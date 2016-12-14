Мир видео. Судья впервые воспользовался помощью телеповтора

Виктор Кашшаи Источник: Reuters

Рефери из Венгрии Виктор Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА. Случилось это в полуфинале клубного чемпионата мира между японкой командой «Касима Антлерс» и колумбийским «Атлетико Насьональ».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Тут необходимо напомнить предысторию. Турнир в Японии – первый под эгидой ФИФА, на котором проходит полноценный эксперимент по использованию видеоповторов. Или, если быть точным – видеоарбитра. Суть эксперимента в том, что теперь судьям, работающим в поле, можно останавливать матчи, если они видят в этом необходимость, и просматривать спорный момент на экране, расположенном у поля. Или же воспользоваться подсказкой по радиосвязи от видеоарбитра. Тот сидит в специально оборудованной комнате и отсматривает записи, которые сделаны с 23 телекамер.

При этом нужно подчеркнуть, что ситуации, в которых рефери может воспользоваться подсказкой от видеоассистента, были строго ограничены – правильно ли был забит гол или нет, нужно ли назначить 11-метровый и кого следует удалить с поля.

И, что важно, ни тренеры, ни футболисты не могут апеллировать к главному судье и просить у него посмотреть запись того или иного момента. Обратной силы правило тоже не имеет – арбитр не сможет посмотреть повтор и отменить уже принятое ранее решение.

КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Первые четыре матча на турнире в Японии прошли спокойно – помощь видеоассистента не понадобилась, но встреча между «Касимой» и «Атлетико Насьональ» вошла в историю. Эпизод случился на 30-й минуте игры. После подачи со штрафного один из футболистов японской команды упал в штрафной площади колумбийцев. Кашшаи, получив сигнал от видеоассистента, остановил игру и пошел смотреть повтор к монитору, расположенному у боковой линии. Просмотр не был долгим – венгр принял решение назначить пенальти. Решение справедливое: защитник «Атлетико Насьональ» Диас действительно заплел ноги оппоненту, пусть и неумышленно. Форвард «Касимы» Дои уверенно реализовал 11-метровый, положив начало разгрому «Атлетико Насьональ».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

ФИФА уже объявила, что продолжит эксперимент, который будет проходить в течении нескольких лет в ряде стран. России в их числе нет.

«Видеоповторы? Думаю, в ближайшее время нам это не грозит. Пока это эксперимент в двух-трех странах. Нам принимать участие в нем, наверное, смысла нет. Что касается системы автоматической фиксации взятия ворот, то, если с ней всё будет нормально на Кубке конфедераций, в следующем сезоне в РФПЛ мы сможем её оставить», – сказал в начале ноября президент РФС Виталий Мутко.

«Я на практику видеоповторов смотрю абсолютно отрицательно. Это убьет футбол. Есть только одна система, которая, на мой взгляд, может быть использована, – автоматическая система определения взятия ворот, а все остальное, простите, испражнения от футбола. Вполне возможно, что система фиксации взятия ворот появится в России. Сейчас она будет использоваться на Кубке конфедераций-2017», – заявил тогда же глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Формулировки «нам это не грозит» и «испражнения от футбола», безусловно, многое говорят об их авторах. Но определенная доля истины в них есть. В том смысле, что введение видеоассистентов в России, пусть и в порядке эксперимента, сопряжено с немалыми трудностями. В Японии в его распоряжении 23 камеры и несколько экранов. А теперь вспомните, какого качества трансляции идут у нас из Перми, Томска, Тулы, и что на них можно разглядеть. Два плана, и те общие. Тут хоть десять видеоассистентов сажай, толку не будет.

Что касается автоматической системы фиксации взятия ворот, то она успешно используется в ряде европейских чемпионатов, например, английской премьер-лиге, и применялась ФИФА на ЧМ-2014 в Бразилии. С ее помощью был засчитан один из голов в матче Франция – Гондурас.