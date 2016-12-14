Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Семак – готов, Гончаренко – удачи
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «Советскому спорту» о поисках главного тренера и своем отношении к возможным кандидатам. Точнее, кандидату.
ВЕЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
- Как вам живется без главного тренера?
- Пока нормально. Ждем нового специалиста, смотрим в будущее с оптимизмом.
- Идут переговоры?
- Сделали предложение. Та сторона обдумывает.
- Кандидатов несколько?
- Один.
- В какие сроки все решится?
- Надеемся, до 25 декабря. В крайнем случае, до Нового года.
- Вы предложили свои условия. Потребовал
ли что-то кандидат?
- Переговоры — всегда согласование позиций. Это нормально, это диалог. Нужно все обсудить «на берегу» и потом выполнять. Не вмешиваясь в тренерскую работу — сейчас говорю о клубе.
- По каким критериям выбираете?
- Хочется, чтобы это был российский специалист. Второй пункт — он должен стремиться прогрессировать, руководствуясь современными футбольными веяниями.
- Опыт самостоятельной работы обязателен?
- Не думаю.
- А вдруг кот в мешке?
- Приглашение любого тренера — всегда риск и эксперимент. Гарантий в таких вопросах не бывает.
- Как относитесь к тренеру Сергею
Семаку?
- Серьезный специалист, готовый к самостоятельной работе.
- Ваш кандидат — он?
- Пока не комментирую. Понял, к чему ведете, но говорить об этом еще нельзя.
- Любопытно, почему? Сделка по игроку
— это рынок, игра на повышение или на
понижение. А по тренеру? Молчать нужно
просто потому, что переговоры любят
тишину?
- Официальные объявления делаются, когда есть договоренность либо отказ. Процесс афишировать ни к чему.
Символическая сборная первой части сезона РФПЛ
В ЗАКРЫТОСТИ СВОЯ КРАСОТА
- Как давно вы свыклись с мыслью о том,
что зимой нужно будет искать тренера?
- Сразу скажу: главным в контракте Гончаренко, применительно к данной ситуации, было не то, что он может уйти в ЦСКА, а то, что он может уйти без компенсации. Не будь этого пункта, мы бы все равно его отпустили. Но попросили бы определенную мзду. Политика клуба — не удерживать тех, кто хочет расти, а искать разумный баланс. Знал я об уходе Гончаренко, конечно, намного раньше, чем об этом было объявлено.
- Выстраивается логическая цепочка.
Если Леонид Слуцкий решил уйти из ЦСКА
чуть ли не в начале осени, наверное, и
вы должны были знать об уходе Гончаренко
примерно в те же сроки, чтобы успеть
предпринять какие-то шаги.
- Так и есть. В ЦСКА серьезный менеджмент, там не принимаются спонтанные решения. Понимал и я, к чему все идет. Туров за пять до зимней паузы.
- Восприняли, как должное?
- Мало того, даже не уговаривал Гончаренко остаться, потому что не считаю это правильным. Виктор Михайлович штурмует новую вершину, и это радует. Всегда готов поддержать, искренне желаю удачи. В Башкортостане у Гончаренко появилось много персональных поклонников, это не фигура речи. Будем болеть за него.
- Лидер «Уфы» по игровому времени в
этом сезоне — защитник Васин…
- Уходит в ЦСКА.
- За него компенсация полагается?
- Без комментариев. Есть пункт в контракте, которым ЦСКА мог воспользоваться — и воспользовался.
- Не спрашивая вас?
- Без нас это не могло произойти. Решали два клуба и игрок. Никаких препятствий Васину мы чинить не собирались. Пусть прогрессирует и приносит пользу сборной.
- Как будете компенсировать его уход?
- Ищем центрального защитника. Актуальный вопрос.
- Когда «Уфа» играла так, как против
«Спартака», то есть закрыто, вы поддерживали
Гончаренко?
- Абсолютно. В этом стиле очень много красоты и развития, что доказывают сейчас многие клубы, в том числе российские. «Ростов» разве не ярчайший пример? Команда играет с европейскими грандами красиво, эстетично, и выглядит это очень по-футбольному.
РАВНЕНИЕ НА ЗИНЧЕНКО
- «Уфа» - самая российская команда
чемпионата?
- Сравнений не проводили. Важно, что «Уфа» - молодая команда с собственным вектором развития, которому мы неуклонно следуем.
- Вокруг падают снаряды: «Мордовия»,
«Томь», «Кубань». Как вы себя чувствуете
в финансовом плане?
- Спасибо руководству региона — хорошо. Живем стабильно, движемся вперед.
- И что является главной целью в сезоне?
А может, есть пятилетний план?
- Такого нет. Движемся в сторону зоны еврокубков и окупаемости. Выход на европейскую арену поможет сделать имя и заработать. Но это не быстрый путь.
- Можно зарабатывать и на собственных
воспитанниках. Сколько их у вас?
- В клубной школе более 900 детей. В основе «Уфы» играет наш воспитанник Безденежных. Надеемся, в течение двух лет подтянется еще один свой. Хотя школе всего три-четыре года.
- Уход Зинченко помог «Уфе» финансово?
- Очень сильно. Когда начинался спор с «Щахтером», я понимал, на какую компенсацию может рассчитывать «Уфа». Ожидания оправдались. Но не менее важен и имиджевый толчок. Все поняли: есть путь из провинциального клуба в Европу. Это не только воспитательный момент, это возможность диктовать условия, когда берем новичков. Потому что теперь существует пример — Зинченко. Надеюсь, не последний.
- Домашняя посещаемость «Уфы» - 6257
зрителей. Маловато для миллионного
города.
- Разумеется. Ждем весной несколько соперников из числа ведущих российских клубов, чтобы поднять этот показатель.
- Кто, кроме Васина, может уйти?
- Фамилии называть не буду, но предложения поступают. Если сформируется баланс интересов всех сторон, удерживать игроков не станем. Пусть прогрессируют.
- Где «Уфа» проведет зимние сборы?
- 9 января медосмотр в Москве, 11-го вылетаем на Кипр. Дальнейшие сборы, надеюсь, спланируем с учетом пожеланий нового главного тренера.
- Если вдруг не договоритесь с
единственным кандидатом в тренеры, есть
план Б, В и так далее?
- Конечно. Но сегодня работаем на одном направлении. Сформировать и объявить шорт-лист было бы не очень красиво, мне кажется.