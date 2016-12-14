Заработало! Судья впервые в истории ФИФА назначил пенальти после видеоповтора

В полуфинале клубного чемпионата мира впервые в истории официальных матчей под эгидой ФИФА главный судья принял решение после видеоповтора эпизода.

На 32-й минуте матча «Атлетико Насьональ» - «Касима Антлерс» в штрафной колумбийской команды произошло столкновение. Главный арбитр встречи Виктор Кашшаи отправился за пределы поля, чтобы посмотреть на экране видеоповтор момента.

После этого венгерский судья назначил пенальти в ворота колумбийской команды, который реализовал форвард японцев Сема Дои.

Вся процедура заняла у Кашшаи около 25 секунд. Этот случай стал первым в истории официальных матчей под эгидой ФИФА, где был использован видеоповтор.

А матч закончился со счетом 3:0 в пользу японцев, которые в финале сыграют с победителем пары «Америка» (Мексика) - «Реал Мадрид» (Испания).