит от меня. Надеялся получить «Золотой мяч» хотя бы один раз, но не четыре…

– Вы знали, что не похожи на других. В чем именно?

– На поле делал то, что другие не могли. Был более быстрым, сильней бил по мячу, больше многих забивал. В юном возрасте убедился, что лучше других. Я рано получил шанс доказать это. Когда начал играть с футболистами старше меня по возрасту, понял, что стану профессионалом и смогу зарабатывать себе на жизнь футболом.

СЛЕЗЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ

– В чем разница между вашим первым «Золотым мячом» и четвертым, который вы получили в этом году?

– В первый раз всегда переживаешь особые чувства. В 2008-м испытал огромную радость. «Золотой мяч» был пределом желаний для меня и для моей семьи. Незабываемый момент в 23 года. Сегодня иные чувства. Футбол давно стал моей профессией, мне многим приходилось жертвовать. От того четвертый «Золотой мяч» приобретает особую ценность. И завоевать его было бы невозможно без команды – без «Реала» и сборной Португалии.

– Вы получили второй «Золотой мяч» пять лет спустя после первого. Помните свои слезы в момент вручения?

– Конечно, помню. Это не были слезы ярости или злости… Но мне не хотелось оставаться игроком, который получил «Золотой мяч» всего один раз. Не хотел, чтобы меня с ними сравнивали. Знал, что заслуживаю большего и хотел большего. Это были слезы облегчения после долгих лет борьбы.

– Год спустя вы получили свой третий «Золотой мяч», и это стало историческим признанием ваших заслуг, потому что вы стали вровень с теми, кто также трижды удостаивался этого трофея – Кройфом, Платини и ван Бастеном…

– Когда говорят о великих игроках, называют эти имена. Всегда верил, что смогу достичь их уровня. Нет ни одного футболиста, кому бы я завидовал. Каждый велик по-своему. Но я всегда знал, что войду в историю футбола. И это говорит не мое эго, это цифры и результаты.

– «Золотой мяч»-2016 не только ваша победа, но и победа сборной Португалии на Евро?

– Бесспорно. 2016-й стал лучшим годом в моей карьере как в личном плане, так и в командном. В моем послужном списке не хватало как раз трофея, выигранного со сборной Португалии. А ведь была еще Лига чемпионов. Нечто незабываемое… Разница между этими победами в том, что для «Реала» она стала 11-й, а для сборной – первой. Говорю так не потому, что хочу принизить Лигу чемпионов, а потому что хочу подчеркнуть важность чемпионского титула для Португалии. С точки зрения эмоций победа в финале Евро сравнима с моим первым «Золотым мячом» в 2008 году.

Роналду – обладатель «Золотого мяча»-2016! Полный рейтинг

МУЗЕЙ НА МАДЕЙРЕ

– Куда вы дели первые три «Золотых мяча»?

– Все мои личные и командные трофеи хранятся в моем музее на Мадейре. Четвертый «Золотой мяч» скоро тоже окажется там – посетители смогут его увидеть. Этот музей – что-то вроде канала связи между мной и теми, кто меня любит. Многие никогда не видели «Золотой мяч», а в музее они сразу увидят четыре! А кроме того, и «Золотые бутсы», награды за Лигу чемпионов… Если бы я был любителем футбола и попал на Мадейру, обязательно зашел бы в музей Криштиану Роналду. Он очень красив, а экспонаты производят неизгладимое впечатление!

– То есть, считаете, что лучше отдать трофеи на всеобщее обозрение, чем хранить дома для себя?

– Да. Это подарок людям, которые меня поддерживают и любят как в дни побед, так и поражений. Я должен оправдывать их ожидания. Помню, как Майкл Джордан с годами поменял стиль игры, чтобы продолжать выступать на высшем уровне.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

– Собираетесь последовать его примеру?

– В этом нет ничего необычного. С годами любой человек что-то теряет, но что-то и приобретает. Стараюсь всегда быть в хорошем физическом и игровом состоянии, жить не только сегодняшним днем, но и думать о следующем сезоне. Например, играть не все матчи, а только важные. Надо включать здравый смысл, более эффективно тренироваться, работать в межсезонье по индивидуальной программе. И рассчитывать силы до конца сезона. Это не спринт, это марафон.

– Вы действительно стараетесь себя беречь?

– А что делать? Надо понимать, что мне уже 31 год, хотя сил еще полно. Чувствую, что уже не так быстро восстанавливаюсь после матчей, особенно когда приходится играть через два дня на третий. Быть всегда на высшем уровне невозможно, даже молодым. Если буду заботиться о своем здоровье, смогу продлить карьеру. Можно также поменять позицию на поле. Почему бы нет?

– Карьеру завершите тогда, когда поймете, что уже не сможете получить «Золотой мяч»?

– Выхожу на поле не ради «Золотого мяча». Главное – играть в футбол, тренироваться даже под дождем или в холод. Вот когда пропадет желание играть и тренироваться, тогда и надо будет заканчивать карьеру. В жизни у всего есть начало и конец, тем более в футболе. Знаю, что когда-то уже не смогу забить 50 голов за сезон, выиграть «Золотой мяч» или даже просто попасть в число номинантов. Может быть, это произойдет уже через два-три года. Но, надеюсь, позже.

– В опросе международного жюри вы обогнали Лионеля Месси, занявшего второе место, более чем на 400 очков. Ожидали выиграть так легко?

– Честно говоря, да. Лео был очень хорош, как и мой партнер по «Реалу» Гарет Бэйл, Антуан Гризманн или некоторые игроки сборной Португалии. Верил ли в победу? Верил, но старался до конца оставаться на высшем уровне, потому что не все зависело от меня. «Золотой мяч» – это не «Золотая бутса», где главное – статистика. За «Золотой мяч» голосуют люди. Хотел бы поблагодарить журналистов, которые сделали выбор в мою пользу. Это правильный выбор!

«Золотой мяч» Роналду в картинках Всё, что нужно знать о том, за что 31-летнему форварду присудили приз по итогам 2016 года, – в инфографике «Советского спорта».

ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

– Вы узнали, что стали лауреатом «Золотого мяча»-2016 в тот момент, когда Football Leaks обнародовали информацию о допущенных вами финансовых нарушениях. Это испортило радость от победы?

– В какой-то степени. Я бы соврал, если бы сказал, что нет. Я не лицемер, пусть и не всегда говорю, что думаю. Порой лучше промолчать, чем что-то ляпнуть себе во вред. Не хотел бы вдаваться в подробности, скажу лишь, что тяжело было и мне, и близким – семье, сыну, да и людям, которые работают вместе со мной. Сын уже ходит в школу и многое понимает. Конечно, такие вещи не могут оставить равнодушным. Я всегда старался делать хорошо свое дело и быть открытым. Чтобы все обо мне узнать, достаточно набрать в интернете «Криштиану Роналду». У меня нет причин лгать. А чего только не пишут обо мне или о моих подругах! Трудно оставаться равнодушным, особенно когда о тебе пишут неправду. Но ничего не поделаешь – приходится привыкать. Как? Когда говорят о моей частной жизни, о моих друзьях, о местах, где провожу отпуск, о девушках, которые даже не мои подруги, это более-менее нормально. Но когда речь заходит о серьезных вещах, как в истории с Football Leaks (Криштиану Роналду якобы увел от налогов около 150 миллионов евро. – Прим. ред.), приходится защищаться. У меня есть адвокаты, клуб и люди, которые работают на меня. Всегда старался хорошо делать свою работу, и неприятно слушать, что и как они (СМИ) говорят про меня. В тюрьмах сидит много невинных людей, и я сегодня чувствую себя как они. Ты знаешь, что не совершал ничего плохого, а тебе говорят, что ты сделал что-то позорное. Кому такое понравится? Но рано или поздно правда станет известна.

ВМЕСТЕ С МЕССИ

– Вернемся к футболу. Если бы вы играли с Месси в одной команде, сумели бы завоевать больше «Золотых мячей»?

– Непростой вопрос. Не знаю… Но было бы интересно увидеть нас в одной команде. Великие футболисты должны играть вместе. Что же касается «Золотых мячей», то у меня их было бы наверняка больше, чем у Лео, но не намного!

– Месси – величайший футболист. Он обладатель пяти «Золотых мячей». У вас – четыре. На будущий год догоните его?

– Попытаюсь. Буду бороться, как всегда. Но сегодня моя цель – добиться победы в клубном чемпионате мира. Это тоже важный турнир. Затем выиграть чемпионат Испании. «Реал» этого очень хочет. И, если удастся, вновь Лигу чемпионов и Королевский кубок. Короче, как всегда хочу выиграть все!

Мадрид

* Отрывки эксклюзивного интервью Криштиану Роналду опубликованы в рамках информационного партнерства между France Football и «Советским спортом».

