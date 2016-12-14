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Хосеп Гвардиола: Еще никогда у меня не было такой серии без побед

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Хосеп Гвардиола во время матча с "Лестером"
Хосеп Гвардиола во время матча с "Лестером"Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью клубной пресс-службе высказался о своей футбольной философии, чемпионате Англии, а также о задачах на сезон и обидном поражении от «Челси» (1:3).

«Футбол – не долгосрочный проект. Конечно, нельзя создать великий клуб за один день, но тренер всегда в ответе за результат. Если вы руководите командой, она должна побеждать.

Еще никогда в жизни меня никто не увольнял, а клубы под моим руководством не показывали такой серии без побед. Уверен, что в следующем сезоне «Сити» будет намного сильнее, а через года два еще лучше, но у меня есть четкая задача – выиграть трофеи. Немедленно. 

Владельцы клуба мне доверяют, я это чувствую, но реальность такова, что ваше положение зависит от побед. Во многих случаях это несправедливо, но вы знаете, что такое происходит не только в футбольных клубах. Например, в крупных компаниях вы обязаны найти решение, если что-то идет не по плану. То же самое в футболе: приходит человек, который должен помочь игрокам выйти на другой уровень и достичь поставленных целей.   

Я не собираюсь изменять своим принципам. «Сити» под моим руководством будет играть так, как умеет. Я всегда стараюсь делать то, что мне нравится. Для того, чтобы побеждать, нам нужно меньше допускать ошибок. Я пришел в эту команду помочь футболистам, но я не собираюсь их менять. Конечно, мне нужно время на адаптацию, но повторюсь, я не собираюсь менять свою философию и отношение к футболу. Мне предстоит работать с этими игроками, таков мой путь и это идеальное решение. 

Мне очень хочется, чтобы «Сити» играл в каждой матче так, как это было с «Челси». Я был доволен игрой и считаю, что мы не заслуживали такого результата. Но таков футбол. Мы могли быть на вершине турнирной таблицы, но теперь отстаем от лидера на семь очков, и это тоже футбол. Такое случается. Нам сейчас нужно заняться улучшением собственной игры, потому что мы допускаем много ошибок. Я, кстати, тоже допустил ошибки и не скрываю это.

В чемпионате Англии очень важно контролировать мяч, поскольку в этой лиге много голов забивается со второго этажа. Никто не в состоянии предугадать итог встречи, когда игра складывается подобным образом. Я понял суть английского футбола, посмотрев всего один матч. Это была игра между «Суонси» и «Кристал Пэлас» (5:4). Девять голов, восемь стандартов. Такие вещи нужно контролировать, но прямо сейчас нам это не по силам», – приводит слова наставника «горожан» официальный сайт английского клуба.

На данный момент «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера занимает 4 место в таблице АПЛ, набрав после 15-ти туров 30 очков.

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