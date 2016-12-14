Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия19 : 16Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Заработало! Судья впервые в истории ФИФА назначил пенальти после видеоповтора

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Заработало! Судья впервые в истории ФИФА назначил пенальти после видеоповтора

В полуфинале клубного чемпионата мира впервые в истории официальных матчей под эгидой ФИФА главный судья принял решение после видеоповтора эпизода. 

На 32-й минуте матча «Атлетико Насьональ» - «Касима Антлерс» в штрафной колумбийской команды произошло столкновение. Главный арбитр встречи Виктор Кашшаи отправился за пределы поля, чтобы посмотреть на экране видеоповтор момента.

После этого венгерский судья назначил пенальти в ворота колумбийской команды, который реализовал форвард японцев Сема Дои. 

Вся процедура заняла у Кашшаи около 25 секунд. Этот случай стал первым в истории официальных матчей под эгидой ФИФА, где был использован видеоповтор. 

А матч закончился со счетом 3:0 в пользу японцев, которые в финале сыграют с победителем пары «Америка» (Мексика) - «Реал Мадрид» (Испания). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Рамос не сыграет с «Америкой»Защитник «Реала» Серхио Рамос пропустит полуфинал клубного чемпионата мира с мексиканской «Америкой», сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.ВИДЕО ДНЯ: Арбитр назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» после просмотра видеоповтораЯпонский клуб «Касима Антлерс» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.Зинедин Зидан: Все в «Реале» понимают, что завтра нас ждет очень сложный матчГлавный тренер мадридского «Реала» в преддверии матча с Америкой» рассказал о физическом состоянии своих подопечных, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.Йозеф Блаттер: Лишение России ЧМ-2018 будет катастрофойБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер призвал отказаться от идеи лишения России права провести чемпионат мира 2018 года. Он считает такой сценарий катастрофическим.Роналду полетел с «Реалом» в Японию и пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»Форвард «Реала» Криштиану Роналду не будет в понедельник присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Накануне он в составе «Реала» отправился в Японию на клубный чемпионат мира.«Касима» вышла в полуфинал клубного чемпионата мираЯпонская команда «Касима Антлерс» взяла верх над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (2:0) в четвертьфинальном матче чемпионата мира среди клубов, проходящего в Японии.«Реал» сыграет с «Америкой» в полуфинале клубного чемпионата мираОпределился соперник мадридского «Реала» в ½ финала чемпионата мира среди клубов.Британский парламентарий призвал ФИФА лишить Россию чемпионата мира-2018Член британского парламента Дэмиан Коллинз обратился к ФИФА с предложением лишить Россию права проведение чемпионата мира по футболу из-за допинговых скандалов.Хосеп Гвардиола: Чемпионат мира с 48 командами просто убьет футболистовГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не поддержал возможное увеличение количества участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу.Блаттер обвинил Инфантино в неуважении к себеБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил нового главу организации Джанни Инфантино в неуважительном отношении к себе.Инфантино хочет провести ЧМ-2026 с участием 48 команд, поделенных на 16 группПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность серьезной реформы формата чемпионата мира. В частности, он предлагает увеличить количество участников до 48 команд.CAS отклонил апелляцию Блаттера на отстранение от футбольной деятельностиСпортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера на 6-летнее отстранение от любой футбольной деятельности.Зидан заявил, что он не заслуживает звания лучшего тренера в 2016 годуГлавный тренер мадридского «Реала» прокомментировал попадание в список претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2016 года.В ФИФА назвали имена трех претендентов на приз имени Пушкаша за лучший гол годаКак сообщает официальный сайт ФИФА, голы полузащитника «Коринтианса» Марлоне, венесуэлки Данюшки Родригес и малайзийского полузащитнимка Мохда Фаиза Субри из «Пенанга» вошли в тройку претендентов на награду за самый красивый гол года, приз имени Ференца Пушкаша.Зидан, Сантуш и Раньери претендуют на звание лучшего тренера годаСтала известна тройка претендентов на звание лучшего тренера 2016 года по версии ФИФА.CAS вынесет решение по апелляции Блаттера 5 декабряСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынесет свое решение по апелляции бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера на его отстранение от футбольной деятельности 5 декабря, сообщается на официальном сайте CAS.Зидан включил Морату и Мариано в состав «Реала» на клубный чемпионат мираТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.Джани Инфантино: У нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино поделился эмоциями после церемонии запуска часов обратного отсчета до старта ЧМ-2018.Владимир Путин: Строители стадиона в Санкт-Петербурге обещают все поправить к концу годаПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино затронул тему строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Джанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютДжанни Инфантино: Главное – не проблемы, а умение их решать. У вас – умеютНакануне жеребьевки Кубка конфедераций в Казани президент ФИФА дал интервью «ССФ» – первое эксклюзивное российскому изданию.

Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаивсе новости
ЧМ среди клубов
ЧМ среди клубовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФИФА
ФИФА