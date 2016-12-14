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Евгений Малкин: Опять хозяева клубов НХЛ хотят поживиться на игроках!

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинИсточник: Associated Press

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.

Мы говорили после матча, в котором «Питтсбург» разгромил «Аризону» (7:0), а Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Обсуждали тему Олимпиады, тем более руководство НХЛ сделало новое предложение профсоюзу игроков…

- Евгений, вы в курсе переговоров по Олимпиаде? Игроки НХЛ поедут в Корею?
- Это бизнес чистой воды. Сейчас владельцы клубов НХЛ опять хотят, можно сказать, поживиться на игроках.

- Все свелось к разговору даже не между МОК и ИИХФ с НХЛ. Это лига пытается найти общий язык с профсоюзом игроков. Первое предложение выглядело так – вас отпускают на Олимпиаду, а вы продлеваете действующее коллективное соглашение.
- Это предложение, я считаю, было совсем некомпетентным. Новый вариант выглядит иначе. Игроков отпускают на две Олимпиады, а еще на два Кубка мира. Но подождите, это ведь не хоккеисты хотят выступать на Кубке мира. А сами владельцы хотят этот Кубок мира как турнир продолжить и сохранить. То есть это им надо в первую очередь, так?

Конечно, эта торговля к чему-то приведет. Надеюсь, хоккеисты НХЛ выступят на Олимпиаде, и все будут в равных условиях. Где-то уступят игроки, а где-то – хозяева команд.

- У вас в «Питтсбурге» вообще есть представитель профсоюза?
- Конечно, он у нас есть. Передает нам новости. Две Олимпиады, два Кубка мира, из лиги предлагали провести несколько матчей в Китае.

- Разрешат хоккеистам поиграть в Поднебесной?
- Вот именно, - улыбается Малкин. – Хотят, чтобы хоккей развивался в Азии. И не такой это легкий процесс – переговоры. Надо, чтобы все команды выразили свое согласие. Нужно всех обзвонить, чтобы все игроки поддержали эту идею. Потом опять провести совещание с владельцами клубов, кто-то наверняка будет недоволен.

- И вот хоккеисты не хотят продлевать это коллективное соглашение еще на пар лет, так?
- Предлагается срок – три года или даже пять лет. Хозяева клубов хотят, чтобы снова не случился локаут. Условия, которые они выбили у нас пять лет назад, должны остаться прежними.

Игроки собираются это все обсудить. Мы в «Питтсбурге» точно обмозгуем. Соглашаться или нет? Все ведь зависит от нас.

- Будет прямое голосование?
- Начнем с того, что у нас есть глава профсоюза – Дональд Фер. Он звонит нам и объясняет, как стоит поступить правильно с его точки зрения. Мы его выбрали – и мы с ним соглашаемся. У него есть команда юристов, Фер тоже считает деньги. Думает, как хоккеистам заработать. Так что многое зависит от него. Но если игроки упрутся, то не согласятся даже с Фером.

- И в конце мы услышим знаменитое: «Я думаю, торг здесь не уместен!»
- К компромиссу все равно придут. Олимпиада есть Олимпиада. Все любят этот турнир, все хотят сыграть. Я уже говорил, что это уникальное событие. Бывает раз в четыре года. Не так часто, как чемпионат мира, который проходит каждую весну.

Олимпиада может быть у игрока лишь один раз в жизни. А многие вообще останутся без нее. Такой шанс упускать никак нельзя!

КСТАТИ

Президент ФХР Владислав Третьяк сделал заявление в беседе с обозревателем «Советского спорта», что переговоры с НХЛ уже упираются не в деньги. Страховки своих игроков оплатят национальные федерации. Россия заплатит 700 тысяч долларов, Канада – полтора миллиона. С перелетом и проживанием поможет Корея. Но все зависит от НХЛ. Владельцы команд не горят желанием прерывать регулярный чемпионат, зато идея Кубка мира им очень понравилась.

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