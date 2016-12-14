Геннадий Величкин: Я же не советую Дацюку – какой клюшкой играть

После совещания руководителей клубов КХЛ обозреватель «Советского спорта» поговорил с вице-президентом «Магнитки» Геннадием Величкиным.

Главный вопрос к вице-президенту «Магнитки» был о Сергее Мозякине. Почему лучший бомбардир КХЛ не смог сыграть за сборную на Кубке Первого канала? Насколько серьезно он болен?

- Простудные заболевания бывают разные, - объясняет Величкин. – Бывает просто грипп. А бывает – что-то хроническое. У Сергея натуральный гайморит. Серьезное заболевание, которое обостряется в период физических нагрузок. К нему надо относиться очень щепетильно – чтобы не было последствий. Сейчас у Мозякина обострение. Спасибо докторам и главному тренеру сборной, что они решили человека не кончать до конца. А дали ему прийти в себя.

- Как дела у Войтека Вольски, продолжающего восстанавливаться после тяжелой травмы позвоночника?

- Канадские доктора вслед за нашими подтвердили, что Вольски полностью поправится, серьезного рецидива у него нет. Но поврежденные позвонки пока находятся в том же состоянии. Прогресса нет. Поэтому об этом сезоне надо забыть. А о его будущем поговорим через два-три месяца. И с ним, и с докторами.

- Значит, будете искать нового легионера?

- В КХЛ вариантов нет. Работаем по Северной Америке и Европе. Но если никого не найдем, особо не расстроимся. Будем играть теми, кто есть.

- В связи с этим, вы голосовали за перенос периода дозаявок?

- Я к этому предложению отношусь нейтрально. Но считаю, что переносить дедлайн на январь нельзя. Просто 25 декабря Рождество отмечают в Европе. Поэтому для европейских клубов – проблемно в этот день делами заниматься. Тяжело работать и вести переговоры с иностранными игроками и их агентами 25 декабря. Это все равно, что у нас на 1 января принятие ответственных решений перенести. Подойдет любой день с 27 по 30 декабря. Это удобно для всех.

- Вас не напрягает, что лига меняет правила по ходу сезона? Вот сейчас решили играть овертаймы «3 на 3».

- А чего ждать? Я одним из первых эту идею поддержал. Кардинально это правило ничего не изменит. А для зрителя будет забавно. И буллитов сразу меньше станет, которые тренеры не любят и лотереей обзывают. И не надо думать, что это пойдет на пользу только мастеровитым командам. Это постоянная атака «2 в 1». И победит тот, у кого крепче нервы. Где вратарь надежнее, кто физически лучше готов…

- Еще одно возможное новшество – переход на финские площадки.

- Тут я против. Нет такого понятия – финские площадки. Есть общемировой размер, который принят ИИХФ. И канадский. Вот как в Магнитогорске переделать площадку? Это полностью менять систему заливки. Менять бетонную плиту под дворцом, которая в прекрасном состоянии и прослужит еще очень долго. Это многомиллионные затраты. Но даже заузим мы площадку. Что делать с зрительным залом? Куда мы болельщиков отправляем? На футбольный стадион? Это глупая и несвоевременная затея. Есть маленькие площадки в некоторых городах. Вот давайте там и играть. А уменьшать все площадки я категорически против!

- Павел Дацюк предложил пересадить зрителей поближе к заградительному стеклу. Как в НХЛ.

- Дацюк может что угодно советовать. Но я же не предлагаю Паше поменять левую клюшку на правую, чтобы повысить результативность?! Как мы это сделаем? Трибуны подвинем что ли? Это надо будет дворец снести! Нет, если в некоторых дворцах конструктивно возможно лишние ряды поставить – пусть делают. Но если нет – не надо нам этих реформ.