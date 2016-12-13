Россию лишили чемпионата мира. Первая ласточка?

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира

2017 года по бобслею и скелетону из России, который должен был пройти 13 по 26 февраля на олимпийской трассе в Сочи. Сообщается, что место проведения турнира будет определено позднее.

РЕЗУЛЬТАТ ДОКЛАДА РИЧАРДА МАКЛАРЕНА

Уверен, это прямой результат второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте. Отмена чемпионат мира – первая ласточка. На прошлой неделе официально отказались участвовать в турнире братья Дукурсы. Национальные герои Латвии так и не заказали отель в Сочи и не подали заявку. Как рассказал в интервью «Советскому спорту» младший из братьев и самый титулованный – Мартинс (7-кратный победитель Кубка мира, 4-кратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион Олимпийских игр) они приняли решение не ехать в Сочи еще летом. Вот как Мартинс объяснил причину бойкота: «Не хочу мириться с осознанием того, что соревнуюсь с кем-то не на равных условиях». Дукурс-младший также подчеркнул в интервью нашему изданию, что вторая часть доклада Макларена его убедила и доводы там приводятся, по его мнению, весовые. В отличие от большинства наших чиновников и спортсменов.

На организацию турнира потрачены серьезные деньги, многие участники уже заказали билеты и отели в Сочи. Теперь придется бронь отменять. Но это мелочи по сравнению с имиджевыми потерями.

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ?

Мы можем долго потрясать кулаками в сторону Запада, кричать, что против нашего спорта осуществляется коварный заговор, но там, на Западе, от слов перешли к делу. И сейчас главный вопрос: будет ли продолжение? Этой зимой, а также следующей в России должно пройти немало престижных международных соревнований по зимним видам спорта. В Тюмени с нетерпением ждут этап Кубка мира по биатлону, там же должен пройти этап Кубка мира по лыжным гонкам. Это все в марте – через два с половиной месяца. Понятно, что каждая международная федерация принимает решение самостоятельно. Но теперь их главы, которые пока не поддавались на призывы отметить все старты в России, посмотрят на руководителей бобслея и скелетона, и решат: оказывается, невозможное возможно, надо только новое место для проведения соревнований срочно подыскать. Будет ли продолжение, покажет ближайшее будущее, а пока сами можете посмотреть, чего нас могут лишить.

ТУРНИРЫ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ В 2017 ГОДУ

Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Сочи (13 по 26 февраля) (перенесен из России)

Этап Кубка мира по биатлону. Тюмень (9 – 12 марта)

Этап Кубка мира по лыжным гонкам. Тюмень (16 – 19 марта)

Этап Кубка мира по конькобежному спорту. Челябинск (10-12 марта)

Этап Кубка мира по фристайлу. Миасс, Челябинская область (24-25 февраля)

Этап Кубка мира по сноуборду. Москва (4 марта)

Гран-при по фигурному катанию. Москва (ноябрь)

Кубок Первого канала по хоккею. Москва (декабрь)