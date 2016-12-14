«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)

И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.

- Хорошо пообщались, конструктивно, - заявил Есмантович после окончания совещания. – Переход на новый формат овертаймов? «Три на три» - это отлично! И в первую очередь для зрителей. Очень правильное решение. Хорошее катание хоккеиста в концовке матча будет влиять на голевой результат. И это здорово.

- В следующем сезоне окно дозаявок захлопнется 27 декабря?

- Мы проговорили эту дату. Но окончательное решение будет принято позже.

- Многих удивило, что на Кубке Первого канала игроков ЦСКА в сборной оказалось больше, чем питерских армейцев. А вас?

- То, что игрока ЦСКА приглашают в национальную сборную нас точно не огорчает. Это замечательно! Ну а кто если не ЦСКА?! Мы же идем на втором месте. Так что восемь человек в сборной – вполне заслуженно. Знарок просматривает кандидатов в первую команду. Великолепно, что так много наших ребят у него на уме.

- Но в паузе половина состава будет готовится вместе с Дмитрием Квартальновым, а половина – играть в сборной. Вы не видите тут проблемы?

- Ничего страшного. Это спорт. И это сборная. А для чего тогда нужны хоккеисты? Мы должны радовать зрителей и в регулярном чемпионате, и в международных турнирах национальных команд. Ребята вернутся из сборной, получив хороший опыт. Игры там великолепные, очень быстрые. Люди выступают за флаг нашей страны. У них от этого даже психология улучшается.

- И даже когда ФХР присылает вам письма с просьбой поберечь ведущих игроков перед Евротуром, не заявлять их на последние матчи… Вас это не смущает?

- Я не слышал, что нас кто-то о таком просил. Но все обязанности перед сборной России ЦСКА с гордостью выполняет.

- Ваш клуб не скрывает интереса к форвардам «Сибири» Шумакову и Шалунову…

- Ни для кого не секрет, что эти нападающие – лидеры в скаутских кабинетах. Не только ЦСКА ими интересуется. Отличные ребята! Мы их кандидатуры рассматриваем, думаем…

- Насколько велики шансы, что они в скором будущем перейдут в ЦСКА?

- Сейчас об этом говорить некорректно. Ребята принадлежат «Сибири». У них контракты на руках. При этом они игроки сборной. Ничего определенного я сейчас сказать не могу. Вот закончится сезон. Тогда будем думать.

- То есть по ходу сезона они в ЦСКА не перейдут?

- Еще раз повторю: у Шалунова и Шумакова контракт с «Сибирью». Мы будем строить политику в отношении их по окончании этого сезона.

- Отныне лига запрещает своим игрокам уезжать в летние лагеря за рубеж. Как вы относитесь к этому решению? Ведь раньше ЦСКА отпускал своего голкипера Илью Сорокина в лагерь за океаном.

- Это стратегическая задача, которую поддерживает и лига, и клубы. Нам надо сохранять своих ребят в своей стране, чтобы они радовали наших зрителей. Я не думаю, что отъезд в зарубежные лагеря повышает квалификацию наших игроков. Но благодаря этим лагерям они получают определенную лазейку

для отъезда. Российские хоккеисты, имеющие контракты с клубами КХЛ, должны готовиться к сезону здесь.