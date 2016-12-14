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Сергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариант

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Плотников
Сергей ПлотниковИсточник: «Советский спорт»

Форвард сборной России и СКА Сергей Плотников – о Кубке Первого канала, базовых клубах сборной, возвращении в НХЛ и реформах в КХЛ.

- Я очень рад, что на прошлом этапе Евротура – Кубке Карьяла- наша сборная выиграла, - напоминает Сергей Плотников. – Тем более, молодым составом. Ребята показали отличный хоккей. И все мы этому рады.

«МОЖНО ПОБЕЖДАТЬ И БЕЗ ШИПАЧЕВА»

- Теперь базовый клуб сборной не только СКА, но и ЦСКА. Вы довольны?

- Не хочу говорить про базовые клубы. В сборную берут самых нужных. И если в ЦСКА сильные ребята – почему их не брать?

- Без звена Шипачева турнир трудно будет выиграть?

- Победить всегда сложно. Тем более в таком престижном турнире. Но какая разница – с кем, без кого… Нужно просто быть командой и делать свою игру.

- Держите в уме, что вас в СКА готовят к победам не только в Кубке Гагарина, но и на чемпионате мира? А при определенных раскладах есть вероятность, что вы и на Олимпиаде сыграете клубным звеном…

- Я о таком далеком будущем стараюсь не задумываться. Ведь есть сегодня. Есть ближайшая игра. И готовиться надо конкретно к ней. Сначала плей-офф. Дай нам Бог там победы. Потом уж чемпионат мира. А если постоянно думать об Олимпиаде – это слишком большое и лишнее давление.

- Но вот сейчас ближайший матч – за сборную против шведов. И ваша клубная тройка – ударное звено нашей команды. Готовы к ответственности?

- Мы всегда готовы показать в сборной максимум на что способны. Но только давайте сразу уточним – не только мы, армейцы. У нас все ребята сильные. И я думаю, что все себя проявят.

- Какая у вас функция в звене, где играют матерые Дацюк и Ковальчук?

- Конкретной роли у меня нет. Просто мы уже знаем – кто что делает на льду. Кто открывается, кто больше в обороне. С начала сезона это шлифуем. Сейчас уже каждый из нас знает – какую работу должен делать.

- Что скажете об игре Дацюка? Он также хорош, как в НХЛ?

- Вам, пожалуй, легче сравнить. Думаю, что многие болельщики видели больше матчей Дацюка и в НХЛ, и здесь.

«МНОГО ЗАПЛАТИЛ ЗА СЕЗОН В НХЛ, НО НЕ ЖАЛЕЮ»

- Раз уж разговор зашел о НХЛ… Есть сожаление, что не закрепились в «Питтсбурге» и не взяли вместе с ним Кубок Стэнли?

- Конечно, мне хотелось добиться за океаном большего. Но такова жизнь. Я играю за СКА. А НХЛ уже в прошлом.

- Тогда, может, жалеете, что вообще потратили сезон на поездку за океан?

- Нет. Я там набрался полезного опыта. Ведь негативный опыт тоже нужен. Хотя в том сезоне были и плюсы, которые помогают мне сейчас и будут помогать в будущем.

- Когда вы уезжали, то сами выкупали контракт? Или это сделал «Питтсбург»?

- Клубы НХЛ такого не делают.

- Но там же речь шла об очень больших деньгах – триста тысяч евро!

- Сейчас уже нет смысла говорить о сумме, которую я тогда заплатил.

- Еще одна попытка покорения НХЛ будет?

- Сейчас рано об этом думать. У меня есть контракт на следующий сезон.

«ИНОГДА ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ»

- Многие специалисты говорят, что СКА неинтересно играть в нынешнем чемпионате. Да вы и сами не так давно заявили, что вам не хватает уровня сопротивления…

- Меня тогда немножко не так поняли. Суть в том, что тяжело играть со всеми соперниками. Даже с теми, кто заведомо слабее. Уж СКА-то каждый хочет дать бой и приходится полностью выкладываться.

- Но ведь были матчи, когда СКА был на порядок сильнее. Словно играли команды из разных лиг.

- Иногда складывается такое впечатление, что игра еще идет… А все знают, что мы уже победим. В том числе и соперник. Но это происходит не до матча, а уже во время игры. Когда мы ведем, к примеру, 4:0… Конечно, в этот момент осознаешь, что соперник ничего не может тебе противопоставить.

- Беда в том, что 4:0 в матчах с участием СКА бывает уже в первом периоде. А потом надо играть еще два.

- Это говорит о том, что мы хорошо готовы.

- Тут спору нет. Но не поддерживаете ли вы в связи с этим идею сокращения лиги?

- Это не мне решать. Ну вот скажу я, что надо сокращать, а другие команды обидятся. Это неправильно.

- Не только команды, но и игроки. Давайте говорить прямо: сокращение лиги – сокращение рабочих мест для вас.

- И это тоже! Все ребята хотят играть. Нет, я не ратую за сокращение.

- Но как тогда поднять конкуренцию среди команд?

- Руководство КХЛ знает, что делать. Я думаю, можно пойти другим путем… Через иностранцев.

- Убрать лимит?

- Думаю, что вариантов много. Надо выбирать лучший. Наиболее оптимальный.

В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.

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