Лишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действовать
Мы тут на редакционной планёрке
в понедельник обсуждали список крупных спортивных состязаний, которые у России
с высокой степенью вероятности могут в ближайшее время отобрать на фоне
допинг-скандала. Решили кликушеством не заниматься. И потому, что список
довольно большой,
и потому, что уж очень не хочется готовиться к худшему.
Но худшее уже случилось.
Чемпионат по бобслею и скелетону у России отобрали. И кто принял это решение?
Иво Ферриани, глава Международной федерации, человек, который не просто
постоянно симпатизировал России – он просто элементарно очень много для нас
делал. И это говорит отнюдь не о том, что он какой-то
перебежчик-предатель. Это говорит только
о том: мы вообще не работаем. Ни с кем и ни с чем. Как поступают маленькие
дети, которым страшно? Они пытаются зажмуриться, чтобы ничего не видеть. И им
кажется, что тогда так страшно не будет.
Но это дети. А почему на уровне
ряда федераций принята та же система? Зажмуриться, авось пронесёт. Но уже
прошло достаточно времени, чтобы понять, что не пронесёт. Теперь мы добиваемся уже
иной реакции: мы раздражаем международные спортивные структуры как раз тем, что
никак не реагируем.
Политические власти
отреагировали моментально. Решение названо политизированным и безосновательным.
Но где реакция на уровне хотя бы спортивных федераций? Я не о дежурных словах о
том, что мы, дескать, проведем большую работу, а о хотя бы каких-то реально
сделанных шагах.
Ведь речь сегодня не о том,
какие дальше у нас отберут турниры. Многие чиновники на условиях анонимности
рассказывают, что готовятся в поездке на Игры-2018 в минимальном составе
(скажем, фигурное катание и фристайл, плюс, может быть, санный спорт). И вновь
возникает тема с чемпионатом мира по футболу-2018. Ещё не так давно лично мне
казалось, что некая точка невозврата пройдена. Уж слишком короткий путь
осталось пройти до первых матчей мундиаля. Но теперь мы получили опасный
прецедент: за два месяца до старта турнира, который стоит в календаре
давным-давно, его можно легко отобрать (причём, Иво Ферриани сделал это
максимально корректно, с очень аккуратными формулировками, которые призваны не
оскорбить Россию – с остальными всё будет, увы, куда как жёстче). И
поучаствовали в создании этого прецедента мы сами.
А ведь желающих принять
чемпионат-2018 хоть пруд пруди. Англичанам, думаю, не дадут: уж слишком открыто
они оппонировали в 2010-м, когда определялся хозяин чемпионата. Но есть
американцы, которые тоже сочли себя незаслуженно обойдёнными в вопросе ЧМ-2022,
который вместо них отдали Катару. Есть и желание Германии, Голландии, других
европейцев (где вся инфраструктура уже есть и где не надо специально
отстраивать транспортную и прочую логистику). Да и внимание к теме допинга в
футбольной среде резко повысилось.
Что будет дальше? Боюсь, опять зажмуриваться будут…
Полагаю, что в таком случае действовать должны те, кто не за своё кресло
беспокоится, а те, кто реально неравнодушен, те, кто хочет спасти ситуацию.
«Советский спорт» готов собрать инициативную группу, включить в неё
представителей федераций, юристов в области международного спортивного права,
журналистов. Пришло время действовать? Вы согласны, уважаемые читатели?