«В этом году боролся за выживание». Даниил Квят – о сезоне-2016

Главные события из мира «Формулы-1» за прошедшую неделю – в обзоре «Советского спорта».

ИНТЕРВЬЮ

- Этот сезон я запомню надолго! Хотя мне этого и не хочется, - признался Даниил Квят в беседе с autrosport.com.

Тяжелейший год: перевод из «Ред Булла» в «Торо Россо», шквал неудач в гонках, бесконечные проблемы с болидами – в безупречной карьере россиянина выдался самый сложный период. К счастью, место в «Формуле-1» Квят не потерял. Останется еще по крайней мере на сезон.

- Мне пришлось в буквальном смысле бороться за выживание, - продолжил Даниил. – Для пилота - не самое приятное чувство. Сезон показался очень длинным. Я люблю автоспорт, люблю гонки, но если при всем при этом чемпионат кажется бесконечным – значит, он и правда получился тяжелым. Хотя я многому научился, многое узнал о себе. И я рад, что даже в самые сложные периоды меня поддерживали – прежде всего, внутри моей команды.

- Результаты после возвращения в «Торо Россо» резко ухудшились, - отметил Квят. – Я не понимал, что происходит вокруг. Ситуация резко изменилась. Было сложно перестроиться, приходилось больше бороться с машиной, чем с соперниками. Скажу резче – я был просто в шоке! Но время лечит. Да, я прошел через непростой период, но затем смог успокоиться. Поначалу я был зол на весь мир. Мне казалось, меня все бросили и я остался в одиночестве. Сейчас понимаю, насколько сильно заблуждался. Понимаю, что многие продолжали верить в меня и поддерживали, как только могли. Я очень благодарен этим людям за их поддержку. Очень важно понимать, что кто-то есть на твоей стороне. И кто именно. У меня теперь есть еще один шанс доказать, что я непросто так пришел в «Формулу-1», что я могу добиться большего. И я продолжу за это бороться.

ЗАМЕНА

Объявление Нико Росберга о завершении карьеры взорвало мир королевских гонок. Почти четверть века – с 1992 года – действующий чемпион не прощался с «Формулой-1»! Мотивы Нико, в принципе, понятны – желание больше времени проводить с семьей, осуществление мечты, потеря мотивации… Так что болельщиков держит в напряжении другая интрига – кто, собственно, заменит немца в «Мерседесе»?

Поначалу было много разговоров, что новым партнером Хэмилтона станет либо Себастьян Феттель, либо Фернандо Алонсо. Комментарии Тото Вольффа на этот счет только подогревали интерес. Особенно касательно испанца. «Мы изучаем его контрактные обязательства с «Маклареном». «Мы обязаны рассмотреть его кандидатуру». Босс «Мерседеса» сделал все, чтобы дать понять – в Брэкли действительно всерьез рассматривают вариант с испанцем. По кандидатуре Суперсеба вопросов тоже, в принципе, не возникало. Все-таки – немец! А для команды из Германии это важно.

Однако Феттель быстро дал понять, что не намерен расторгать контракт с «Феррари». Да и с Алонсо все встало на круги своя. Во-первых, все помнят, какие отношения у Фернандо сложились с Льюисом за год в «Макларене» в 2007-м. Как сам двукратный чемпион мира слил тогда свою «конюшню» в шпионском скандале, опять же, помнят. И, наконец, испанец подтвердил, что не намерен менять команду в ближайшем будущем.

- Я верю в наш проект. Я предан ему и хочу стать чемпионом в «Макларене», - рассказал Алонсо.

Этим он, собственно, расставил точки над i.

Впрочем, эксперты отмечают – подобное развитие событий и для Фернандо, и для Себа даже выгоднее. Перед сезоном-2018 «Мерседес» все равно, скорее всего, будет опять искать пилота. При этом контракты и у Алонсо, и у Феттеля закончатся. Уже к середине лета оба экс-чемпиона мира станут понимать, каковые перспективы их нынешних «конюшен». И в какой форме пребывают «серебристые» (а это важно, ведь никто не знает, насколько сильно изменится расклад сил в чемпионате после предстоящих перемен в регламенте). Так что картина прояснится. И принимать решение всем будет легче.

Пока ясно одно – ни Алонсо, ни Феттеля в «Мерседесе» в будущем году, видимо, не будет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

…Зато там мог бы быть Валттери Боттас. Кандидатура финна тоже называлась в числе наиболее вероятных для замены Росберга. Тем более, что тот же Вольфф по сути остается личным менеджером Боттаса. Как пишет Sky Sports, «Мерседес» даже сделал запрос в «Уильямс» на предмет того, чтобы забрать у «конюшни» из Гроува их лидера. Однако… получил отказ.

Так что, похоже, иных кандидатур, кроме Паскаля Верляйна, в партнеры к Хэмилтону вовсе не осталось. Хотя вариант с немцем не до конца устраивает боссов «Мерседеса». Больно молод. Больно неопытен. Не вполне стабилен. Рисковый вариант.

Но есть ли лучше?

ВОЗВРАЩЕНИЕ?

Конечно! Есть Пастор Мальдонадо!

Ладно, шутка. Венесуэлец, хоть и выиграл «Гран-при Испании»-2012, оставил о себе воспоминания, как о неуправляемой ракете. Кого-то выбили с трассы на ровном месте? Не гадайте – виноват Пастор! Отправили в отбойник? Скорее всего – он же. Аварийность Мальдонадо стала поводом для бесконечных шуток. А когда падение цен на нефть в 2015-м серьезно подкосило его спонсоров, Пастор мгновенно лишился места в «Формуле-1».

И, тем не менее, чемпион GP-2 2010 года не прекращает попыток вернуться в мир «Больших призов». О чем, собственно, и поведал прессе.

- Я веду переговоры с несколькими командами и настроен оптимистично, - рассказал Мальдонадо. – Так получилось, что я был вынужден покинуть «Формулу-1», а вернуться через парадную дверь в этот мир непросто. Но мы работаем в данном направлении. И, возможно, в течение пары недель я смогу сообщить вам хорошие новости.

- Мне было сложно смириться с моим уходом из чемпионата мира. Но когда я увидел результаты «Рено» в текущем сезона, то почувствовал себя лучше, - добавил Пастор.

Интересно, куда он может вернуться? Пока вакансии есть всего у трех команд (вариант с «Мерседесом» рассматривать не будем – это даже не смешно). «Хаас», «Заубер», «Мэйнор». Никому из них не нужен аварийный Пастор. Но всем нужны деньги его спонсоров. В любом случае, куда бы не вернулся колоритный во всех смыслах Мальдонадо, вряд ли он сможет навязать борьбу бывшей «конюшне».

Хотя если получится – будет действительно забавно!

ПЛАНЫ

Сергей Сироткин не подписал контракт с «Рено». Точнее – контракт призового гонщика. А мы надеялись… И были основания! Ведь россиянин стал третьим в GP2. Был представлен в роли резервного пилота французской команды. Выступал на практиках в Сочи и в Сан-Пауло. Но в итоге в Энстоуне, заключив соглашение с Нико Хюлькенбергом, решили в качестве напарника для немца оставить Джолиона Палмера.

В общем, дебют 21-летнего Сироткина в «Формуле-1» опять откладывается минимум на сезон.

- Однако перспективы хорошие! – говорит Сергей. – Пока мы ведем переговоры о подписании нового контракта тест-пилота. Рассчитываем на работы на симуляторе, в пятничных практиках. Конечно – с прицелом на чемпионат-2018.

Прицел, к слову, верный. Палмер вряд ли задержится в королевских гонках на третий год. Связи папы бесконечно работать не будут. По крайней мере, не в случае с «Рено» (чай, не «Мэйнор» - денег у заводской «конюшни» хватает, да и амбиции посерьезнее!). Что там будет с Хюлькенбергом – тоже большой вопрос. А талант Сироткина, его уже солидный опыт – вещи очевидные.

Так что запасемся терпением.