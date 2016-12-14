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Антонио Конте: Каждый день благодарю парней за безпроигрышную серию

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Антонио Конте: Каждый день благодарю парней за безпроигрышную серию
Источник: Reuters

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии сегодняшнего матча с «Сандерлендом» ответил на вопросы журналистов.

В начале пресс-конференции наставник «синих» заявил, что не все игроки готовы к этой встрече на сто процентов: «На данный момент я затрудняюсь ответить, я не уверен, – говорит Конте. – Важно понаблюдать за ситуацией и посмотреть, есть ли в нашем распоряжении все игроки. Но на данный момент я не могу сказать наверняка».

Итальянский специалист считает, что игра с «Сандерлендом» многое значит для его команды с психологической точки зрения: «Это серьезное испытание для нас и для нашего менталитета. Очень важно продолжать побеждать. Мы знаем, что «Сандерленд» находится в зоне вылета, но если взять результаты пяти последних матчей, то их команда будет пятой в турнирной таблице. Они набрали 9 очков, и по этой причине важно уделить этому матчу особое внимание, быть сосредоточенными и сконцентрированными с первой минуты игры и до ее окончания».

Также Конте высказался о своем отношении к букмекерам, который считают «Челси» главным фаворитом на победу в чемпионате Англии.

«Мнение меняется очень быстро. – говорит итальянец. – Мне это не нравится, потому что всегда нужно взвешенно оценивать ситуацию. Если взглянуть на то, что было 4–5 месяцев назад, то никто не считал нас фаворитами на победу в АПЛ или командой, способной побороться за титул. Сейчас, работая на поле и добиваясь результатов, мы стараемся изменить ситуацию, но мы остаемся той же командой, что и на старте сезона – те же игроки, тот же тренер».

Главный тренер «Челси» также отметил работу своих футболистов, заявив, что 9 побед подряд – настоящее достижении для Премьер-лиги: «Я знаю этот чемпионат, здесь очень сложно побеждать в каждом матче. Одержать 9 побед подряд – просто фантастика. Я надеюсь, что мы продолжим эту победную серию. Я доволен, потому что считаю, что наша работа сполна вознаграждена, и за это я ежедневно благодарю парней».

Один из журналистов спросил Конте, насколько его команда готова сыграть во время рождественских праздников. Отметим, что сегодняшний матч с «Сандерлендом» станет первой из пяти игр, которые лондонский клуб проведет в течение трех недель.

«Мы готовы к плотному игровому графику в ближайшее время. – отвечает Конте. – Мы усердно работаем для выступлений в этот рождественский отрезок. Сейчас важно начать его в правильном направлении.

Это новый опыт для меня и моей семьи. Обычно во время Рождества я беру перерыв, чтобы провести время со своей семьей, но сейчас у меня возможность получить фантастический опыт игры в период рождественских праздников в новой для меня стране. В прошлом я всегда смотрел матчи АПЛ в это время по телевизору, а теперь вживую смогу ощутить эту атмосферу. Это просто фантастика», – приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

Матч

Сандерленд - Челси

Место и дата

14 декабря 22:45, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция


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