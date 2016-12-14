Ренессанс Уильямса. Валлиец не дал «Арсеналу» выйти в лидеры АПЛ
В матче «Эвертон» – «Арсенал» валлийский защитник ливерпульцев показал, как нужно реабилитироваться за свои ошибки.
«Эвертон» стартовал в АПЛ с четырех побед в пяти матчах, а затем что-то пошло не так. К игре против «Арсенала» подопечные Рональда Кумана подошли на девятом месте и без побед за последние полтора месяца.
Начало встречи тоже не добавило оптимизма ливерпульской команде: центральный защитник «Эвертона» Эшли Уильямс сначала не устоял на ногах и подарил мяч сопернику вблизи штрафной, а затем прямой ногой ударил в колено своему одноклубнику Идриссу Гейе.
Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»
Атаку «Арсенала» только при помощи желтой карточки остановил Фил Джагелка. На этом беды Уильямса не закончились: после удара Алексиса Санчеса со штрафного мяч прошел аккурат между ног валлийца и при участии небольшого рикошета влетел в ворота.
Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»
В телевизионной трансляции было хорошо заметно, как Уильямс очень смачно выругался и, наверняка, решил в этот вечер больше не ошибаться.
Второй раз защитник напомнил о себе уже на 86-й минуте, когда при счете 1:1 выпрыгнул выше всех и принес своей команде волевую победу.
That winning feeling! @Everton👊 #EVEARS pic.twitter.com/OhX7f0T2ac— BT Sport Football (@btsportfootball) 13 декабря 2016 г.
После гола валлийца были и удаление Джагелки, и голевой момент у ворот «Эвертона» с участием Петра Чеха, и Ромелу Лукаку, который решил не бить по пустым воротам, а спокойно дождался вратаря соперника и загубил верный момент, но счет остался неизменным.
«Эвертон» победил, а Эшли Уильямс забил гол в АПЛ впервые за три года и из главного антигероя встречи превратился в героя. «Арсенал», в свою очередь, упустил шанс выйти в лидеры чемпионата, а лондонский «Челси» уже 14 декабря может оторваться от ближайшего преследователя на 6 очков, если обыграет «Сандерленд».
Матч
Голы
Санчес 20 (0:1). Коулмэн 45 (1:1). Уильямс 86 (2:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Леннон (Миральяс, 68), МакКарти (Мори, 90), Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 79)
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Озил, Коклен (Перес, 88), Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 71), Джака, Санчес, Уолкотт (Жиру, 71)
Предупреждения:
Джагелка, 18; МакКарти, 42 - Косьельни, 84
Удаления:
Джагелка, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
13 декабря 22:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция