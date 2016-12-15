«Работал то ли слесарем, то ли токарем». Где СКА брал игроков в 50-е

Игровой момент. Фото: из архива семьи Анатолия Жоголя

В 50-е годы оборону СКА олицетворяла пара Анатолий Жоголь – Евгений Волков. «Советский спорт» рассказывает о непростой судьбе дуэта.

«В спорт отвела двоюродная сестра»

В начале 50-х СКА уже представлял из себя серьезный коллектив мастеровитых игроков, но постоянный поиск новичков продолжался. Часто случалось, что новых игроков для СКА находили буквально на улице, а точнее на хоккейных коробках, где осваивали канадский хоккей игроки, привыкшие забивать в ворота мяч, а не шайбу.

Команда Ленинградского Дома офицеров в 1952 году. Фото: из архива семьи Анатолия Жоголя

Так случилось и с лучшими защитниками СКА 1950-х годов – Анатолием Жоголем и Евгением Волковым. Оба играли в хоккей с мячом в команде «Трудовые резервы», а после одной из тренировок к ним подошел Беляй Бекяшев – суперзвезда армейской команды, и позвал молодых парней в команду мастеров.

Но каждый из них мог и не стать частью одной из самых надежных защитных пар в истории петербургской команды. Например, Анатолий Жоголь и его семья были эвакуированы из Свердловска после того, как их дом разбомбили. Анатолий переехал в Петербург в 16 лет, а его родители – позже.

– Сначала Толя работал то ли слесарем, то ли токарем – не помню, – вспоминает жена хоккеиста Ная Жоголь. – Чтобы не хулиганил, двоюродная сестра отвела его заниматься спортом. Сначала он играл в футбол за «Динамо», а потом ушел в армию, где и начал заниматься хоккеем.

«Во время матча я подошел к тренеру и попросил поставить в защиту»

В 1952 году после поражения советской команды в четвертьфинале Олимпийского турнира все армейские команды были расформированы. Всех спортсменов отправили служить в части, а Евгения Волкова Анатолий Тарасов взял в ЦСКА и включил в сборную СССР. С этой командой он отправился на сборыв Берлин, а потом в Чехословакию на международный турнир. После него поступило сообщение, что все военные команды снова восстановились.

ЛДО в начале 1950-х. Евгений Волков - крайний справа. Фото: из архива Евгения Волкова

– Тарасов вызвал меня к себе, – вспоминает Волков. – И говорит: «Женя, я бы тебя взял, но ленинградский СКА восстановили, тебе придется ехать туда, потому что у меня перебор игроков, уже 40 хоккеистов в обойме». А я ведь уже даже вещи в ЦСКА получил, тренировался во всю. Так и вернулся в СКА.

Первые годы в ЛДО Жоголь играл не в паре с Волковым, а в дуэте с опытным Альбертом Никифоровым, а Евгений Волков стал защитником только через два сезона.

– Помню, у нас было очень плохо с обороной, - рассказывает о смене позиции Волков. -Тренер подошел ко мне и говорит: «Жень, давай в защите будешь играть», но я отказался. В очередном матче мы начали проигрывать, я после первого периода подошел и попросил попробовать меня в защиту. Так в итоге девять лет в паре с Жоголем защитником и отыграл. А за карьеру забил 75 шайб, потому что у меня была очень высокая скорость и я часто подключался к атаке.

За 60 лет до Ковальчука. История первого лучшего форварда СКА Беляя Бекяшева

«Пучков приказывал делать то, в чем я ничего не соображаю!»

Окончание карьеры защитников в СКА пришлось на перестроение команды, которое затеял Николай Пучков. Евгений Волков бодр и сейчас, он сам в деталях помнит те события.

– В 32 года ко мне подошел Пучков и объявил, что я больше за СКА играть не буду, – объясняет Волков. – Не сказать, что это было внезапно и очень резко, потому что он потихоньку убирал меня от основы. Не знаю, почему он на меня обиделся. Помню, был случай, когда он пришел к нам тренировать и говорит мне: «Жень, а ты при мне стал лучше играть». А я отвечаю: «Георгич, да как играл, так и играю, не придумывай». Ему это тогда не понравилось.

Закончив с хоккеем, Волков поступил в Высшую школу тренеров и в Военный Институт Ленина, а после их окончания его послали работать в куйбышевский СКА, который он с 13-го места во втором дивизионе вывел на первое.

Евгений мечтал вернуться в родной Ленинград, тренером был все еще Пучков. После успеха в Куйбышеве Анатолий Тарасов перекинул Волкова в ленинградский СКА помощником к Николаю Геориевичу, но и тут отношения не задались.

Евгений Волков в роли тренера. Фото: из архива Евгения Волкова

– Он меня к хоккейным тренировкам вообще не допускал, – возмущается Волков. – Приказывал делать работу администратора команды: клюшки таскать, гостиницы заказывать. А я в этом ничего не соображаю! У меня и не получилось ничего, постоянно надо было что-то химичить с деньгами, чтобы команде выгоднее выходило. А я не умею химичить! Я в хоккей всю жизнь играл.

– В итоге Пучкова ближе к концу сезона из команды вывели, – продолжает Евгений Александрович. – Почему? Этого не знаю, это не мое дело, но что-то там было нечистое. Поставили главным Вениамина Александрова, я ему сразу сказал: «Веня, тут делать нечего, больше половины состава надо менять». Потом Александров заболел, а я остался один. В последнем матче играли против нижегородского «Торпедо». Если побеждаем – остаемся в элитном дивизионе, а если проигрываем – вылетаем. Мы проиграли 1:3, а меня обвинили во всем. Сказали, что у Волкова в команде дисциплины нет: все пьянствуют. А что я мог сделать? Я совсем новый человек в команде был. Начальство меня вызвало и сказало, чтобы я не расстраивался, но все равно меня уволили.

Анатолий Жоголь пошел по другому пути: после окончания карьеры получил два физкультурных образования, но на постоянной основе тренером так и не стал. Хотя в 1971 году его приглашали тренировать в Варшаву, где семью уже ждала трехкомнатная квартира. Но перед поездкой Анатолий попал в аварию, и польский переезд отменился.