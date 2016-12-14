Хосеп Гвардиола: Еще никогда у меня не было такой серии без побед

Хосеп Гвардиола во время матча с "Лестером" Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью клубной пресс-службе высказался о своей футбольной философии, чемпионате Англии, а также о задачах на сезон и обидном поражении от «Челси» (1:3).



«Футбол – не долгосрочный проект. Конечно, нельзя создать великий клуб за один день, но тренер всегда в ответе за результат. Если вы руководите командой, она должна побеждать.

Еще никогда в жизни меня никто не увольнял, а клубы под моим руководством не показывали такой серии без побед. Уверен, что в следующем сезоне «Сити» будет намного сильнее, а через года два еще лучше, но у меня есть четкая задача – выиграть трофеи. Немедленно.

Владельцы клуба мне доверяют, я это чувствую, но реальность такова, что ваше положение зависит от побед. Во многих случаях это несправедливо, но вы знаете, что такое происходит не только в футбольных клубах. Например, в крупных компаниях вы обязаны найти решение, если что-то идет не по плану. То же самое в футболе: приходит человек, который должен помочь игрокам выйти на другой уровень и достичь поставленных целей.