Что подарить качку? Новогодний гид по фитнес-подаркам от «Советский спорт»

Если ваш родственник, муж или сын давно «болеет» спортзалом, выбор новогоднего подарка не должен вызывать у вас затруднений. Что подарить качку на новый год, чтобы он был счастлив – лучшие варианты в ультимативном новогоднем гиде от «Советский спорт».

ФУТБОЛКА «КАК У ПАПОЧКИ»

Что это: футболка или майка в стиле «старой школы» с символикой клуба «Golds Gym» не оставит равнодушным ни одного завсегдатая спортзала. В такой щеголял еще Арнольд Шварценеггер, а вместе с ним – все звезды бодибилдинга «золотой эпохи», плакаты которых украшали наши качалки. Golds Gym – это культ в мире бодибилдинга. Наденешь такую майку, и весь остальной мир сразу поймет из какого ты теста.

Варианты: футболка с символикой советских соревнований по тяжелой атлетике, футболка с символикой культового клуба пауэрлифтеров Westside Barbell.

Цена: от 300 рублей – в магазинах с опцией заказа принта. От 19 евро –с готовым принтом в спортивных интернет-магазинах.

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Что это: нет ничего хуже ситуации, когда ты тянешь предельный вес и готов идти на рекорд – но тут штанга цепляется за провод наушников, вылезший из кармана.

Беспроводные наушники Bluetooth оградят от этих ситуаций раз и навсегда. Выбор максимально широк – от самых простых наушников-вкладышей с моно-звуком, компактных и удобных, до профессиональной аппаратуры со стерео-звучанием, технологиями цифрового шумоподавления и совместимостью с аудио высокого разрешения.

Ни один звук из внешнего мира больше не отвлечет от тяжелого подхода. Ни один провод не преградит дорогу к рекорду. Провода попросту не будет.

Цена: от 2000 рублей в интернет-магазинах бытовой техники

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ШТАНГЕТКИ

Что это: специальная обувь для тяжелых упражнений со штангой – приседаний, становой тяги, толчков и рывков. За счет прямой жесткой подошвы (иногда с небольшим каблуком) профессиональные штангетки обеспечивают крепкое сцепление с полом, стабилизируют ступню и пятку, не дают ногам поскальзываться и разъезжаться во время упражнения.

Нет никаких сомнений: если адресат вашего подарка – бодибилдер, тяжелоатлет или кроссфитер, новые штангетки заставят его прыгать от радости.

Цена: от 3500 рублей в спортивных магазинах

СПОРТИВНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

Что это: суставы и связки особенно уязвимы, если вы с головой погрузились в «железную игру». Предохранить их от травм помогут суппортеры и бандажи. Наколенники и налокотники из плотных тканей и неопрена стабилизируют суставы, а заодно прогревают их. За счет плотного облегания они препятствуют растяжению и разрыву связок.

Чтобы подарок выглядел веселее, найдите его в агрессивных расцветках. Например, расписанным под военный камуфляж или под цвет флага.

Цена: от 1700 рублей в спортивных магазинах

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Что это: гири с оскаленными мордами животных на корпусе впервые появились на кроссфит-соревнованиях. С тех пор пошло-поехало. Отечественные и зарубежные мастерские стали изощряться в дизайне. Гири украшали профилями Дарта Вейдера и Супермена, гири смеялись лицами клоунов, скалились мордами горилл и леопардов.

Признаем: гиря выглядит очень стильно. Оставить равнодушным завсегдатая зала такой подарок не сможет.

Цена: от 3000 рублей за штуку

ЦЕПОЧКА С КУЛОНОМ В ФОРМЕ ГАНТЕЛИ

Что это: серебряные или золотые украшения с символикой любимого спорта. Когда тренажерного зала не окажется рядом, эта подвеска в виде гантели будет напоминать о нем.

Варианты: кулоны в виде штанг, блинов от штанг и статуэток «Мистер Олимпия».

Цена: от 2500 рублей в ювелирных интернет-магазинах

СУМКА ДЛЯ СПОРТПИТА

Что это: серьезная работа в зале требует серьезного отношения к еде. Каждый второй бодибилдер готовит еду самостоятельно – планируя ее на день, расфасовывая по контейнерам.

Помочь везти эти контейнеры в офис, а затем в зал смогут специальные фитнес-сумки из серии 6 PACK. Сделанные из прочной ткани, они имеют отсеки для контейнеров, карманы для бутылок с протеином, гейнером и БСА, небольшие отсеки для протеиновых батончиков и кармашки для витаминов.

Часто контейнеры уже встроены в пространство сумки: они отсоединяются с помощью удобной, технологичной застежки.

Цена: от 4500 в магазинах спортивного питания

