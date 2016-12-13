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Мартинс Дукурс: Сейчас отмена ЧМ в Сочи – лучшее решение

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартинс Дукурс
Мартинс ДукурсИсточник: Associated Press

7-кратный победитель Кубка мира, 4-кратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион Олимпийских игр латвийский скелетонист Мартинс Дукурс считает решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в данной ситуации лучшим.

- На ваш взгляд, справедливое решение?
- Думаю, в данной ситуации – лучшее. Не стоит сейчас проводить в России чемпионат мира. Тем более, МОК советовал не проводить в вашей стране международные соревнования.

- Вы всего за несколько дней до отмены вы заявили, что не поедете в Сочи. Может, что-то знали?
- Я лишь знал, что спортсмены из нескольких ведущих стран не едут в Россию, Мы просто стали одними из тех, кто заявил об этом официально.

- С Александром Третьяковым не общались по этому поводу?
- Нет, русские спортсмены и так огорчены этой ситуацией, зачем лишний раз им об этом напоминать. Знаю, что Саша спрашивал у наших тренеров, где бы они хотели, чтоб прошел чемпионат. Они ответили, что им не важно место проведения. Мы хотим соревноваться и будем соревноваться в любом месте.

Перекинулись лишь парой слов с Никитой Трегубовым. Он спросил: «Чего вы не едете в Сочи?». Я ответил, что ничего личного, никого мы не обвиняем, просто сейчас такая ситуация сложилась,

- На организацию чемпионата в России потратили большие деньги. Жаль вложенных средств…
- Ну что делать? Надо было думать об этом еще летом, после первой части доклада Макларена.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из России, который должен был пройти 13 по 26 февраля на олимпийской трассе в Сочи. Сообщается, что место проведения турнира будет определено позднее.

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