Лишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действовать

Мы тут на редакционной планёрке в понедельник обсуждали список крупных спортивных состязаний, которые у России с высокой степенью вероятности могут в ближайшее время отобрать на фоне допинг-скандала. Решили кликушеством не заниматься. И потому, что список довольно большой, и потому, что уж очень не хочется готовиться к худшему.

Но худшее уже случилось. Чемпионат по бобслею и скелетону у России отобрали. И кто принял это решение? Иво Ферриани, глава Международной федерации, человек, который не просто постоянно симпатизировал России – он просто элементарно очень много для нас делал. И это говорит отнюдь не о том, что он какой-то перебежчик-предатель. Это говорит только о том: мы вообще не работаем. Ни с кем и ни с чем. Как поступают маленькие дети, которым страшно? Они пытаются зажмуриться, чтобы ничего не видеть. И им кажется, что тогда так страшно не будет.

Но это дети. А почему на уровне ряда федераций принята та же система? Зажмуриться, авось пронесёт. Но уже прошло достаточно времени, чтобы понять, что не пронесёт. Теперь мы добиваемся уже иной реакции: мы раздражаем международные спортивные структуры как раз тем, что никак не реагируем.

Политические власти отреагировали моментально. Решение названо политизированным и безосновательным. Но где реакция на уровне хотя бы спортивных федераций? Я не о дежурных словах о том, что мы, дескать, проведем большую работу, а о хотя бы каких-то реально сделанных шагах.

Ведь речь сегодня не о том, какие дальше у нас отберут турниры. Многие чиновники на условиях анонимности рассказывают, что готовятся в поездке на Игры-2018 в минимальном составе (скажем, фигурное катание и фристайл, плюс, может быть, санный спорт). И вновь возникает тема с чемпионатом мира по футболу-2018. Ещё не так давно лично мне казалось, что некая точка невозврата пройдена. Уж слишком короткий путь осталось пройти до первых матчей мундиаля. Но теперь мы получили опасный прецедент: за два месяца до старта турнира, который стоит в календаре давным-давно, его можно легко отобрать (причём, Иво Ферриани сделал это максимально корректно, с очень аккуратными формулировками, которые призваны не оскорбить Россию – с остальными всё будет, увы, куда как жёстче). И поучаствовали в создании этого прецедента мы сами.

А ведь желающих принять чемпионат-2018 хоть пруд пруди. Англичанам, думаю, не дадут: уж слишком открыто они оппонировали в 2010-м, когда определялся хозяин чемпионата. Но есть американцы, которые тоже сочли себя незаслуженно обойдёнными в вопросе ЧМ-2022, который вместо них отдали Катару. Есть и желание Германии, Голландии, других европейцев (где вся инфраструктура уже есть и где не надо специально отстраивать транспортную и прочую логистику). Да и внимание к теме допинга в футбольной среде резко повысилось.

Что будет дальше? Боюсь, опять зажмуриваться будут… Полагаю, что в таком случае действовать должны те, кто не за своё кресло беспокоится, а те, кто реально неравнодушен, те, кто хочет спасти ситуацию. «Советский спорт» готов собрать инициативную группу, включить в неё представителей федераций, юристов в области международного спортивного права, журналистов. Пришло время действовать? Вы согласны, уважаемые читатели?

