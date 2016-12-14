Ренессанс Уильямса. Валлиец не дал «Арсеналу» выйти в лидеры АПЛ

Эшли Уильямс празднует гол в ворота "Арсенала" Источник: Reuters

В матче «Эвертон» – «Арсенал» валлийский защитник ливерпульцев показал, как нужно реабилитироваться за свои ошибки.

«Эвертон» стартовал в АПЛ с четырех побед в пяти матчах, а затем что-то пошло не так. К игре против «Арсенала» подопечные Рональда Кумана подошли на девятом месте и без побед за последние полтора месяца.

Начало встречи тоже не добавило оптимизма ливерпульской команде: центральный защитник «Эвертона» Эшли Уильямс сначала не устоял на ногах и подарил мяч сопернику вблизи штрафной, а затем прямой ногой ударил в колено своему одноклубнику Идриссу Гейе.



Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»



Атаку «Арсенала» только при помощи желтой карточки остановил Фил Джагелка. На этом беды Уильямса не закончились: после удара Алексиса Санчеса со штрафного мяч прошел аккурат между ног валлийца и при участии небольшого рикошета влетел в ворота.



Источник: скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ»



В телевизионной трансляции было хорошо заметно, как Уильямс очень смачно выругался и, наверняка, решил в этот вечер больше не ошибаться.

Второй раз защитник напомнил о себе уже на 86-й минуте, когда при счете 1:1 выпрыгнул выше всех и принес своей команде волевую победу.



После гола валлийца были и удаление Джагелки, и голевой момент у ворот «Эвертона» с участием Петра Чеха, и Ромелу Лукаку, который решил не бить по пустым воротам, а спокойно дождался вратаря соперника и загубил верный момент, но счет остался неизменным.

Экшн-концовка матча Эвертон-Арсенал в стиле женской сборной России по гандболу 😳😜 Видео опубликовано Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) Дек 13 2016 в 2:16 PST

«Эвертон» победил, а Эшли Уильямс забил гол в АПЛ впервые за три года и из главного антигероя встречи превратился в героя. «Арсенал», в свою очередь, упустил шанс выйти в лидеры чемпионата, а лондонский «Челси» уже 14 декабря может оторваться от ближайшего преследователя на 6 очков, если обыграет «Сандерленд».