Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»…

Евгений Трефилов Источник: Reuters

Сегодня в Москве Минспорта России наградило лауреатов уходящего года в области физической культуры и спорта.

Всего были названы победители в 15 номинациях. В номинации «Гордость России» лучшим спортсменом уходящего года стал олимпийский чемпион Рио-2016 по пятиборью Александр Лесун, а спортсменкой года – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. В этой же номинации тренером года назван Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России по гандболу завоевала золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Егорян и Трефилов не смогли по объективным причинам побывать на церемонии. Фехтовальщика, героиня Рио-2016, выигравшая в Бразилии два золота, сейчас находится на сборах, а Евгений Васильевич руководит сборной на чемпионате Европы в Швеции. Небольшой монолог Трефилова был записан на телекамеру и показан на большом экране. Тренер поблагодарил руководство Минспорта за награду. «Как раньше говорили в нашей армии: «Служу Советскому Союзу, а теперь скажу – служу России!», – завершил свою короткую речь Евгений Васильевич.

В номинации «Эпоха в спорте» победил легендарный в прошлом хоккеист и тренер Владимир Юрзинов, а в номинации «За служение спорту» – первый вице-президент Российского футбольного союза, легенда отечественного футбола Никита Симонян.

– Оказывается, среди моих конкурентов были Александр Горшков (президент Федерации фигурного катания, олимпийский чемпион) и Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики). Опередить таких замечательных людей – большая честь для меня, – сказал Владимир Юрзинов.

Как видим, среди награжденных звезды и легенды отечественного спорта. Минспорта также не оставило без внимания паралимпийцев, их тренеров, а также отметило нелегкий труд учителей и работников физической культуры из различных регионов России. Для них приезд в Москву и получение наград из рук знаменитостей, а чествовали лауреатов Николай Валуев, Елена Вяльбе, Светлана Журова, Александр Жуков, грандиозное событие, которое запомнится на всю в жизнь.