«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)
И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.
- Хорошо пообщались, конструктивно, - заявил Есмантович после окончания совещания. – Переход на новый формат овертаймов? «Три на три» - это отлично! И в первую очередь для зрителей. Очень правильное решение. Хорошее катание хоккеиста в концовке матча будет влиять на голевой результат. И это здорово.
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В следующем сезоне окно дозаявок
захлопнется 27 декабря?
- Мы проговорили эту дату. Но окончательное решение будет принято позже.
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Многих удивило, что на Кубке Первого
канала игроков ЦСКА в сборной оказалось
больше, чем питерских армейцев. А вас?
- То, что игрока ЦСКА приглашают в национальную сборную нас точно не огорчает. Это замечательно! Ну а кто если не ЦСКА?! Мы же идем на втором месте. Так что восемь человек в сборной – вполне заслуженно. Знарок просматривает кандидатов в первую команду. Великолепно, что так много наших ребят у него на уме.
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Но в паузе половина состава будет
готовится вместе с Дмитрием Квартальновым,
а половина – играть в сборной. Вы не
видите тут проблемы?
- Ничего страшного. Это спорт. И это сборная. А для чего тогда нужны хоккеисты? Мы должны радовать зрителей и в регулярном чемпионате, и в международных турнирах национальных команд. Ребята вернутся из сборной, получив хороший опыт. Игры там великолепные, очень быстрые. Люди выступают за флаг нашей страны. У них от этого даже психология улучшается.
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И даже когда ФХР присылает вам письма
с просьбой поберечь ведущих игроков
перед Евротуром, не заявлять их на
последние матчи… Вас это не смущает?
- Я не слышал, что нас кто-то о таком просил. Но все обязанности перед сборной России ЦСКА с гордостью выполняет.
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Ваш клуб не скрывает интереса к форвардам
«Сибири» Шумакову и Шалунову…
- Ни для кого не секрет, что эти нападающие – лидеры в скаутских кабинетах. Не только ЦСКА ими интересуется. Отличные ребята! Мы их кандидатуры рассматриваем, думаем…
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Насколько велики шансы, что они в скором
будущем перейдут в ЦСКА?
- Сейчас об этом говорить некорректно. Ребята принадлежат «Сибири». У них контракты на руках. При этом они игроки сборной. Ничего определенного я сейчас сказать не могу. Вот закончится сезон. Тогда будем думать.
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То есть по ходу сезона они в ЦСКА не
перейдут?
- Еще раз повторю: у Шалунова и Шумакова контракт с «Сибирью». Мы будем строить политику в отношении их по окончании этого сезона.
- Отныне лига запрещает своим игрокам уезжать в летние лагеря за рубеж. Как вы относитесь к этому решению? Ведь раньше ЦСКА отпускал своего голкипера Илью Сорокина в лагерь за океаном.
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Это стратегическая задача, которую
поддерживает и лига, и клубы. Нам надо
сохранять своих ребят в своей стране,
чтобы они радовали наших зрителей. Я не
думаю, что отъезд в зарубежные лагеря
повышает квалификацию наших игроков.
Но благодаря этим лагерям они получают
определенную лазейку
для отъезда. Российские хоккеисты, имеющие контракты с клубами КХЛ, должны готовиться к сезону здесь.